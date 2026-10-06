4.6 مليار ريال القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين

استعرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من خلال الجمعية العمومية العادية لموسم 2025 - 2026، أبرز مؤشرات تطور الدوري السعودي ومنجزات موسم 2025 - 2026، التي أظهرت استمرار نمو الدوري رياضياً وتجارياً وإعلامياً، وتوسع حضوره محلياً ودولياً.

وبحسب الأرقام، فخلال موسم 2025 - 2026، نمت العوائد الكلية بنسبة 11.5 في المائة، مقارنة بموسم 2024 - 2025، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 12.45في المائة في موسم 2024 - 2025 مقارنة بموسم 2023 - 2024.

ووصل إجمالي مشاهدات البثّ الحي إلى 198 مليون مشاهدة خلال موسم 2025 - 2026، بنمو بلغ 52 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وصل عدد متابعي الدوري إلى 23 مليون متابع بنهاية موسم 2025 - 2026، بنمو بلغ 44 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

كما بلغت القيمة السوقية للدوري السعودي 4.6 مليار ريال، بالتزامن مع استمرار تطور المستوى الفني والتنافسي للدوري.

وواصل الدوري السعودي صدارة تصنيف الدوريات الآسيوية حسب الاتحاد الاسيوي، فيما أصبح سادس أكثر دوريات العالم تمثيلاً في كأس العالم 2026.

وقال رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق: «تعكس النتائج التي استعرضتها الجمعية العمومية حجم التطور الذي يشهده دوري روشن السعودي، والعمل المتكامل بين الأندية والرابطة وشركائنا في مختلف جوانب المنظومة. وما تحقق خلال المواسم الماضية يمثل أساساً مهماً للمرحلة المقبلة، وطموحنا أن نواصل رفع مستوى المنافسة، وتعزيز مكانة الدوري إقليمياً وعالمياً، وبناء منظومة أكثر استدامة وقيمة للأندية والجماهير وكرة القدم السعودية».

وشهد موسم 2025 - 2026 كذلك توسع شبكة توزيع الدوري عالمياً، مع توقيع اتفاقيات جديدة مع ناقلين دوليين، ليتجاوز عدد شركاء البثّ 40 شريكاً حول العالم.

وعلى المستوى الرقمي، واصل الدوري تعزيز حضوره عبر 19 حساباً و11 منصة وبـ4 لغات. فيما ارتفعت مشاهدات محتوى قناة الرابطة على «يوتيوب»، باستثناء البثّ المباشر، بنسبة 255 في المائة خلال الموسم، وجاء 82 في المائة منها من خارج المملكة.

وشهد الموسم أيضاً استمرار العمل على تطوير قدرات الأندية ورفع كفاءة المنظومة، حيث نجحت جميع أندية الدوري، ولأول مرة، في الحصول على الرخصتين المحلية والآسيوية، بعد عمل مشترك شمل أكثر من 120 زيارة وورشة عمل لدعم الأندية في استيفاء متطلبات الترخيص.

كما واصلت الرابطة تطوير الأطر التنظيمية والمالية للمسابقة، بما يدعم استدامة الأندية ويرفع كفاءة العمل، إلى جانب الإعلان عن آلية توزيع مخصصات برنامج الاستقطاب المرتبطة بالأداء، بهدف مكافأة التميز وتحفيز التطور.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: «الأرقام التي حقّقها الدوري تعكس نمواً ملموساً في عدد من المؤشرات الرئيسية، من المشاهدة والحضور الرقمي، إلى الرعاية وحقوق البثّ والتوسع الدولي. وتركيزنا في المرحلة المقبلة هو البناء على هذا النمو وتحويله إلى قيمة مستدامة للأندية، من خلال تطوير قدراتها، وتعزيز فرصها التجارية، ورفع كفاءة العمل، مع الاستمرار في تحسين المنتج وتجربة الجماهير ورفع مستوى المنافسة».

وعقب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، اعتمدت الجمعية تقرير النشاط والموازنة التقديرية، وصادقت على التقارير والقوائم المالية المدققة وإيضاحاتها عن الفترات المعروضة، بعد الاطلاع على تقارير المدقق المالي المستقل.

كما وافقت، بناء على مقترح مجلس الإدارة، على إعادة تعيين أعضاء لجنة المراجعة، برئاسة عادل ملاوي، وعضوية لمياء الرشيد وعمر الشنقيطي بصفتهما عضوين مستقلين.

وأكدت الرابطة أن المؤشرات التي استعرضتها الجمعية العمومية تعكس مسار النمو الذي حقّقه الدوري السعودي خلال المواسم الماضية، وأن العمل سيستمر بالشراكة مع الأندية على رفع مستوى المنافسة، وتعزيز الاستدامة، وتنمية القيمة التجارية والإعلامية للدوري، وتوسيع حضوره محلياً وعالمياً.