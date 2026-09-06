أبها يطلب استعارة اليهيبي من القادسية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي أبها تقدم بعرض إلى القادسية من أجل استعارة اللاعب الشاب عمار اليهيبي، ضمن تحركات النادي لتعزيز خياراته المحلية خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي التحرك في وقت عزز فيه القادسية خياراته الهجومية بالتعاقد مع عبد العزيز العليوة؛ ما يفتح مساحة أكبر أمام إمكانية خروج اليهيبي بحثاً عن دقائق مشاركة وفرصة أكبر للظهور.

وبحسب المصادر، شهد ملف اللاعب تحركات متقدمة خلال الساعات الماضية، في ظل رغبة أبها في إضافة عنصر شاب قادر على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ويواصل أبها تحركاته في السوق بالتزامن مع الظروف الفنية التي يمر بها الفريق، بعد النتائج الأخيرة وتعدد الإصابات التي قلّصت خيارات الجهاز الفني.