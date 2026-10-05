«الكرات الثابتة» تتصدر تدريبات الأخضر لنهائي كأس الخليج

اختتم المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة الإمارات في نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وسط تركيز واضح على الكرات الثابتة التي برزت بوصفها أحد الأسلحة المنتظرة لـ«الأخضر» في موقعة الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية الأخيرة، مساء الاثنين، تحت إشراف اليوناني جورجيوس دونيس، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم المناورات المصغرة، قبل تطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتام المران بالتدرب على الكرات الثابتة.

السعودية تترقب النهائي والكرات الثابتة سلاحها أمام الإمارات (الاتحاد السعودي)

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بعدما أكد دونيس خلال المؤتمر الصحافي أن جهازه الفني اهتم بالكرات الثابتة هجومياً ودفاعياً، في الوقت الذي وصف فيه الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب الإمارات، المنتخب السعودي بالفريق الذي يجيد استثمارها، مطالباً لاعبيه بالتعامل معها بحذر.

ويُنتظر أن تكون الكرات الثابتة إحدى وسائل السعودية لاختراق التنظيم الدفاعي الإماراتي، خصوصاً إذا اتجهت المواجهة إلى الإغلاق وتقليص المساحات أمام منطقة الجزاء.

وعلى صعيد الإصابات، واصل علاء آل حجي وزكريا هوساوي برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي، من دون إعلان موقفهما النهائي من المشاركة في المباراة.