استقبال رسمي لبعثة منتخب مصر للسيدات بعد تتويجه بكأس أفريقيا لكرة الطائرة

حظيت بعثة المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة باستقبال رسمي لدى عودتها إلى القاهرة قادمة من كينيا، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة، وحجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2028، إلى جانب التأهل إلى بطولة كأس العالم في 2027.

وعاد المنتخب المصري إلى منصة التتويج القاري بعد غياب استمر 23 عاماً، بعدما قدم مشواراً استثنائياً في البطولة تُوج بالفوز على كينيا، صاحبة الأرض والجمهور، بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية.

ولم يقتصر إنجاز المنتخب المصري على حصد اللقب القاري؛ إذ أنهت اللاعبات مشوار البطولة دون خسارة أي شوط، ليجمع الفريق بين التتويج بكأس الأمم الأفريقية وحجز بطاقتي التأهل إلى كأس العالم 2027 وأولمبياد لوس أنجليس 2028.

عاد المنتخب المصري إلى منصة التتويج القاري بعد غياب استمر 23 عاماً (الاتحاد المصري- فيسبوك)

وحرصت وزارة الرياضة المصرية على استقبال البعثة بشكل رسمي لدى وصولها اليوم إلى مطار القاهرة. وذكر المركز الإعلامي للوزارة أن جوهر نبيل، وزير الرياضة، أشاد بالإنجاز الذي حققه المنتخب، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة الرياضة المصرية، ويعكس التطور الذي تشهده الرياضة النسائية خلال الفترة الحالية.

وقال نبيل إن الإنجاز جاء نتيجة منظومة عمل متكاملة شارك فيها الجميع، بداية من اللاعبات والجهازَين الفني والإداري والجهاز الطبي، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تقديره للَّاعبات والجهاز الفني، مؤكداً أن التتويج القاري والتأهل إلى البطولتين العالميتين يعكسان التطور الذي تشهده الكرة الطائرة المصرية، وقدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة بقوة على المستويين القاري والدولي.