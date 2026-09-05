الحارس رايكو: استحقينا الفوز وهذا هو الاتحاد

أكد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، أن فريقه استحق الفوز على النصر 2-1، مشيراً إلى أن الروح والقتالية التي أظهرها اللاعبون تمثل الشخصية التي يجب أن يكون عليها الاتحاد.

وقال رايكوفيتش في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: كانت مباراة جنونية. منذ البداية دخلنا بهذه الروح، وفي النهاية أعتقد أننا استحققنا الفوز، وهذا الانتصار سيمنحنا الكثير من الحافز لمواصلة السير بهذه الطريقة.

وعما إذا كانت المواجهة قد أظهرت وجهاً جديداً للاتحاد، قال: هذا هو الشكل الذي يجب أن يظهر به الاتحاد؛ الروح والقتال من أجل زملائك، ومن أجل الجماهير والنادي. بهذه الطريقة، وبهذا الأسلوب في اللعب، يمكنك الفوز بالمباريات.

وعن حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، طمأن رايكوفيتش جماهير الاتحاد، مؤكداً أنه أصبح بحالة جيدة وجاهزاً للمشاركة.