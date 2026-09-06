نوير لم ينزعج من صافرات استهجان جماهير شالكه

لم ينزعج حارس مرمى بايرن ميونيخ، مانويل نوير، من صافرات الاستهجان التي استقبلته بها جماهير شالكه خلال عودته إلى جيلسنكيرشن، في مباراة قد تكون الأخيرة له أمام ناديه السابق، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، مساء السبت، بالدوري الألماني لكرة القدم.

وقال نوير بعد المباراة: «في الحقيقة، هذه مجاملات بالنسبة لي. إنها تعبير عن الحب. كل صافرة استهجان في كل مرة لمستُ فيها الكرة كانت بمثابة مجاملة».

ولعب نوير لناديين فقط طوال مسيرته، ولا يزال يحتفظ بعلاقة خاصة مع شالكه رغم مرور 15 عاماً على انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وأضاف: «لقد لعبتُ هنا لأكثر من 20 عاماً، لذلك كان اليوم عاطفياً للغاية بالنسبة لي، وكان أمراً مميزاً حقّاً. لكنني كنت أتمنى بالطبع أن أعود إلى ميونيخ بالنقاط الثلاث».

ويخوض شالكه موسمه الأول في البوندسليغا بعد عودته إلى الدرجة الأولى، عقب ثلاثة أعوام في الدرجة الثانية، بينما يقترب نوير من نهاية مسيرته الاحترافية.

وحصل شالكه، العائد إلى دوري الأضواء، على نقطة غير متوقَّعة أمام بايرن حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري، فيما لم يختبر نوير كثيراً خلال المباراة، وكان لوريس كاريوس، حارس شالكه، نجم اللقاء بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة للنادي البافاري.

وقال نوير عن كاريوس: «إنه الاختيار الصحيح لجائزة (رجل المباراة). لقد تصدى للفرص الثلاث الكبيرة التي أتيحت لنا. كان ذلك هو العامل الحاسم».

من جانبه، أقر ميرون موسليتش، مدرب شالكه، بأن فريقه استفاد من بعض الحظ، موضحاً: «في النهاية، كانت بالتأكيد نقطة محظوظة، لكننا قدمنا كل ما لدينا من أجل شالكه، وهذا ما يجعلنا أقوياء».