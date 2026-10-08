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دوري «الثانية» السعودي للسيدات: 25 فريقاً... والانطلاقة في 6 نوفمبر

25 فريقاً ستشارك في البطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
25 فريقاً ستشارك في البطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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دوري «الثانية» السعودي للسيدات: 25 فريقاً... والانطلاقة في 6 نوفمبر

25 فريقاً ستشارك في البطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
25 فريقاً ستشارك في البطولة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دوري الدرجة الثانية للسيدات للموسم الرياضي 2026 - 2027 بمشاركة 25 فريقاً، على أن تنطلق منافسات البطولة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة كل من «الأرطاوي، الأساطير الذهبية، ليوبارد، النسور الذهبية، الجواد، سهم، النخبة، الياقوت، وهج، الحكمة، منجم المواهب، القادة، مايند، حطين، الفاروق، أكاديمية غيوم، بيش، النجم الساحلي، العلمين، الثقبة، الهداية، العنقاء، خيبر، أكاديمية الوداد الطائي، العين».

وتتنافس الفرق في دور المجموعات بطريقة التجمعات المناطقية، حيث تُقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من دورين (ذهاباً وإياباً)، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية التي يتأهل إليها 8 فرق، بواقع أصحاب المراكز الأولى في المجموعات وأفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني.

وتقام المرحلة النهائية بنظام التجمع، بدءاً من دور الثمانية الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولاً إلى تحديد صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتأهلان إلى دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الرياضي المقبل.

وتأتي النسخة الجديدة بعد تتويج فريق الشمس بلقب النسخة الماضية في ختام منافسات الموسم الرياضي 2025 - 2026، ليواصل دوري الدرجة الثانية دوره في تعزيز المنافسة وتوفير مسار تنافسي للأندية نحو الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

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دوري «الأولى السعودي»: العلا يمطر الأخدود ويعزز الصدارة

ميشاييل محتفلاً بهدفه في الخلود (موقع نادي العلا)
ميشاييل محتفلاً بهدفه في الخلود (موقع نادي العلا)
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دوري «الأولى السعودي»: العلا يمطر الأخدود ويعزز الصدارة

ميشاييل محتفلاً بهدفه في الخلود (موقع نادي العلا)
ميشاييل محتفلاً بهدفه في الخلود (موقع نادي العلا)

واصل العلا انتصاراته، محافظاً على العلامة الكاملة حتى الآن، ببطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين السعودي، عقب فوزه الكبير بنتيجة 5/ 1 على مضيفه الأخدود، الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة السادسة للمسابقة.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح الضيوف التسجيل مع انطلاقة الشوط الثاني عن طريق اللاعب سيلا سو في الدقيقة 47، وضاعف زميله ميشاييل ديلغادو النتيجة للعلا بهدف ثانٍ عند الدقيقة 63، ليحسم أندريه هورتا الأمور بهدفين عند الدقيقتين 66 و70.

وفي الدقيقة 74، سجل خالد اللزام هدف الأخدود الوحيد، ثم اختتم عبد الفتاح آدم خماسية العلا بهدف عند الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة، ابتعد العلا في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، في حين توقف رصيد الأخدود عند 6 نقاط في المركز الـ15.

ومع اكتمال مباريات المرحلة السادسة، لا يزال العلا والزلفي بلا أي خسارة، في حين يأتي العلا كأكثر الأندية فوزاً بـ6 انتصارات، ولا يزال فريقا البكيرية والجيل بلا أي فوز حتى الآن.

يُذكر أن المرحلة السابعة من المسابقة تنطلق الاثنين المقبل حيث يلتقي العدالة مع الأنوار، والنجمة مع ضمك، والوحدة مع الطائي، والبكيرية مع الزلفي، والصقر مع الجبلين، والعلا مع الجيل، وهجر مع العروبة، والجندل مع الأخدود، والرائد مع جدة.

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كرة القدم رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«أخضر السيدات» يواجه ماليزيا ودياً الجمعة

البندري مبارك خلال معسكر «أخضر السيدات» (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
البندري مبارك خلال معسكر «أخضر السيدات» (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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«أخضر السيدات» يواجه ماليزيا ودياً الجمعة

البندري مبارك خلال معسكر «أخضر السيدات» (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
البندري مبارك خلال معسكر «أخضر السيدات» (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

يخوض «أخضر السيدات»، الجمعة، لقاء ودياً أمام ماليزيا على ملعب «أكاديمية أسباير»، وذلك ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.

ويتضمن المعسكر لقاء ودياً آخر مع ماليزيا الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبات فرصة خوض مواجهات دولية تسهم في تطوير الأداء وتعزيز الانسجام داخل المنتخب.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب 24 لاعبة للمشاركة في المعسكر، هن: سارة خالد، ومنى عبد الرحمن، ورندا العبدالقادر، ولين محمد، وشروق الهوساوي، وهلا خاشقجي، وسارة الحمد، وأسرار الشيباني، وتاله الغامدي، وفريدة حنفي، ومجد العتيبي، وشادن محمد، وموضي عبد المحسن، ولانا عبد الرزاق، وفاطمة منصور، وصبا توفيق، وبسمة نواف، ومريم التميمي، والبندري مبارك، ولمار محمد، وفدوى خالد، ومرام اليحيا، وصفاء عيسى، ومباركة محمد.

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مدرب الاتفاق: أجرينا محاكاة واقعية لضغط المباريات

باباس خلال قيادته تدريبات الاتفاق (موقع النادي)
باباس خلال قيادته تدريبات الاتفاق (موقع النادي)
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مدرب الاتفاق: أجرينا محاكاة واقعية لضغط المباريات

باباس خلال قيادته تدريبات الاتفاق (موقع النادي)
باباس خلال قيادته تدريبات الاتفاق (موقع النادي)

قال الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، إنهم استفادوا من فترة التوقف الماضية لتعزيز الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً أن هناك أسماء تأخرت في الانضمام للفريق وكانت تحتاج وقتاً كافياً لتحقيق هذا الانسجام.

وأضاف باباس، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الخليج، السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي، أن المباراة لن تكون سهلة إلا أن الفريق تحصل على الوقت الكافي للاستعداد الأمثل لها ولبقية المباريات المتتالية التي سيخوضها سواء في بطولة الدوري السعودي أو دوري أبطال الخليج.

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول كيفية التعامل مع ضغط الاستحقاقات المقبلة، قال آثر: «أخذنا في الاعتبار ذلك، سنخوض قرابة 9 مباريات خلال شهر واحد، وكانت استعداداتنا على هذا الأساس بحيث تكون التدريبات بشكل مكثف كل 3 أيام لتحاكي الضغط الذي سنمرّ به، من خلال المباريات التي سنخوضها على الصعيد المحلي والخليجي».

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