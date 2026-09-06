الإسباني رويس يحلم بالكرة الذهبية بعد تتويجه بدوري الأبطال وكأس العالم

اعتبر الإسباني فابيان رويس، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم «حلم لأي لاعب»، سائلاً: «لمَ لا أحلم بالكرة الذهبية؟» بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم في مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال رويس الأحد في مقابلة مع برنامج «تيلي فوت»: «إنه حلم لأي لاعب كرة قدم أن يحظى باعتراف فردي تقديراً لكل العمل الذي قام به هذا الموسم والمواسم السابقة (...). لقد حالفني الحظ بالفوز بالكثير من الألقاب الجماعية، وبعض الألقاب الفردية أيضاً، ولكن لمَ لا أحلم هذا العام بأن أكون قريباً قدر الإمكان من رفع هذه الجائزة الرائعة؟».

تابع: «سيكون شرفاً كبيراً بالنسبة إليّ أن أرفع الكرة الذهبية».

خلال الموسم الماضي، أحرز لاعب الوسط كأس القارات والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية مع سان جيرمان، إضافة إلى كأس العالم مع منتخب «لا روخا» بعد الفوز على الأرجنتين (1-0 بعد التمديد).

وأضاف اللاعب البالغ 30 عاماً والذي عانى إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان): «لا أحب أن أكون تحت الأضواء أو في مركز الاهتمام، لكنني أعتقد أنني أستحق ذلك هذا العام بالنظر إلى الموسم الذي قدمته والعمل الذي قمت به والألقاب التي فزت بها».

وتابع: «على الصعيد الجماعي، فزت بكل شيء. أما فردياً وعلى المستوى العالمي، فاللقب الوحيد الذي ينقصني هو الكرة الذهبية لكي أحظى باعتراف الجميع».

أردف: «على مستوى الألقاب، ومن الناحية البدنية والفنية، أعيش أفضل فترة في مسيرتي. مع قدوم لويس إنريكي (...) تطورت كثيراً بفضله»، وذلك بعد أن مدَّد رسمياً عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2028 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وكان إنريكي قد أكد هذا الأسبوع أن لاعباً من النادي الباريسي يستحق الفوز بهذه الجائزة، قائلاً «لدينا لاعبون فازوا بدوري أبطال أوروبا. لدينا فابيان رويس الذي فاز بكأس العالم، وعثمان ديمبيليه الذي فاز بالكرة الذهبية الموسم الماضي».

ومن المقرر أن تُمنح جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 في 26 أكتوبر (تشرين الأول) خلال حفل يقام في لندن.