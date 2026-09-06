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الرياضة رياضة عالمية

أستراليا تتجاوز تركيا وتبلغ المرحلة النهائية لمونديال السيدات لكرة السلة

تركيا تخسر أمام أستراليا وتودّع (أ.ب)
تركيا تخسر أمام أستراليا وتودّع (أ.ب)
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أستراليا تتجاوز تركيا وتبلغ المرحلة النهائية لمونديال السيدات لكرة السلة

تركيا تخسر أمام أستراليا وتودّع (أ.ب)
تركيا تخسر أمام أستراليا وتودّع (أ.ب)

تأهلت أستراليا إلى المرحلة النهائية من بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات في ألمانيا، بعدما تغلبت على تركيا 87 - 71، الأحد، في مباراة اتسمت بالقوة البدنية، بفضل تألق إيزي ماجبجور التي سجلت 21 نقطة.

وبدأت أستراليا المباراة بقوة، وتقدمت 8 - 0، لكن تركيا ردت سريعاً بعد طلب وقت مستقطع، وتقدمت 15 - 14، قبل أن تستعيد أستراليا زمام المبادرة، وتنهي الربع الأول متقدمة 21 - 15.

وحافظت لاعبات أستراليا على تقدمهن حتى النهاية دون أن تتمكن تركيا من قلب النتيجة.

وتصدرت إيزي ماجديبور قائمة المسجلات لأستراليا برصيد 21 نقطة.

وتصدرت سيفجي أوزون قائمة المسجلات لتركيا برصيد 24 نقطة، بينما تعرضت زميلتها جوكسن فيتيك للإصابة، قبل أن تعود إلى أرض الملعب في الربع الأخير.

وتلتقي أستراليا، التي حققت فوزها الثاني في دور المجموعات، مع بلجيكا بطلة أوروبا، الاثنين، في مباراة يرجَّح أن تحدد هوية متصدر المجموعة والمتأهل مباشرة إلى دور الثمانية، بعد أن ضمنت أستراليا بالفعل التأهل إلى المرحلة النهائية على أقل تقدير.

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الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي كأس العالم كأس العالم للسيدات ألمانيا

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إنفانتينو سيخوض انتخابات رئاسة فيفا رغم الضغوط

إنفانتنيو (رويترز)
إنفانتنيو (رويترز)
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إنفانتينو سيخوض انتخابات رئاسة فيفا رغم الضغوط

إنفانتنيو (رويترز)
إنفانتنيو (رويترز)

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه سيمضي في ترشحه لإعادة انتخابه في مارس (آذار) 2027، رغم الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها من أجل الاستقالة على خلفية محاولته بيع حصص في بطولات «فيفا» إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وبحسب «سكاي سبورتس»، الأحد، رفض إنفانتينو التنحي عن منصبه، وسط توقعات بأن يواجه منافساً في الانتخابات التي ستقام خلال كونغرس «فيفا» في المغرب العام المقبل، فيما سيكون أمام الراغبين في منافسته حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لإعلان نيتهم الترشح.

وأكد متحدث باسم «فيفا» موقف إنفانتينو بصورة صريحة، موضحاً أن رئيس الاتحاد الدولي أعلن منذ أبريل (نيسان) الماضي عزمه خوض انتخابات 2027، وأن موقفه لم يتغير، وسيكون مرشحاً لإعادة انتخابه.

ويأتي تثبيت ترشح إنفانتينو في وقت يتعرض فيه لضغوط من نواب لرئيس «فيفا» في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، على خلفية الأزمة التي أعقبت مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في أصول وبطولات الاتحاد الدولي.

وكانت دول أوروبية قد سحبت الشهر الماضي تهديدها بمقاطعة مسابقات «فيفا» بعدما تلقت ضمانات بعدم تكرار محاولات مماثلة لتغيير هيكل اللعبة، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قيادة تحرك دولي يستهدف دفع إنفانتينو إلى مغادرة منصبه.

وفي الأسابيع الأخيرة، استثمر إنفانتينو جولاته الخارجية في إبراز الأموال التي نجح «فيفا» في جمعها والاستثمارات التي ضخها في اتحادات كرة القدم الوطنية، التي يمتلك كل واحد منها صوتاً متساوياً في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، بصرف النظر عن حجمه أو ثقله الكروي.

