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الرياضة رياضة سعودية

أبها يتفق مع نكودو لتعزيز صفوفه

جورج كيفن نكودو (حسابه في «إنستغرام»)
جورج كيفن نكودو (حسابه في «إنستغرام»)
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أبها يتفق مع نكودو لتعزيز صفوفه

جورج كيفن نكودو (حسابه في «إنستغرام»)
جورج كيفن نكودو (حسابه في «إنستغرام»)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي أبها توصل إلى اتفاق مع الكاميروني جورج كيفن نكودو، وذلك عقب مواجهة الفريق أمام الاتفاق، ضمن تحركات الإدارة لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وتأتي الصفقة في توقيت يمر فيه أبها بظروف فنية صعبة، بعد سلسلة من النتائج السلبية، إلى جانب تعدد الإصابات التي حدّت من خيارات الجهاز الفني، وأثرت في استقرار التشكيلة خلال الجولات الماضية.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق إلى دخول نكودو ضمن خيارات أبها ووجود مفاوضات بين الطرفين، قبل أن تتقدم المباحثات وصولاً إلى الاتفاق.

وتعوّل إدارة أبها على خبرة نكودو وقدراته الهجومية لإضافة حلول جديدة للفريق في المرحلة المقبلة.

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الأهلي يستعيد ابن أكاديميته سعيد باعطية

الظهير الأيمن سعيد باعطية (الدوري السعودي للمحترفين)
الظهير الأيمن سعيد باعطية (الدوري السعودي للمحترفين)
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الأهلي يستعيد ابن أكاديميته سعيد باعطية

الظهير الأيمن سعيد باعطية (الدوري السعودي للمحترفين)
الظهير الأيمن سعيد باعطية (الدوري السعودي للمحترفين)

أعلن النادي الأهلي رسمياً، عبر حسابه في منصة «إكس»، تعاقده مع الظهير الأيمن سعيد باعطية، قادماً من نادي الفتح، لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة. ورحّب الأهلي بعودة اللاعب إلى النادي الذي سبق أن مثّل فئاته السنية، قائلاً: «هـــــلا باعطية... حنّا سعيد ورجع لناديه».

ويأتي التعاقد مع باعطية ضمن تحركات الإدارة الأهلاوية لتدعيم مركز الظهير الأيمن ورفع الخيارات الفنية في قائمة الفريق.

ويعد سعيد باعطية من مواليد 23 سبتمبر (أيلول) 2000، بدأ مسيرته في الفئات السنية للأهلي قبل أن يلعب للأنصار وجدة ثم الفتح. انضم إلى الفتح عام 2023، وخاض معه أكثر من 80 مباراة في الدوري السعودي، بعدما فرض نفسه كأحد العناصر الأساسية في الجبهة اليمنى.

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أبها يطلب استعارة اليهيبي من القادسية

عمار اليهيبي (حسابه في «إكس»)
عمار اليهيبي (حسابه في «إكس»)
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أبها يطلب استعارة اليهيبي من القادسية

عمار اليهيبي (حسابه في «إكس»)
عمار اليهيبي (حسابه في «إكس»)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي أبها تقدم بعرض إلى القادسية من أجل استعارة اللاعب الشاب عمار اليهيبي، ضمن تحركات النادي لتعزيز خياراته المحلية خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي التحرك في وقت عزز فيه القادسية خياراته الهجومية بالتعاقد مع عبد العزيز العليوة؛ ما يفتح مساحة أكبر أمام إمكانية خروج اليهيبي بحثاً عن دقائق مشاركة وفرصة أكبر للظهور.

وبحسب المصادر، شهد ملف اللاعب تحركات متقدمة خلال الساعات الماضية، في ظل رغبة أبها في إضافة عنصر شاب قادر على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ويواصل أبها تحركاته في السوق بالتزامن مع الظروف الفنية التي يمر بها الفريق، بعد النتائج الأخيرة وتعدد الإصابات التي قلّصت خيارات الجهاز الفني.

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الأهلي يقترب من ضم ديابي مقابل 13.5 مليون يورو

إبراهيم ديابي (باريس سان جيرمان)
إبراهيم ديابي (باريس سان جيرمان)
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الأهلي يقترب من ضم ديابي مقابل 13.5 مليون يورو

إبراهيم ديابي (باريس سان جيرمان)
إبراهيم ديابي (باريس سان جيرمان)

اقترب النادي الأهلي السعودي من التعاقد مع الفرنسي إبراهيم ديابي، لاعب وسط سيركل بروج البلجيكي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 13.5 مليون يورو شاملة المكافآت.

ووفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الأحد، فإن ديابي؛ البالغ من العمر 19 عاماً، موجود بالفعل في السعودية، ويخضع للفحص الطبي تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الأهلي، على أن يوقع عقداً لمدة 4 أعوام مع خيار التمديد موسماً إضافياً.

وكان ديابي، الذي تدرج في «أكاديمية باريس سان جيرمان»، قد غادر النادي الفرنسي إلى سيركل بروج الموسم الماضي من أجل بدء مسيرته الاحترافية، قبل أن يقترب الآن من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وفي ملف آخر، حاول الأهلي خلال الساعات الماضية التعاقد أيضاً مع لاعب الوسط المونتينيغري آندريا بولاتوفيتش، البالغ من العمر 19 عاماً، ووصلت المفاوضات مع نادي لانس الفرنسي إلى مرحلة متقدمة، إلا إن الصفقة لا يتوقع أن تكتمل.

وفي المقابل، سيستمر الفرنسي باب كابرال مع موناكو خلال الموسم الحالي، بعدما كانت إمكانية انتقاله إلى الأهلي مطروحة خلال الفترة الماضية.

وأكد مقربون من اللاعب أن الانتقادات التي صدرت عن جماهير النادي السعودي تجاه صفقة انتقاله المحتملة، إلى جانب رحيل المدير الرياضي للأهلي، أسهمت في تعقيد المرحلة الأخيرة من المفاوضات.

كما قرر كابرال من جانبه البقاء مع موناكو وعدم الضغط من أجل إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي، بعدما تلقى تطمينات من مسؤولي النادي الفرنسي بشأن المكانة التي سيحصل عليها ضمن الفريق خلال الموسم الحالي.

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