جمال السلامي مدرباً لـ«الفتح» خلفاً للعطوي

أعلن نادي الفتح، المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الخميس، تعاقده مع المغربي جمال سلامي، ليتولى تدريب الفريق الأول خلفاً لخالد العطوي، الذي جرى إنهاء التعاقد معه بالتراضي.

وأبدى النادي ثقته في القدرات الفنية والخبرات التي يمتلكها السلامي، متمنياً له ولطاقمه الفني التوفيق والنجاح في قيادة الفريق وتحقيق تطلعات جماهير الفتح.

وقال «الفتح»، عبر موقعه: «يُعد السلامي من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المغربية، حيث يمتلك سجلاً تدريبياً حافلاً وخبرة واسعة في إدارة الفِرق والمنافسة على مختلف البطولات، الأمر الذي يعزز طموحات (الفتح) في تقديم مستويات مميزة خلال المرحلة المقبلة».

من جانبه، أبدى السلامي سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة مع «الفتح»، مؤكداً عزمه على العمل مع جميع عناصر الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير.

وتولى السلامي (56 عاماً) تدريب منتخب الأردن وقاده للتأهل إلى كأس العالم 2026، قبل أن ينتهي مشوار الفريق بالخروج من دور المجموعات.

وعن إنهاء التعاقد مع العطوي، قال «الفتح» إن الأمر جرى بالتراضي بين الطرفين بما ينسجم مع مصلحة النادي والمدرب وتطلعات المرحلة المقبلة.

وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للعطوي نظير ما قدمه من جهود وعمل خلال الفترة الماضية، في ظل التحديات التي واجهها الفريق، مؤكدة تقديرها ما بذله من عطاء، واعتزازها بالعلاقة الطيبة التي جمعته بالنادي.

وتمنّت إدارة «الفتح» للعطوي التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة، مقدّرة إسهاماته وجهوده، خلال فترة عمله مع الفريق.

وحصد «الفتح» 3 نقاط فقط خلال 7 مبارياته خاضها حتى الآن في «الدوري»، هذا الموسم، إذ خسر 4 مباريات، وتعادل في 3، ويتأهب للقاء الأهلي، غداً الجمعة، في الجولة الثامنة من المسابقة.