ليتش مدرب الشباب يتغنى بموهبة «همام»

عبّر الألماني توماس ليتش مدرب الشباب عن سعادته بوجود عدد من اللاعبين الشباب في صفوف الفريق، مشيداً بما قدمه همام الهمامي، الذي أظهر جودته منذ مبارياته الأولى مع النادي، قبل أن يقدم بطولة مميزة مع المنتخب في كأس الخليج.

وأشار إلى أن وجود لاعبين شباب يمتلكون هذه الجودة والموهبة يمثل أمراً إيجابياً للنادي، لافتاً أيضاً إلى أن عادل عباس لاعب موهوب وصغير في السن.

وعن جاهزية توماس بارتي ودانيال بودينس بعد فترة التوقف، أكد ليتش أن هذه المرحلة منحتهم فرصة للتدرب مع المجموعة والحصول على دقائق في المباريات الودية، مشيراً إلى أن واحداً منهم على الأقل، وربما كلاهما، بات جاهزاً للمواجهة المقبلة.

واعتبر مدرب الشباب أن اتساع دائرة الخيارات، سواء بين اللاعبين الأجانب أو السعوديين، وضع الفريق في موقف أفضل من حيث المنافسة على المراكز، مؤكداً أن ذلك يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر قبل مواجهة التعاون.

وأكد أن فترة التوقف كانت مفيدة لفريقه من ناحية العمل البدني والتنظيمي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني استغلها لرفع جاهزية اللاعبين وتحسين بعض الجوانب داخل الفريق، قبل العودة إلى منافسات الدوري بمواجهة التعاون الأحد.

وقال ليتش إن فترة التوقف «كانت طويلة بعض الشيء، لكننا استغللناها بشكل جيد»، موضحاً أن العمل تركز على التدريبات ورفع المستوى البدني للاعبين، إلى جانب تحسين تنظيم الفريق، فضلاً عن خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الماضية.

وتطرق ليتش إلى مواجهة التعاون، مؤكداً أنها لن تكون سهلة، في ظل حاجة الفريقين إلى النقاط، وقال إن الشباب يدرك وضعه في جدول الترتيب، وإن الهدف لا يقتصر على تقديم كرة قدم جيدة، بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة تحقيق الفوز.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تشابه وضع الفريقين في غياب الانتصارات، مع اختلاف المشهد الفني بعد تغيير التعاون لمدربه واستمرار الجهاز الفني في الشباب، أقر ليتش بأن المواجهة ستكون صعبة، مشيراً إلى أن تغيير مدرب المنافس يجعل عملية التحضير أكثر تعقيداً.