وحضر إنفانتينو هذا الأسبوع منافسات كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً في بولندا، إلا أنه رفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله أو الخلاف الحالي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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فيفا كأس العالم رياضة كرة القدم انتخابات بولندا
الرياضة رياضة عالمية

إنذار حريق يثير أزمة في فندق إقامة منتخبات مونديال السلة للسيدات

إنذار حريق يُفزع لاعبات مونديال السلة في برلين (أ.ب)
إنذار حريق يُفزع لاعبات مونديال السلة في برلين (أ.ب)
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إنذار حريق يثير أزمة في فندق إقامة منتخبات مونديال السلة للسيدات

إنذار حريق يُفزع لاعبات مونديال السلة في برلين (أ.ب)
إنذار حريق يُفزع لاعبات مونديال السلة في برلين (أ.ب)

تعرضت المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة السلة للسيدات في برلين لموقف طارئ، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعدما انطلق إنذار الحريق في الفندق الذي تقيم فيه معظم الفرق.

وانطلق الإنذار بعد الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، واضطرت جميع المنتخبات إلى مغادرة الفندق، والانتظار في الشارع حتى الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ. قبل السماح للاعبات بالعودة إلى غرفهن نحو الساعة الثالثة صباحاً.

وتقيم جميع المنتخبات في الفندق نفسه باستثناء المنتخب الأميركي، المرشح الأبرز للقب، والذي يضم في صفوفه عدداً من نجمات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات، من بينهن كايتلين كلارك؛ حيث اختار الإقامة في فندق آخر.

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الرياضة رياضة عالمية

نوير لم ينزعج من صافرات استهجان جماهير شالكه

مانويل نوير (إ.ب.أ)
مانويل نوير (إ.ب.أ)
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نوير لم ينزعج من صافرات استهجان جماهير شالكه

مانويل نوير (إ.ب.أ)
مانويل نوير (إ.ب.أ)

لم ينزعج حارس مرمى بايرن ميونيخ، مانويل نوير، من صافرات الاستهجان التي استقبلته بها جماهير شالكه خلال عودته إلى جيلسنكيرشن، في مباراة قد تكون الأخيرة له أمام ناديه السابق، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، مساء السبت، بالدوري الألماني لكرة القدم.

وقال نوير بعد المباراة: «في الحقيقة، هذه مجاملات بالنسبة لي. إنها تعبير عن الحب. كل صافرة استهجان في كل مرة لمستُ فيها الكرة كانت بمثابة مجاملة».

ولعب نوير لناديين فقط طوال مسيرته، ولا يزال يحتفظ بعلاقة خاصة مع شالكه رغم مرور 15 عاماً على انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وأضاف: «لقد لعبتُ هنا لأكثر من 20 عاماً، لذلك كان اليوم عاطفياً للغاية بالنسبة لي، وكان أمراً مميزاً حقّاً. لكنني كنت أتمنى بالطبع أن أعود إلى ميونيخ بالنقاط الثلاث».

ويخوض شالكه موسمه الأول في البوندسليغا بعد عودته إلى الدرجة الأولى، عقب ثلاثة أعوام في الدرجة الثانية، بينما يقترب نوير من نهاية مسيرته الاحترافية.

وحصل شالكه، العائد إلى دوري الأضواء، على نقطة غير متوقَّعة أمام بايرن حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري، فيما لم يختبر نوير كثيراً خلال المباراة، وكان لوريس كاريوس، حارس شالكه، نجم اللقاء بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة للنادي البافاري.

وقال نوير عن كاريوس: «إنه الاختيار الصحيح لجائزة (رجل المباراة). لقد تصدى للفرص الثلاث الكبيرة التي أتيحت لنا. كان ذلك هو العامل الحاسم».

من جانبه، أقر ميرون موسليتش، مدرب شالكه، بأن فريقه استفاد من بعض الحظ، موضحاً: «في النهاية، كانت بالتأكيد نقطة محظوظة، لكننا قدمنا كل ما لدينا من أجل شالكه، وهذا ما يجعلنا أقوياء».

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