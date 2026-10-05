منتخب السعودية للناشئات يخسر مواجهة سنغافورة

خسر «أخضر الناشئات»، الاثنين مواجهته الأولى أمام نظيره السنغافوري بهدف دون مقابل، وذلك خلال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا والمقامة في سنغافورة. وسيلاقي المنتخب نظيره الإندونيسي، الخميس المقبل، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب البحرين يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول).
وخاض الأخضر معسكره الإعدادي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 24 لاعبة، بواقع 3 حارسات، و7 لاعبات في خط الدفاع، و8 لاعبات في خط الوسط، و6 لاعبات في خط الهجوم، هن دانة البنعلي، وتاليا كتبي، ومريم الطيار، وجوان النصار، وديالا سروجي، وريتال حكمي، وحوراء جلال، وجود العمودي، وأروى الرشيد، وريماس أحمد، وهبة عبد الرحمن، وسارة المدني، وديما أحمد، وحلا الشدوخي، وريما عبد العزيز، وغلا صالح، وغدي العتيبي، وسوار عمرو، وكنزي علاء، وحور الفريد، ودانة الضحيان، وسديم السهيمي، وسعدية محمد، وزينب رضا.