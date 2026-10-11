الرياض ينتزع التعادل من الفيحاء بهدف تريزيغيه

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، أسفه لفقدان نقاط الفوز في اللحظات الأخيرة عقب التعادل بهدف لمثله أمام الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «فريق الرياض يتميز بالقوة في الهجمات المعاكسة؛ لقد خلقنا عدة فرص محققة، لكن لم نستطع تعزيز النتيجة، واستقبلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة».

وأضاف المدرب البرازيلي محللاً مجريات اللقاء وأداء هدافي الفريق: «فاشون ساكالا أضاع فرصتين محققتين للتسجيل. فريقنا كان جيداً في التمركز الدفاعي، ورغم تفوق الرياض في بعض الأوقات، فإننا كنا الطرف الأفضل في مجمل اللقاء».

واختتم كاريلي تصريحاته بالتشديد على الأخطاء والتطلعات المستقبلية قائلاً: «يجب علينا التركيز التام في المواجهات القادمة حتى اللحظة الأخيرة، وذلك حتى لا يتكرر سيناريو استقبالنا للأهداف في أوقات متأخرة من المباراة».

بدوره أبدى البرازيلي أوريسيو دولاك، مدرب الرياض، رضاه التام عن أداء فريقه في المباراة. وقال: «كانت مباراة جيدة بشكل عام، وكنا نستحق الفوز؛ أضعنا العديد من الفرص، ولكن لم نتوفق في استغلال التفاصيل الصغيرة خلال اللقاء».

وأضاف مدرب الرياض مشيداً بمجهود لاعبيه ونظرتّه للمستقبل: «اللاعبون قدموا كل ما لديهم في محاولة التسجيل وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة، وأنا راضٍ تماماً عن أداء اليوم، والقادم أفضل».