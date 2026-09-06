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استقبال رسمي لبعثة منتخب مصر للسيدات بعد تتويجه بكأس أفريقيا لكرة الطائرة

جانب من استقبال منتخب مصر للسيدات (الاتحاد المصري- فيسبوك)
جانب من استقبال منتخب مصر للسيدات (الاتحاد المصري- فيسبوك)
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استقبال رسمي لبعثة منتخب مصر للسيدات بعد تتويجه بكأس أفريقيا لكرة الطائرة

جانب من استقبال منتخب مصر للسيدات (الاتحاد المصري- فيسبوك)
جانب من استقبال منتخب مصر للسيدات (الاتحاد المصري- فيسبوك)

حظيت بعثة المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة باستقبال رسمي لدى عودتها إلى القاهرة قادمة من كينيا، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة، وحجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2028، إلى جانب التأهل إلى بطولة كأس العالم في 2027.

وعاد المنتخب المصري إلى منصة التتويج القاري بعد غياب استمر 23 عاماً، بعدما قدم مشواراً استثنائياً في البطولة تُوج بالفوز على كينيا، صاحبة الأرض والجمهور، بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية.

ولم يقتصر إنجاز المنتخب المصري على حصد اللقب القاري؛ إذ أنهت اللاعبات مشوار البطولة دون خسارة أي شوط، ليجمع الفريق بين التتويج بكأس الأمم الأفريقية وحجز بطاقتي التأهل إلى كأس العالم 2027 وأولمبياد لوس أنجليس 2028.

عاد المنتخب المصري إلى منصة التتويج القاري بعد غياب استمر 23 عاماً (الاتحاد المصري- فيسبوك)

وحرصت وزارة الرياضة المصرية على استقبال البعثة بشكل رسمي لدى وصولها اليوم إلى مطار القاهرة. وذكر المركز الإعلامي للوزارة أن جوهر نبيل، وزير الرياضة، أشاد بالإنجاز الذي حققه المنتخب، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة الرياضة المصرية، ويعكس التطور الذي تشهده الرياضة النسائية خلال الفترة الحالية.

وقال نبيل إن الإنجاز جاء نتيجة منظومة عمل متكاملة شارك فيها الجميع، بداية من اللاعبات والجهازَين الفني والإداري والجهاز الطبي، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تقديره للَّاعبات والجهاز الفني، مؤكداً أن التتويج القاري والتأهل إلى البطولتين العالميتين يعكسان التطور الذي تشهده الكرة الطائرة المصرية، وقدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة بقوة على المستويين القاري والدولي.

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الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يخسر أمام شوتينغ ستارز

الصفاقسي سقط أمام مضيفه شوتينغ ستارز (نادي شوتينغ ستارز)
الصفاقسي سقط أمام مضيفه شوتينغ ستارز (نادي شوتينغ ستارز)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يخسر أمام شوتينغ ستارز

الصفاقسي سقط أمام مضيفه شوتينغ ستارز (نادي شوتينغ ستارز)
الصفاقسي سقط أمام مضيفه شوتينغ ستارز (نادي شوتينغ ستارز)

خسر الصفاقسي التونسي 1 - صفر أمام مضيّفه شوتينغ ستارز النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ25 عن طريق لاكي إيمانويل، بعدما فرض أصحاب الأرض أفضليتهم منذ الدقائق الأولى، وشكلوا تهديداً مستمراً على مرمى الفريق التونسي.

وحاول الصفاقسي تدارك الموقف في الشوط الثاني، وضغط بحثاً عن هدف التعادل، إلا أن دفاع شوتينغ ستارز صمد أمام محاولاته، لينتهي اللقاء بفوز الفريق النيجيري.

وأقيمت المباراة في ملعب «إم كيه أبيولا» بمدينة أبيوكوتا بولاية أوجون النيجيرية، وليس في مدينة إبادان التي ينتمي لها شوتينغ ستارز، حيث إن ملعبه المعتاد «ليكان سلامي» لم يستوفِ معايير «كاف».

وبهذه النتيجة، يجد الفريق التونسي نفسه مطالباً بالفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب الذي يقام على أرضه، الأسبوع المقبل؛ لضمان التأهل للدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

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الرياضة كرة القدم نيجيريا
الرياضة رياضة عربية

«الكونفيدرالية الأفريقية»: أهلي طرابلس يهزم كمكم بثلاثية

أهلي طرابلس الليبي افتتح موسمه الأفريقي بفوز كبير في زنغبار (نادي أهلي طرابلس)
أهلي طرابلس الليبي افتتح موسمه الأفريقي بفوز كبير في زنغبار (نادي أهلي طرابلس)
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«الكونفيدرالية الأفريقية»: أهلي طرابلس يهزم كمكم بثلاثية

أهلي طرابلس الليبي افتتح موسمه الأفريقي بفوز كبير في زنغبار (نادي أهلي طرابلس)
أهلي طرابلس الليبي افتتح موسمه الأفريقي بفوز كبير في زنغبار (نادي أهلي طرابلس)

سجَّل أهلي طرابلس الليبي 3 أهداف في الشوط الأول، ليفوز 3-صفر على مضيِّفه كمكم ممثل زنغبار، السبت، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وافتتح حمد الهوني التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الوافد الجديد فيستون مايلي الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وأكمل الجزائري حسين الدهيري ثلاثية الفريق الليبي في الدقيقة 27، ليحسم فريق المدرب المصري حسام البدري المباراة مبكراً.

وأقيمت المباراة على ملعب «أمان» في زنغبار، بينما تقام مباراة الإياب يوم 12 سبتمبر (أيلول) على ملعب طرابلس الدولي بحضور الجماهير.

وفي التوقيت نفسه، فاز ريد أروز الزامبي 2- صفر على ضيفه روج القادم من مدغشقر، بينما تغلب بريميرو دي أغوستو الأنجولي بالنتيجة نفسها على مضيِّفه غرين مامبا ممثل إسواتيني، وتفوق بلاك بولز الموزمبيقي 1- صفر على أتوميك نجومي القادم من جزر القمر.

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«أبطال أفريقيا»: الهلال السوداني يهزم إيجل نوار بملعبه

فرحة أحمد سالم بهدف الهلال الثاني في إيجل نوار (نادي الهلال)
فرحة أحمد سالم بهدف الهلال الثاني في إيجل نوار (نادي الهلال)
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«أبطال أفريقيا»: الهلال السوداني يهزم إيجل نوار بملعبه

فرحة أحمد سالم بهدف الهلال الثاني في إيجل نوار (نادي الهلال)
فرحة أحمد سالم بهدف الهلال الثاني في إيجل نوار (نادي الهلال)

سجل الهلال السوداني هدفاً في كل شوط ليفوز 2 - صفر على مضيّفه إيجل نوار في بوروندي في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

ومنح ياسر جوباك التقدم للهلال من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18، ليفرض الفريق الزائر سيطرته مبكراً على اللقاء.

وأضاف أحمد سالم الهدف الثاني للفريق السوداني بعد 10 دقائق من نهاية الاستراحة.

وتقام مباراة العودة يوم 12 سبتمبر (أيلول).

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