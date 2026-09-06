سرب طيور يستنفر الجيش البولندي

قالت السلطات البولندية، الأحد، إن اشتباهاً في حدوث انتهاك للمجال الجوي للدولة اتضح لاحقاً أن مصدره سرب كبير من الطيور قادم من الجانب الآخر من الحدود مع روسيا البيضاء.
وصرح متحدث باسم قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية لوكالة «رويترز» بأن الحادث دفع الجيش البولندي إلى إرسال طائرات هليكوبتر للتحقق من المعلومات بشأن الانتهاك المحتمل الذي رصدته الأنظمة اللاسلكية لتحديد المواقع بعد ظهر اليوم بقليل بالتوقيت المحلي.
وأضاف الجيش: «لم تكن المؤشرات التي رصدتها أنظمة الرادار مرتبطة بانتهاك للمجال الجوي البولندي، بل كانت ناجمة عن سرب كبير من الطيور، رصدت أنظمة مراقبة المجال الجوي مروره».
وذكرت هيئة الملاحة الجوية البولندية في منشور منفصل أن مطار جيشوف في جنوب شرقي البلاد استأنف عملياته بعد تعليقها لفترة وجيزة لتسهيل حركة الطيران العسكري.