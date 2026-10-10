باباس: تعادلنا مع الخليج أشبه بالخسارة

أبدى اليوناني آرثر باباس، مدرب الاتفاق، عدم رضاه عن المستوى الهجومي لفريقه بعد تعادله مع الخليج بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فريقه كان قادراً على تسجيل المزيد من الأهداف، خصوصاً خلال الشوط الثاني.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المواجهة: الشعور يشبه التعادل بطعم الخسارة، بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا خلال المباراة. في الشوط الأول كان إيقاع اللعب أقل من المستوى المطلوب، لكن الوضع تغير في الشوط الثاني، ونجحنا في تحسين أدائنا وفرض سيطرتنا، وكنا قريبين من تسجيل أكثر من هدف، ولذلك نتحسر على الفرص التي لم نستثمرها».

وأشار مدرب الاتفاق إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال المواجهة، خصوصاً في النصف الثاني من المباراة، موضحاً أن الخليج لم يشكل خطورة هجومية كبيرة قبل حصوله على ركلة الجزاء.

وأضاف: «الخليج لم يحصل إلا على فرصة واحدة قبل ركلة الجزاء، في المقابل كنا الأكثر وصولاً إلى المرمى وصناعة للفرص، وظهر تفوقنا بصورة واضحة خلال الشوط الثاني، الذي قدمنا فيه أداءً أفضل».

وعن القرار التحكيمي بإلغاء أحد أهداف الاتفاق، قال باباس: «لا أعلم مدى صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف الذي سجلناه».

بدوره، أكد ستيفان بيكيه، مساعد مدرب الخليج، أن فترة التوقف الطويلة انعكست سلباً على أداء فريقه، وأسهمت في تراجع نسق اللعب.

وقال بيكيه، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة قياساً بما قدمه الفريقان، فعلى الرغم من سيطرة الاتفاق على فترات طويلة من المواجهة، فإننا نجحنا في صناعة عدد من الفرص الهجومية التي كان بإمكاننا استثمارها والتقدم في النتيجة، حتى قبل حصولنا على ركلة الجزاء».

وأضاف: «التوقف الطويل كان له تأثير سلبي نسبياً على الفريق، خصوصاً في مثل هذه الأجواء؛ إذ إن الابتعاد عن المباريات الرسمية لفترة طويلة يؤثر على نسق الأداء والإيقاع الذي اعتاد عليه اللاعبون».