إنذار حريق يثير أزمة في فندق إقامة منتخبات مونديال السلة للسيدات

تعرضت المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة السلة للسيدات في برلين لموقف طارئ، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعدما انطلق إنذار الحريق في الفندق الذي تقيم فيه معظم الفرق.

وانطلق الإنذار بعد الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، واضطرت جميع المنتخبات إلى مغادرة الفندق، والانتظار في الشارع حتى الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ. قبل السماح للاعبات بالعودة إلى غرفهن نحو الساعة الثالثة صباحاً.

وتقيم جميع المنتخبات في الفندق نفسه باستثناء المنتخب الأميركي، المرشح الأبرز للقب، والذي يضم في صفوفه عدداً من نجمات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات، من بينهن كايتلين كلارك؛ حيث اختار الإقامة في فندق آخر.