أستراليا تتجاوز تركيا وتبلغ المرحلة النهائية لمونديال السيدات لكرة السلة

تأهلت أستراليا إلى المرحلة النهائية من بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات في ألمانيا، بعدما تغلبت على تركيا 87 - 71، الأحد، في مباراة اتسمت بالقوة البدنية، بفضل تألق إيزي ماجبجور التي سجلت 21 نقطة.

وبدأت أستراليا المباراة بقوة، وتقدمت 8 - 0، لكن تركيا ردت سريعاً بعد طلب وقت مستقطع، وتقدمت 15 - 14، قبل أن تستعيد أستراليا زمام المبادرة، وتنهي الربع الأول متقدمة 21 - 15.

وحافظت لاعبات أستراليا على تقدمهن حتى النهاية دون أن تتمكن تركيا من قلب النتيجة.

وتصدرت إيزي ماجديبور قائمة المسجلات لأستراليا برصيد 21 نقطة.

وتصدرت سيفجي أوزون قائمة المسجلات لتركيا برصيد 24 نقطة، بينما تعرضت زميلتها جوكسن فيتيك للإصابة، قبل أن تعود إلى أرض الملعب في الربع الأخير.

وتلتقي أستراليا، التي حققت فوزها الثاني في دور المجموعات، مع بلجيكا بطلة أوروبا، الاثنين، في مباراة يرجَّح أن تحدد هوية متصدر المجموعة والمتأهل مباشرة إلى دور الثمانية، بعد أن ضمنت أستراليا بالفعل التأهل إلى المرحلة النهائية على أقل تقدير.