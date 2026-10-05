رضا بترجي رئيساً جديداً لنادي الاتحاد

اعتمدت شركة نادي الاتحاد التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، برئاسة رضا بترجي، وعضوية كل من عبد العزيز الزيد، وفارس الحجيلان، وصهيب جمجوم، وطه ناظر، وعبد الله البلوي، والوليد الحيدر.

وضم التشكيل الجديد ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة السابق، هم: عبد العزيز الزيد وفارس الحجيلان وصهيب جمجوم، في حين انضم إلى المجلس كل من طه ناظر وعبد الله البلوي والوليد الحيدر.

ويخلف بترجي في رئاسة المجلس فهد سندي، الذي واجه انتقادات واسعة من جماهير الاتحاد خلال الفترة الماضية، في ظل عدم رضاهم عن المستويات والنتائج التي حققها الفريق في الموسم الماضي.