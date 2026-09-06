الوداد المغربي يفسخ عقد زياش بالتراضي

فسخ الوداد الرياضي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم 22 مرة، عقد الجناح حكيم زياش «بالتراضي» وفق ما أعلن الأحد، بعد أقل من عام على انتقاله إليه.

وكان عقد زياش (33 عاماً) الذي التحق بالوداد بصفقة انتقال حر في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ينتهي في أكتوبر 2027.

وقال الوداد في بيان: «يعلن نادي الوداد الرياضي عن توصله إلى اتفاق مع اللاعب حكيم زياش يقضي بفسخ العقد الذي يجمع الطرفين بالتراضي».

أضاف: «قد لا تكون هذه التجربة قد امتدت بالقدر الذي كنا نطمح إليه، لكن ارتداءك لقميص الوداد سيظل لحظة خاصة، وحضورك بين مكونات النادي سيبقى جزءاً من قصة لا تُنسى».

وخاض زياش الذي غاب عن مونديال أميركا الشمالية مع منتخب المغرب 16 مباراة مع الوداد في الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

لكن نجم تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي السابق غاب عن عدد من المباريات بسبب الإصابة.

خلال مسيرته، ارتدى قميص المنتخب المغربي في 64 مباراة وسجل 25 هدفاً، فيما كان ظهوره الدولي الأخير أمام ليسوتو في سبتمبر (أيلول) 2024 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.