صباح عسيري تثير إعجاب وزير الصحة بمعنوياتها «البطولية»

لم تمنع الإصابة الشديدة التي تعرضت لها النجمة السعودية صباح عسيري، لاعبة فريق الشباب للتايكوندو، جراء الهجوم الذي شنّته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من التمسك بحلم العودة إلى المنافسات الرياضية، إذ تحولت زيارتها في أحد مستشفيات العاصمة إلى قصة ملهمة، بعدما وضعت إحدى ميدالياتها التي حققتها مؤخراً إلى جانب سريرها، وأبلغت وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، خلال زيارته لها، برغبتها في حضوره شخصياً لأول بطولة تشارك فيها بعد تعافيها من الإصابة.

وكانت صباح من بين المصابين في الهجوم على مطار الملك خالد الدولي، حيث تعرضت لإصابة شديدة في ذراعها اليمنى استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما كشفت زيارتها من جانب وزير الصحة عن جانب آخر من شخصيتها الرياضية، بعدما حرصت على إطْلاعه على إحدى ميدالياتها، وسط إعجابه بتماسكها ومعنوياتها العالية رغم الإصابة.

واطمأن الجلاجل على الحالة الصحية للاعبة الشباب من خلال الكادر الطبي المشرف على علاجها، الذي أوضح حاجتها إلى تدخل جراحي، بينما أكد لوالدها إمكانية التواصل مع الوزارة في أي وقت، تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر بتقديم الرعاية والاهتمام الكاملين لجميع المصابين جراء الهجوم.

رئيس مجلس الإدارة يزور بطلة الوطن ولاعبة تايكوندو #الشباب «صباح عسيري»، للاطمئنان على سلامتها بعد تعرضها لإصابة جراء الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي pic.twitter.com/3b11AKrmNL — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 11, 2026

وخلال الزيارة، وجّهت صباح دعوة إلى وزير الصحة لحضور أول مشاركة رياضية لها عقب مغادرتها المستشفى، والمقررة في بطولة كأس وزير الرياضة السعودي للتايكوندو، في تعبير عن إصرارها على تجاوز الإصابة والعودة إلى المنافسات.

وحظيت لاعبة الشباب كذلك بزيارة خاصة من عبد العزيز المالك، رئيس النادي، الذي حرص على الاطمئنان على حالتها الصحية، والشد من أزرها، متمنياً لها الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة رياضتها.

ونقل المالك إلى صباح ووالدها تمنيات الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بأن يمنّ الله عليها بالشفاء العاجل، مؤكداً توجيهاته الشخصية بتوفير الرعاية الكاملة لها من وزارة الصحة، مع استمرار الإشراف والمتابعة والتواصل من جانب وزارة الرياضة والمسؤولين فيها، حتى تتجاوز آثار الإصابة، وتعود إلى حياتها الرياضية.