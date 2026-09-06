الأهلي يقترب من ضم ديابي مقابل 13.5 مليون يورو

اقترب النادي الأهلي السعودي من التعاقد مع الفرنسي إبراهيم ديابي، لاعب وسط سيركل بروج البلجيكي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 13.5 مليون يورو شاملة المكافآت.

ووفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الأحد، فإن ديابي؛ البالغ من العمر 19 عاماً، موجود بالفعل في السعودية، ويخضع للفحص الطبي تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الأهلي، على أن يوقع عقداً لمدة 4 أعوام مع خيار التمديد موسماً إضافياً.

وكان ديابي، الذي تدرج في «أكاديمية باريس سان جيرمان»، قد غادر النادي الفرنسي إلى سيركل بروج الموسم الماضي من أجل بدء مسيرته الاحترافية، قبل أن يقترب الآن من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وفي ملف آخر، حاول الأهلي خلال الساعات الماضية التعاقد أيضاً مع لاعب الوسط المونتينيغري آندريا بولاتوفيتش، البالغ من العمر 19 عاماً، ووصلت المفاوضات مع نادي لانس الفرنسي إلى مرحلة متقدمة، إلا إن الصفقة لا يتوقع أن تكتمل.

وفي المقابل، سيستمر الفرنسي باب كابرال مع موناكو خلال الموسم الحالي، بعدما كانت إمكانية انتقاله إلى الأهلي مطروحة خلال الفترة الماضية.

وأكد مقربون من اللاعب أن الانتقادات التي صدرت عن جماهير النادي السعودي تجاه صفقة انتقاله المحتملة، إلى جانب رحيل المدير الرياضي للأهلي، أسهمت في تعقيد المرحلة الأخيرة من المفاوضات.

كما قرر كابرال من جانبه البقاء مع موناكو وعدم الضغط من أجل إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي، بعدما تلقى تطمينات من مسؤولي النادي الفرنسي بشأن المكانة التي سيحصل عليها ضمن الفريق خلال الموسم الحالي.