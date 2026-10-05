منتخب السعودية للناشئات يخسر مواجهة سنغافورة

أعلنت شركة النادي الأهلي تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة عبد الله بن عيدروس الصبان، في خطوة إدارية جديدة تتزامن مع المرحلة الانتقالية التي تشهدها شركات الأندية السعودية.

وضم المجلس الجديد، إلى جانب الصبان، كلاً من جايك سيلفرستين، وأحمد بن حامد الثبيتي، ومحمد بن عمار الدباغ، وإياد بن رشاد رضا، وحسين بن حسن عيد، وعاطف بن مهدي مقني، أعضاءً في مجلس الإدارة.

ويأتي اختيار الصبان رئيساً للمجلس ضمن الترتيبات الجديدة لإعادة هيكلة مجالس إدارات الأندية، إذ يتولى المنصب من خارج ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، فيما يستمر الثبيتي وسيلفرستين في عضوية المجلس بعد وجودهما في التشكيل السابق.

ويمتلك الصبان خبرة إدارية وتنفيذية، إذ سبق له تولي مناصب قيادية في قطاع التجزئة وسلاسل الإمداد، إلى جانب ارتباطه بالنادي الأهلي ودعمه لمسيرته خلال السنوات الماضية.

ويأتي التغيير الإداري في الأهلي ضمن مرحلة أوسع تشهدها شركات الأندية السعودية، في ظل التطورات المرتبطة بملكية الأندية وإعادة ترتيب مجالس إداراتها، مع استمرار العمل على استكمال الإجراءات التنظيمية للمرحلة المقبلة.

وكانت شركة النادي الأهلي قد أكدت في أغسطس (آب) الماضي استمرار مجلس إدارتها في أداء مهامه، وعدم تأثر أعماله بإجراءات نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية.

ويفتح المجلس الجديد صفحة إدارية مختلفة في الأهلي، في وقت يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم منافساته المحلية والقارية، وسط تطلعات إلى تعزيز الاستقرار الإداري والحوكمة ودعم مشروع النادي.