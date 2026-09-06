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الرياضة رياضة عالمية

الإسباني رويس يحلم بالكرة الذهبية بعد تتويجه بدوري الأبطال وكأس العالم

فابيان رويس (رويترز)
فابيان رويس (رويترز)
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الإسباني رويس يحلم بالكرة الذهبية بعد تتويجه بدوري الأبطال وكأس العالم

فابيان رويس (رويترز)
فابيان رويس (رويترز)

اعتبر الإسباني فابيان رويس، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم «حلم لأي لاعب»، سائلاً: «لمَ لا أحلم بالكرة الذهبية؟» بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم في مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال رويس الأحد في مقابلة مع برنامج «تيلي فوت»: «إنه حلم لأي لاعب كرة قدم أن يحظى باعتراف فردي تقديراً لكل العمل الذي قام به هذا الموسم والمواسم السابقة (...). لقد حالفني الحظ بالفوز بالكثير من الألقاب الجماعية، وبعض الألقاب الفردية أيضاً، ولكن لمَ لا أحلم هذا العام بأن أكون قريباً قدر الإمكان من رفع هذه الجائزة الرائعة؟».

تابع: «سيكون شرفاً كبيراً بالنسبة إليّ أن أرفع الكرة الذهبية».

خلال الموسم الماضي، أحرز لاعب الوسط كأس القارات والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية مع سان جيرمان، إضافة إلى كأس العالم مع منتخب «لا روخا» بعد الفوز على الأرجنتين (1-0 بعد التمديد).

وأضاف اللاعب البالغ 30 عاماً والذي عانى إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان): «لا أحب أن أكون تحت الأضواء أو في مركز الاهتمام، لكنني أعتقد أنني أستحق ذلك هذا العام بالنظر إلى الموسم الذي قدمته والعمل الذي قمت به والألقاب التي فزت بها».

وتابع: «على الصعيد الجماعي، فزت بكل شيء. أما فردياً وعلى المستوى العالمي، فاللقب الوحيد الذي ينقصني هو الكرة الذهبية لكي أحظى باعتراف الجميع».

أردف: «على مستوى الألقاب، ومن الناحية البدنية والفنية، أعيش أفضل فترة في مسيرتي. مع قدوم لويس إنريكي (...) تطورت كثيراً بفضله»، وذلك بعد أن مدَّد رسمياً عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2028 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وكان إنريكي قد أكد هذا الأسبوع أن لاعباً من النادي الباريسي يستحق الفوز بهذه الجائزة، قائلاً «لدينا لاعبون فازوا بدوري أبطال أوروبا. لدينا فابيان رويس الذي فاز بكأس العالم، وعثمان ديمبيليه الذي فاز بالكرة الذهبية الموسم الماضي».

ومن المقرر أن تُمنح جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 في 26 أكتوبر (تشرين الأول) خلال حفل يقام في لندن.

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الرياضة رياضة عالمية

نوير لم ينزعج من صافرات استهجان جماهير شالكه

مانويل نوير (إ.ب.أ)
مانويل نوير (إ.ب.أ)
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نوير لم ينزعج من صافرات استهجان جماهير شالكه

مانويل نوير (إ.ب.أ)
مانويل نوير (إ.ب.أ)

لم ينزعج حارس مرمى بايرن ميونيخ، مانويل نوير، من صافرات الاستهجان التي استقبلته بها جماهير شالكه خلال عودته إلى جيلسنكيرشن، في مباراة قد تكون الأخيرة له أمام ناديه السابق، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، مساء السبت، بالدوري الألماني لكرة القدم.

وقال نوير بعد المباراة: «في الحقيقة، هذه مجاملات بالنسبة لي. إنها تعبير عن الحب. كل صافرة استهجان في كل مرة لمستُ فيها الكرة كانت بمثابة مجاملة».

ولعب نوير لناديين فقط طوال مسيرته، ولا يزال يحتفظ بعلاقة خاصة مع شالكه رغم مرور 15 عاماً على انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وأضاف: «لقد لعبتُ هنا لأكثر من 20 عاماً، لذلك كان اليوم عاطفياً للغاية بالنسبة لي، وكان أمراً مميزاً حقّاً. لكنني كنت أتمنى بالطبع أن أعود إلى ميونيخ بالنقاط الثلاث».

ويخوض شالكه موسمه الأول في البوندسليغا بعد عودته إلى الدرجة الأولى، عقب ثلاثة أعوام في الدرجة الثانية، بينما يقترب نوير من نهاية مسيرته الاحترافية.

وحصل شالكه، العائد إلى دوري الأضواء، على نقطة غير متوقَّعة أمام بايرن حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري، فيما لم يختبر نوير كثيراً خلال المباراة، وكان لوريس كاريوس، حارس شالكه، نجم اللقاء بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة للنادي البافاري.

وقال نوير عن كاريوس: «إنه الاختيار الصحيح لجائزة (رجل المباراة). لقد تصدى للفرص الثلاث الكبيرة التي أتيحت لنا. كان ذلك هو العامل الحاسم».

من جانبه، أقر ميرون موسليتش، مدرب شالكه، بأن فريقه استفاد من بعض الحظ، موضحاً: «في النهاية، كانت بالتأكيد نقطة محظوظة، لكننا قدمنا كل ما لدينا من أجل شالكه، وهذا ما يجعلنا أقوياء».

