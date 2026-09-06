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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يقترب من ضم ديابي مقابل 13.5 مليون يورو

إبراهيم ديابي (باريس سان جيرمان)
إبراهيم ديابي (باريس سان جيرمان)
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الأهلي يقترب من ضم ديابي مقابل 13.5 مليون يورو

إبراهيم ديابي (باريس سان جيرمان)
إبراهيم ديابي (باريس سان جيرمان)

اقترب النادي الأهلي السعودي من التعاقد مع الفرنسي إبراهيم ديابي، لاعب وسط سيركل بروج البلجيكي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 13.5 مليون يورو شاملة المكافآت.

ووفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الأحد، فإن ديابي؛ البالغ من العمر 19 عاماً، موجود بالفعل في السعودية، ويخضع للفحص الطبي تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الأهلي، على أن يوقع عقداً لمدة 4 أعوام مع خيار التمديد موسماً إضافياً.

وكان ديابي، الذي تدرج في «أكاديمية باريس سان جيرمان»، قد غادر النادي الفرنسي إلى سيركل بروج الموسم الماضي من أجل بدء مسيرته الاحترافية، قبل أن يقترب الآن من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وفي ملف آخر، حاول الأهلي خلال الساعات الماضية التعاقد أيضاً مع لاعب الوسط المونتينيغري آندريا بولاتوفيتش، البالغ من العمر 19 عاماً، ووصلت المفاوضات مع نادي لانس الفرنسي إلى مرحلة متقدمة، إلا إن الصفقة لا يتوقع أن تكتمل.

وفي المقابل، سيستمر الفرنسي باب كابرال مع موناكو خلال الموسم الحالي، بعدما كانت إمكانية انتقاله إلى الأهلي مطروحة خلال الفترة الماضية.

وأكد مقربون من اللاعب أن الانتقادات التي صدرت عن جماهير النادي السعودي تجاه صفقة انتقاله المحتملة، إلى جانب رحيل المدير الرياضي للأهلي، أسهمت في تعقيد المرحلة الأخيرة من المفاوضات.

كما قرر كابرال من جانبه البقاء مع موناكو وعدم الضغط من أجل إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي، بعدما تلقى تطمينات من مسؤولي النادي الفرنسي بشأن المكانة التي سيحصل عليها ضمن الفريق خلال الموسم الحالي.

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الدوري السعودي كرة القدم الرياضة النادي الأهلي السعودي فرنسا

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بنزيمة خطط للعودة إلى ليون «بالمجان»

كريم بنزيمة (تصوير: سعد العنزي)
كريم بنزيمة (تصوير: سعد العنزي)
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بنزيمة خطط للعودة إلى ليون «بالمجان»

كريم بنزيمة (تصوير: سعد العنزي)
كريم بنزيمة (تصوير: سعد العنزي)

كان الفرنسي كريم بنزيمة مستعداً للعودة إلى ناديه السابق أولمبيك ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقضاء موسم واحد مع الفريق من دون الحصول على راتب، إلا أن ارتباطه بعقد مع الدوري السعودي يمتد حتى عام 2030 حال دون إتمام الخطوة.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن مسؤولي ليون درسوا بالفعل إمكانية إعادة بنزيمة هذا الصيف، وهي المعلومة التي أكدها محيط اللاعب المتوج بالكرة الذهبية عام 2022. وكان المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً متحمساً بشدة لفكرة إنهاء مسيرته في النادي الذي نشأ فيه، ومن دون مقابل مالي، ارتباطاً منه بليون وبمدينته التي ولد فيها.

ولم يكن بنزيمة قد تحرر حينها من عقده مع الهلال، قبل أن يصبح لاعباً حراً قبل أسبوع بعد إنهاء السنة الأخيرة من عقده بالتراضي، مع حصوله على كامل مستحقاته المالية.

ولم تكن علاقة المهاجم الفرنسي بالمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في أفضل حالاتها، في وقت كان فيه الأخير يرغب في التعاقد مع رأس حربة جديد، وهو ما تحقق أخيراً بضم الإنجليزي أولي واتكينز، البالغ 30 عاماً، من أستون فيلا مقابل قرابة 60 مليون يورو، ما يعادل نحو 261 مليون ريال.

وخلال تجربته في السعودية، توج بنزيمة بلقب الدوري وبطولتي كأس، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري. ومع ذلك، بدأ يشعر خلال الفترة الأخيرة بشيء من الإرهاق تجاه تجربته في المسابقة، رغم خضوعه خلال الصيف لبرنامج إعداد بدني شخصي مكثف، استعداداً لما كان يتوقع أن يكون الموسم الأخير في مسيرته.

وتتمثل العقبة الأساسية أمام عودة بنزيمة إلى فرنسا في استمرار ارتباطه بعقد ترويجي لكرة القدم السعودية حتى عام 2030، وهو العقد الذي يرغب اللاعب في احترامه والوفاء بالتزاماته.

وفي ظل هذه الظروف، أصبح اعتزال بنزيمة كرة القدم أحد الاحتمالات الأكثر ترجيحاً، خصوصاً أن عقده الترويجي يمتد حتى عام 2030، حين سيكون اللاعب قد بلغ 43 عاماً.

