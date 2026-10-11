الرياض ينتزع التعادل من الفيحاء بهدف تريزيغيه

تعادل الفيحاء والرياض 1-1 في المواجهة التي جمعتهما بالمجمعة ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان لازارو فينيسيوس قد منح التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 16 بضربة رأس استقرت في الزاوية البعيدة بعد ركلة ركنية.
وأهدر الفيحاء عدة فرص أبرزها من فاشون ساكالا في الدقيقة 78، عندما أطلق مهاجم الفيحاء تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن. لكن تريزيغيه تمكّن من هز الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأس متقنة بعد تمريرة عرضية من فهد الجيزاني.
ويحتل الرياض المركز 11 بتسع نقاط متقدماً بفارق نقطتين ومركز واحد عن الفيحاء.