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أولمبياكوس يوجّه رسالة دعم إلى الكعبي بعد إصابة بالغة

أيوب الكعبي (كاف)
أيوب الكعبي (كاف)
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أولمبياكوس يوجّه رسالة دعم إلى الكعبي بعد إصابة بالغة

أيوب الكعبي (كاف)
أيوب الكعبي (كاف)

وجَّه نادي أولمبياكوس رسالة دعم إلى مهاجمه المغربي الدولي أيوب الكعبي، بعد إصابة بالغة تعرَّض لها، السبت، في الدوري اليوناني لكرة القدم.

وتعرَّض الكعبي للإصابة إثر احتكاك مع حارس مرمى فولوس، ماريوس سيابانيس، وسط مؤشرات أولية على تعرُّضه لكسر في الساق، بحسب تقارير صحافية، رغم أن أولمبياكوس لم يؤكد حتى الآن طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها.

وخرج الكعبي (33 عاماً) من أرض الملعب في الدقيقة 45+3 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 في المرحلة الثالثة من الدوري.

وأصدر أولمبياكوس بياناً عبَّر فيه عن دعمه للاعب المغربي، قال فيه: «في هذه اللحظة الصعبة، تقف عائلة أولمبياكوس بأكملها إلى جانبك بكل قلوبنا».

وأضاف: «لقد ألهمتنا مرات كثيرة بقوتك وشغفك وروحك العالية، والآن جاء دورنا لنعيد إليك كل هذه القوة».

وتابع البيان: «سنكون معك في كل خطوة خلال رحلة عودتك حتى نراك مجدداً. ابقَ قوياً لكي تعود إلى المكان الذي تنتمي إليه دائماً. نتمنى لك الشفاء العاجل».

ولم يعلن أولمبياكوس حتى الآن أي تحديث طبي رسمي، ما يعني أن حجم الإصابة ومدة الغياب المتوقعة لا يزالان غير واضحَين.

وخاض الدولي المغربي 5 مباريات مع النادي في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجَّل خلالها هدفاً واحداً، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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«فلاشينغ ميدوز»: زفيريف يفوز بـ3 مجموعات أخيراً

زفيريف (أ.ف.ب)
زفيريف (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: زفيريف يفوز بـ3 مجموعات أخيراً

زفيريف (أ.ف.ب)
زفيريف (أ.ف.ب)

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنفُ الثاني عالمياً، ثُمن نهائي «بطولة الولايات المتحدة المفتوحة»، آخرة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد تخطيه التشيلي أليخاندرو تابيلو 6 - 2 و7 - 6 (7 - 2) و6 - 2 السبت، كما تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك والأميركية كوكو غوف إلى الدور عينه لدى السيدات.

على الورق، خرج زفيريف، المصنفُ الأول بالبطولة في ظل غياب الإيطالي يانيك سينر، بنتيجة أفضل بكثير في الدور الثالث مقارنة بالدورين السابقين، حيث حسم أول مباراتين بشق الأنفس في 5 مجموعات. ومع ذلك، لم تكن مباراته الثالثة سهلة أيضاً ولو كان فاز بـ3 مجموعات؛ إذ كان أداؤه لا يزال بعيداً عن الطمأنة.

قال الألماني بعد المباراة: «من الخط الخلفي للملعب كان الأمر أفضل بوضوح. أعتقد أن بإمكاني اللعب بصورة أفضل (...)، لكنني سعيد بالاتجاه الذي تسير فيه الأمور».

وقدّم زفيريف أداء متقلباً، وخسر إرساله مرتين في المجموعة الثانية، وارتكب 32 خطأ مباشراً طيلة المباراة.

ومع ذلك، لا يزال بطل «رولان غاروس» في المنافسة، في انتظار أول اختبار كبير له في الأسبوع الثاني أمام الإيطالي لوتشانو دارديري (22).

وفي مباريات أخرى، أقصى الأرجنتيني فرنسيسكو سيروندولو (25) الأميركي تايلور فريتز الـ10 وأحد أبرز المرشحين للقب، بفوزه عليه 3 - 6، و4 - 6، و6 - 3، و6 - 4 و6 - 4.

وبلغ فريتز الدور ربع النهائي على الأقل في النسخ الـ3 الأخيرة من البطولة في نيويورك، ووصل إلى المباراة النهائية عام 2024، حيث خسر أمام الإيطالي يانيك سينر.

وعانى الأميركي لبلوغ مستواه المعتاد، وشوهد وهو يعبّر في مناسبات كثيرة عن إحباطه أمام أفراد فريقه.

وبدا أداء فريتز، الذي يتسم عادة بالثبات والدقة، خارج الإيقاع هذه المرة؛ إذ انتهى كثير من ضرباته في الشبكة أو خارج الخط الخلفي بعد تبادلات طويلة.

وفرض سيروندولو، المتوج حديثاً بلقب «دورة كوينز» اللندنية، إيقاعه بثقة، وبنى نقاطه بقوة، مستغلاً أرجاء الملعب الأربعة بنجاح.

وحسم سيروندولو المباراة على إرساله، وبلغ الدور ثمن النهائي في نيويورك لأول مرة في مسيرته.

وقال الأرجنتيني عقب المباراة: «لم أكن في أفضل حالاتي خلال المجموعتين الأوليين. بعد كسر الإرسال في المجموعة الثالثة، بدأت أستعيد مستواي تدريجياً. وفي المجموعتين الـ4 والـ5، بدأت أقدم المستوى الجيد الذي لم أكن أتمكن من الوصول إليه حتى ذلك الحين».

ويلتقي سيروندولو في الدور المقبل البلجيكي ألكسندر بلوكس؛ الـ34 الذي حقق بدوره مفاجأة السبت بعدما أطاح الإيطالي فلافيو كوبولي الـ6 بنتيجة 6 - 7 (4- 7) و6 - 3 و6 - 0 و6 - 3.

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