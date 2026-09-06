أبها يتفق مع نكودو لتعزيز صفوفه

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي أبها توصل إلى اتفاق مع الكاميروني جورج كيفن نكودو، وذلك عقب مواجهة الفريق أمام الاتفاق، ضمن تحركات الإدارة لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وتأتي الصفقة في توقيت يمر فيه أبها بظروف فنية صعبة، بعد سلسلة من النتائج السلبية، إلى جانب تعدد الإصابات التي حدّت من خيارات الجهاز الفني، وأثرت في استقرار التشكيلة خلال الجولات الماضية.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق إلى دخول نكودو ضمن خيارات أبها ووجود مفاوضات بين الطرفين، قبل أن تتقدم المباحثات وصولاً إلى الاتفاق.

وتعوّل إدارة أبها على خبرة نكودو وقدراته الهجومية لإضافة حلول جديدة للفريق في المرحلة المقبلة.