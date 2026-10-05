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الرياضة رياضة سعودية

«الكرات الثابتة» تتصدر تدريبات الأخضر لنهائي كأس الخليج

الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الإمارات (الاتحاد السعودي)
الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الإمارات (الاتحاد السعودي)
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«الكرات الثابتة» تتصدر تدريبات الأخضر لنهائي كأس الخليج

الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الإمارات (الاتحاد السعودي)
الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الإمارات (الاتحاد السعودي)

اختتم المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة الإمارات في نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وسط تركيز واضح على الكرات الثابتة التي برزت بوصفها أحد الأسلحة المنتظرة لـ«الأخضر» في موقعة الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية الأخيرة، مساء الاثنين، تحت إشراف اليوناني جورجيوس دونيس، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم المناورات المصغرة، قبل تطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتام المران بالتدرب على الكرات الثابتة.

السعودية تترقب النهائي والكرات الثابتة سلاحها أمام الإمارات (الاتحاد السعودي)

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بعدما أكد دونيس خلال المؤتمر الصحافي أن جهازه الفني اهتم بالكرات الثابتة هجومياً ودفاعياً، في الوقت الذي وصف فيه الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب الإمارات، المنتخب السعودي بالفريق الذي يجيد استثمارها، مطالباً لاعبيه بالتعامل معها بحذر.

ويُنتظر أن تكون الكرات الثابتة إحدى وسائل السعودية لاختراق التنظيم الدفاعي الإماراتي، خصوصاً إذا اتجهت المواجهة إلى الإغلاق وتقليص المساحات أمام منطقة الجزاء.

وعلى صعيد الإصابات، واصل علاء آل حجي وزكريا هوساوي برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي، من دون إعلان موقفهما النهائي من المشاركة في المباراة.

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الرياضة رياضة سعودية

رضا بترجي رئيساً جديداً لنادي الاتحاد

رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)
رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)
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رضا بترجي رئيساً جديداً لنادي الاتحاد

رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)
رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)

اعتمدت شركة نادي الاتحاد التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، برئاسة رضا بترجي، وعضوية كل من عبد العزيز الزيد، وفارس الحجيلان، وصهيب جمجوم، وطه ناظر، وعبد الله البلوي، والوليد الحيدر.

وضم التشكيل الجديد ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة السابق، هم: عبد العزيز الزيد وفارس الحجيلان وصهيب جمجوم، في حين انضم إلى المجلس كل من طه ناظر وعبد الله البلوي والوليد الحيدر.

ويخلف بترجي في رئاسة المجلس فهد سندي، الذي واجه انتقادات واسعة من جماهير الاتحاد خلال الفترة الماضية، في ظل عدم رضاهم عن المستويات والنتائج التي حققها الفريق في الموسم الماضي.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الصبان رئيساً والأهلي يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)
عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)
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الصبان رئيساً والأهلي يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)
عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة النادي الأهلي تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة عبد الله بن عيدروس الصبان، في خطوة إدارية جديدة تتزامن مع المرحلة الانتقالية التي تشهدها شركات الأندية السعودية.

وضم المجلس الجديد، إلى جانب الصبان، كلاً من جايك سيلفرستين، وأحمد بن حامد الثبيتي، ومحمد بن عمار الدباغ، وإياد بن رشاد رضا، وحسين بن حسن عيد، وعاطف بن مهدي مقني، أعضاءً في مجلس الإدارة.

ويأتي اختيار الصبان رئيساً للمجلس ضمن الترتيبات الجديدة لإعادة هيكلة مجالس إدارات الأندية، إذ يتولى المنصب من خارج ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، فيما يستمر الثبيتي وسيلفرستين في عضوية المجلس بعد وجودهما في التشكيل السابق.

ويمتلك الصبان خبرة إدارية وتنفيذية، إذ سبق له تولي مناصب قيادية في قطاع التجزئة وسلاسل الإمداد، إلى جانب ارتباطه بالنادي الأهلي ودعمه لمسيرته خلال السنوات الماضية.

ويأتي التغيير الإداري في الأهلي ضمن مرحلة أوسع تشهدها شركات الأندية السعودية، في ظل التطورات المرتبطة بملكية الأندية وإعادة ترتيب مجالس إداراتها، مع استمرار العمل على استكمال الإجراءات التنظيمية للمرحلة المقبلة.

وكانت شركة النادي الأهلي قد أكدت في أغسطس (آب) الماضي استمرار مجلس إدارتها في أداء مهامه، وعدم تأثر أعماله بإجراءات نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية.

ويفتح المجلس الجديد صفحة إدارية مختلفة في الأهلي، في وقت يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم منافساته المحلية والقارية، وسط تطلعات إلى تعزيز الاستقرار الإداري والحوكمة ودعم مشروع النادي.

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النادي الأهلي السعودي السعودية
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منتخب السعودية للناشئات يخسر مواجهة سنغافورة

من لقاء الأخضر بنظيره السنغافوري (الاتحاد السعودي)
من لقاء الأخضر بنظيره السنغافوري (الاتحاد السعودي)
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منتخب السعودية للناشئات يخسر مواجهة سنغافورة

من لقاء الأخضر بنظيره السنغافوري (الاتحاد السعودي)
من لقاء الأخضر بنظيره السنغافوري (الاتحاد السعودي)

خسر «أخضر الناشئات»، الاثنين مواجهته الأولى أمام نظيره السنغافوري بهدف دون مقابل، وذلك خلال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا والمقامة في سنغافورة. وسيلاقي المنتخب نظيره الإندونيسي، الخميس المقبل، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب البحرين يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول).

وخاض الأخضر معسكره الإعدادي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 24 لاعبة، بواقع 3 حارسات، و7 لاعبات في خط الدفاع، و8 لاعبات في خط الوسط، و6 لاعبات في خط الهجوم، هن دانة البنعلي، وتاليا كتبي، ومريم الطيار، وجوان النصار، وديالا سروجي، وريتال حكمي، وحوراء جلال، وجود العمودي، وأروى الرشيد، وريماس أحمد، وهبة عبد الرحمن، وسارة المدني، وديما أحمد، وحلا الشدوخي، وريما عبد العزيز، وغلا صالح، وغدي العتيبي، وسوار عمرو، وكنزي علاء، وحور الفريد، ودانة الضحيان، وسديم السهيمي، وسعدية محمد، وزينب رضا.

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