ولا يزال بنزيمة مرتبطاً بصورة وثيقة بليون، ناديه الأول ومدينته، ويعود إليها كلما سنحت له الفرصة، فيما تزين صورته جدارية ضخمة على أحد المباني في منطقة برون، حيث نشأ وبدأ ممارسة كرة القدم.

وكانت عودته المحتملة ستشكل مكسباً كبيراً لليون رياضياً وتسويقياً، إذ كان النادي يتوقع أن يؤدي وجوده إلى زيادة كبيرة في الاشتراكات الموسمية ومبيعات القمصان.

وسبق لبنزيمة أن تحدث في ديسمبر الماضي عن إمكانية العودة إلى ليون، موضحاً أن اتخاذ مثل هذه الخطوة ليس سهلاً بعدما ترك وراءه صورة مميزة، وأنه في بعض الأحيان يكون من الأفضل ترك الأمور كما هي.

وغادر بنزيمة ليون عام 2009 بعد تتويجه بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، لينتقل إلى ريال مدريد، حيث توج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022، قبل أن يحقق حلمه الأكبر بالفوز بالكرة الذهبية.

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كريم بنزيمة الدوري الفرنسي الدوري السعودي فرنسا
الرياضة رياضة سعودية

«سيدات القادسية» يرمم دفاعاته بـ«حورية»

حورية الشمراني بقميص القادسية (موقع النادي)
حورية الشمراني بقميص القادسية (موقع النادي)
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«سيدات القادسية» يرمم دفاعاته بـ«حورية»

حورية الشمراني بقميص القادسية (موقع النادي)
حورية الشمراني بقميص القادسية (موقع النادي)

أنهت فريق القادسية للسيدات، إجراءات التعاقد مع المدافعة السعودية حورية الشمراني، قادمةً من النادي الأهلي، وبعقد يمتد لموسم رياضي واحد، وذلك في إطار تعزيز الخط الدفاعي للفريق استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وتملك الشمراني سجلًا حافلًا بالإنجازات خلال مسيرتها مع النادي الأهلي، والذي مثلته منذ عام 2022 وحتى 2026، حيث توّجت معه بكأس الاتحاد السعودي للسيدات في موسميّ 2023/2024 و2024/2025، إلى جانب تحقيق وصافة الدوري السعودي الممتاز للسيدات في ثلاثة مواسم متتالية، ووصافة كأس السوبر السعودي للسيدات في موسم 2025/2026.

وعلى المستوى الدولي، مثّلت الشمراني المنتخب السعودي الأول للسيدات، لتضيف إلى خبرتها المحلية تجربة دولية تعزز حضورها كإحدى العناصر الدفاعية الوطنية.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مهرجان ولي العهد للهجن: «الزعيم» يخطف كأس الشوط الثاني

الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)
الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)
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مهرجان ولي العهد للهجن: «الزعيم» يخطف كأس الشوط الثاني

الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)
الأمير فهد بن جلوي لحظة تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، السبت، ملاك الهجن الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة «الحقايق» وكأسيّ المهرجان للإنتاج السعودي، الذي انطلقت أول منافساته الخميس الماضي، وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى الـ13 من سبتمبر (أيلول) الحالي، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال.

الهجن الإماراتية ظفرت بجواز الشوط الأول والثالث والرابع (الشرق الأوسط)

وخطفت المطية «الزعيم» لمالكها السعودي موسى الموسى لقب الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الحقايق «قعدان - مفتوح» بتوقيت بلغ 2:52.705 دقيقة إضافة لظفرها بالتوقيت الأفضل.

كما ذهبت كؤوس الشوط الأول والثالث والرابع للهجن الإماراتية، إذ حققت لقب الشوط الأول وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - مفتوح» للمطية «فخر» لمالكها حمد العامري بتوقيت بلغ 2:57.651 دقيقة، ولقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» للمطية «صروح» لمالكها مانع الشامسي بتوقيت بلغ 2:57.699 دقيقة، ولقب الشوط الرابع وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان ـ عام» للمطية «جلمود» لمالكها حمد العامري بتوقيت 2:57.673 دقيقة.

وفي شوطي إنتاج السعودية، نالت المطية «وعد» لمالكها عقاب الدهاسي لقب الشوط الخامس وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» بتوقيت بلغ 2:55.901 دقيقة، والمطية «منادي» لمالكها نايف السهلي لقب الشوط السادس وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - عام» بتوقيت بلغ 3:00.189 دقيقة.

من سباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف (الشرق الأوسط)

وأقيم أمس 33 شوطاً بواقع 21 شوطاً عاماً؛ 6 أشواط مفتوحة، و6 أشواط على كأس مهرجان ولي العهد، وسط حضور جماهيري غفير، فيما شهدت الفترة الصباحية تتويج الهجن السعودية بالمركز الأول في 17 شوطاً من أصل 21 شوطاً مقابل 3 أشواط للهجن القطرية، وشوط للهجن الإماراتية.

وعزز المهرجان من وجوده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ إذ يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.

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