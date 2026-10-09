مدرب الأهلي يُشيد بالعودة الإيجابية للفريق بعد «التوقف»

أكد الكرواتي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أهمية تدوير اللاعبين في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل ضغط المباريات محلياً وقارياً، مشيراً إلى أنه أراح عدداً من عناصره خلال المواجهة الأخيرة، تحضيراً للاستحقاق المقبل أمام الوصل الإماراتي.

وقال بوسيتش إن الجهاز الفني يضع ضغط المباريات في الحسبان عند التعامل مع جاهزية اللاعبين، موضحاً: «اليوم قمت بإراحة عدد من اللاعبين للتعامل مع الضغوط المقبلة، ولدينا مباراة أمام الوصل الإماراتي بعد يومين، ومنافسنا المقبل صعب وأعرف إمكاناته، ولذلك أخذت في الاعتبار مبدأ التدوير».

وأبدى مدرب الأهلي سعادته بالعودة الإيجابية للفريق بعد فترة التوقف، مؤكداً أن اللاعبين قدموا أداءً مميزاً رغم غياب عدد من العناصر الأساسية بسبب ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

وأضاف: «خلال فترة التوقف، عملنا مع اللاعبين الموجودين لدينا، رغم غياب مجموعة من النجوم، ومع ذلك حققنا انطلاقة مميزة بعد العودة».

وأشار بوسيتش إلى الصعوبات التي واجهت فريقه خلال الفترة الماضية، في ظل ازدحام جدول المباريات، قائلاً: «إن الأهلي خاض نحو 10 مباريات وسط ضغوط كبيرة، معتبراً أن الفريق كان يستحق نتائج أفضل في عدد من المواجهات، لكنه لم يوفق في تحقيقها».