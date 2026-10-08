دوري «الثانية» السعودي للسيدات: 25 فريقاً... والانطلاقة في 6 نوفمبر

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دوري الدرجة الثانية للسيدات للموسم الرياضي 2026 - 2027 بمشاركة 25 فريقاً، على أن تنطلق منافسات البطولة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة كل من «الأرطاوي، الأساطير الذهبية، ليوبارد، النسور الذهبية، الجواد، سهم، النخبة، الياقوت، وهج، الحكمة، منجم المواهب، القادة، مايند، حطين، الفاروق، أكاديمية غيوم، بيش، النجم الساحلي، العلمين، الثقبة، الهداية، العنقاء، خيبر، أكاديمية الوداد الطائي، العين».

وتتنافس الفرق في دور المجموعات بطريقة التجمعات المناطقية، حيث تُقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من دورين (ذهاباً وإياباً)، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية التي يتأهل إليها 8 فرق، بواقع أصحاب المراكز الأولى في المجموعات وأفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني.

وتقام المرحلة النهائية بنظام التجمع، بدءاً من دور الثمانية الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولاً إلى تحديد صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتأهلان إلى دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الرياضي المقبل.

وتأتي النسخة الجديدة بعد تتويج فريق الشمس بلقب النسخة الماضية في ختام منافسات الموسم الرياضي 2025 - 2026، ليواصل دوري الدرجة الثانية دوره في تعزيز المنافسة وتوفير مسار تنافسي للأندية نحو الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.