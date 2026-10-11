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الرياضة رياضة سعودية

الرياض ينتزع التعادل من الفيحاء بهدف تريزيغيه

من المباراة التي جمعت الفيحاء والرياض ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الفيحاء)
من المباراة التي جمعت الفيحاء والرياض ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الفيحاء)
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الرياض ينتزع التعادل من الفيحاء بهدف تريزيغيه

من المباراة التي جمعت الفيحاء والرياض ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الفيحاء)
من المباراة التي جمعت الفيحاء والرياض ضمن الدوري السعودي (موقع نادي الفيحاء)

تعادل الفيحاء والرياض 1-1 في المواجهة التي جمعتهما بالمجمعة ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان لازارو ‌فينيسيوس ​قد ‌منح ⁠التقدم ​لصاحب الأرض ⁠في الدقيقة 16 بضربة رأس استقرت في الزاوية البعيدة بعد ركلة ركنية.

وأهدر الفيحاء ⁠عدة فرص أبرزها ‌من ‌فاشون ساكالا ​في ‌الدقيقة 78، عندما أطلق ‌مهاجم الفيحاء تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن. لكن تريزيغيه ‌تمكّن من هز الشباك في الدقيقة الثانية ⁠من ⁠الوقت بدل الضائع بضربة رأس متقنة بعد تمريرة عرضية من فهد الجيزاني.

ويحتل الرياض المركز 11 بتسع نقاط متقدماً بفارق ​نقطتين ومركز ​واحد عن الفيحاء.

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أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، أسفه لفقدان نقاط الفوز في اللحظات الأخيرة عقب التعادل بهدف لمثله أمام الرياض.

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الجابر لاعب القادسية: اعتدنا الانتصارات وسنصل بعيداً في الآسيوية

الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
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الجابر لاعب القادسية: اعتدنا الانتصارات وسنصل بعيداً في الآسيوية

الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)

أكد عبد الملك الجابر، لاعب القادسية، جاهزية الفريق التامة لخوض مواجهة باختاكور، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الجابر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون دائماً ونعد العدة لكل المباريات؛ صحيح أن لدينا ضغطاً في المباريات خلال الأسبوعين القادمين، لكن نادي القادسية جاهز دائماً، ونأمل في إكمال سلسلة الانتصارات والوصول بعيداً في البطولة الآسيوية».

وعن انتصاراتهم في الدوري المحلي، أجاب: «هذا ما تعودنا عليه والحمد لله؛ القادسية يكون أفضل في كل موسم ونحضر لكل مواجهة بكل قوة، وإن شاء الله نحن جاهزون لمباراة باختاكور لنحقق الانتصار ونعود إلى السعودية بالنقاط الثلاث».

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دوري أبطال آسيا أوزبكستان
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيحاء يتحسر على التعادل... ودولاك راضٍ

كاريلي (موقع نادي الفيحاء)
كاريلي (موقع نادي الفيحاء)
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مدرب الفيحاء يتحسر على التعادل... ودولاك راضٍ

كاريلي (موقع نادي الفيحاء)
كاريلي (موقع نادي الفيحاء)

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، أسفه لفقدان نقاط الفوز في اللحظات الأخيرة عقب التعادل بهدف لمثله أمام الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «فريق الرياض يتميز بالقوة في الهجمات المعاكسة؛ لقد خلقنا عدة فرص محققة، لكن لم نستطع تعزيز النتيجة، واستقبلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة».

وأضاف المدرب البرازيلي محللاً مجريات اللقاء وأداء هدافي الفريق: «فاشون ساكالا أضاع فرصتين محققتين للتسجيل. فريقنا كان جيداً في التمركز الدفاعي، ورغم تفوق الرياض في بعض الأوقات، فإننا كنا الطرف الأفضل في مجمل اللقاء».

واختتم كاريلي تصريحاته بالتشديد على الأخطاء والتطلعات المستقبلية قائلاً: «يجب علينا التركيز التام في المواجهات القادمة حتى اللحظة الأخيرة، وذلك حتى لا يتكرر سيناريو استقبالنا للأهداف في أوقات متأخرة من المباراة».

بدوره أبدى البرازيلي أوريسيو دولاك، مدرب الرياض، رضاه التام عن أداء فريقه في المباراة. وقال: «كانت مباراة جيدة بشكل عام، وكنا نستحق الفوز؛ أضعنا العديد من الفرص، ولكن لم نتوفق في استغلال التفاصيل الصغيرة خلال اللقاء».

وأضاف مدرب الرياض مشيداً بمجهود لاعبيه ونظرتّه للمستقبل: «اللاعبون قدموا كل ما لديهم في محاولة التسجيل وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة، وأنا راضٍ تماماً عن أداء اليوم، والقادم أفضل».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فايغل لاعب القادسية: توخيل أعطاني الفرصة... ورودجرز منحني الثقة

فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)
فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)
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فايغل لاعب القادسية: توخيل أعطاني الفرصة... ورودجرز منحني الثقة

فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)
فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)

أعرب الألماني جوليان فايغل، لاعب وسط القادسية، عن سعادته الكبيرة بوجود الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً جاهزية اللاعبين لتقديم أداء قوي ومميز أمام باختاكور الأوزبكي، في أولى المواجهات الخارجية للفريق.

وقال فايغل، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «نحن سعداء للغاية بالوجود في دوري أبطال آسيا للنخبة. أعتقد أننا عملنا بجد واجتهاد طوال الموسم الماضي من أجل الوصول إلى هنا. حققنا نتيجة جيدة في المباراة الأولى بالبطولة، والآن نترقب مواجهة الغد بشغف، لنقدِّم أداءً رائعاً ونحقق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «بالطبع، نحن نستمتع كثيراً باللعب على أرضنا وبين جماهيرنا ووجودهم معنا في الملعب. ولكن السفر إلى أماكن بعيدة، واللعب في ملاعب مختلفة، والمنافسة أمام فرق تنتمي لدوريات متنوعة، يعد أيضاً جزءاً أساسياً من متعة هذه البطولة؛ وأتمنى أن يواصلوا دعمنا ومؤازرتنا حتى عبر الشاشات».

وتابع: «هدفنا تقديم أداء قوي ومميز، وإذا تمكنَّا من إظهار كافة إمكاناتنا وجودتنا على أرضية الملعب، فنحن نملك كل المقومات التي تؤهلنا لتحقيق الفوز. قبل كل شيء تنتظرنا مواجهة شاقة وصعبة؛ يتوجب علينا العمل بجد واجتهاد، واحترام الخصم تماماً، والالتزام بخطتنا التكتيكية، وأنا واثق تماماً بأننا سنخرج بنتيجة إيجابية».

ورداً على سؤال بشأن أثر المدربين في مسيرته، وتأثير العمل تحت قيادة بريندان رودجرز في القادسية، أجاب: «لقد حظيت بكثير من المدربين المميزين خلال مسيرتي؛ وتوماس توخيل بالطبع كان أول من منحني فرصة اللعب في الدوري الممتاز، وكان له الفضل في خطواتي الأولى مع دورتموند».

واختتم فايغل حديثه قائلاً: «لقد حالفني الحظ بالتعلم من كل مدرب، حتى في الأوقات الصعبة التي جلست فيها على مقاعد البدلاء، وكان عليَّ إثبات أحقيتي بالمشاركة. أما بخصوص بريندان، فقد منحني كثيراً من الثقة منذ توليه المسؤولية؛ إذ أشعر بأهميتي الحقيقية للفريق، وأنا سعيد للغاية هنا».

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