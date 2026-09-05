فيسينغ: فخور بلاعبي الاتحاد... ولهذا ظهر النصيري مدافعا

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، فخره بما قدمه فريقه في الفوز على النصر 2-1، مشيراً إلى أن التطور التكتيكي والذهني للاعبين ظهر بوضوح خلال المواجهة.

وقال فيسينغ في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: كنا نعلم صعوبة المواجهة، وعندما تلعب على أرضك لا تريد سوى الانتصار. في أول 35 دقيقة قدمنا مباراة رائعة، سجلنا هدفين وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، قبل أن ينجح النصر في تقليص الفارق خلال الشوط الأول.

وأضاف: الأجواء في الملعب كانت رائعة جداً، وأنا فخور بفريقي إلى أبعد حد.

وعن الفارق بين أداء الاتحاد في مواجهة النصر ومباراته أمام القادسية، قال: مواجهة اليوم مختلفة، ومنذ مباراة القادسية تطورنا كثيراً على المستويين التكتيكي والذهني. ما شاهدته اليوم من انضباط تكتيكي وروح، وما طبقه اللاعبون على أرضية الملعب، كان رائعاً.

وأوضح مدرب الاتحاد أن التحول للعب بخمسة مدافعين جاء للحد من خطورة النصر في الكرات العرضية، وقال: حاولنا ضبط الفريق من خلال التبديلات، ولعبنا بخمسة لاعبين في الخلف لتقليل خطورة العرضيات. أما ريتشارد فقد خاض حصة تدريبية واحدة فقط، ولذلك كان من الصعب إشراكه.

ورداً على حديث آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، بأن فريقاً واحداً فقط كان يصنع الفرص بعد أول 15 دقيقة وهو النصر، قال فيسينغ: أريد التأكد من ذلك أولاً. الجميع شاهد ما فعلناه، ولم نكن موفقين في عدد من الهجمات المرتدة التي صنعناها، وما قدمناه على أرض الملعب كان واضحاً ويمكن للجميع رؤيته.

وشدد فيسينغ على أهمية العمل الجماعي في أداء فريقه، قائلاً: في كرة القدم الحديثة لم يعد هناك مهاجم يكون دوره حول الهجوم فقط أو مدافع يقتصر دوره على الدفاع؛ الجميع يدافع والجميع يساهم في التسجيل. وهذا ما طبقناه اليوم، والدليل ما فعله يوسف النصيري في الدقائق الأخيرة عندما عاد لمساندة الدفاع.