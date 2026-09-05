عوار: كنت واثقاً من عودة الاتحاد

أبدى الجزائري حسام عوار، لاعب الاتحاد، سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه، مؤكداً ثقته بتطور الأداء، مشيراً إلى أن تحسين الفاعلية الهجومية واللمسة الأخيرة يمثل الجانب الأبرز الذي يحتاج الفريق إلى تطويره.

وقال عوار في حديثه لوسائل الإعلام: كنت سعيداً بالأداء، رغم أن كثيرين شعروا بخيبة أمل بعد التعادل في المباراة الماضية، لكنني كنت واثقاً لأنني أرى أشياء رائعة في هذا الفريق وتطوراً كبيراً، وأحب الطريقة التي نلعب بها.

وأضاف: نستطيع أن نتحسن في تسجيل الأهداف، وأن نكون أفضل في اللمسة والتمريرة الأخيرة وإنهاء الفرص، وهذا ما ينقصنا. بشكل عام أنا سعيد وفخور جداً بروح الفريق، وبالطريقة التي يدفعنا بها المدرب، وكذلك بأسلوب لعبنا، لأنني أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جداً.

وعما إذا كان الاتحاد قد أظهر شخصية جديدة، قال: هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل، فالعديد من لاعبي الفريق سبق لهم الفوز بالدوري. الموسم الماضي كان صعباً، لكنه أصبح خلفنا الآن، وعلينا النظر إلى الأمام.

️| شاهدنا دومبيا معكم في غرفة الملابس، هل وجوده معكم يعد مؤشراً جيدًا؟️ | حسام عوار لاعب، #الاتحاد لممثلي وسائل الإعلام بعد مباراة #النصر:- نحب دومبيا ونتمنى عودته، وبالتأكيد نحتاج إليه، لكن عليه أن يأخذ وقته ويعود عندما يكون جاهزاً بالفعل.#الدوري_السعودي_للمحترفين https://t.co/0iMdlvTFeT — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 5, 2026

وعن ظهور دومبيا في غرفة الملابس، أوضح عوار: نحن نحب هذا الرجل ونتمنى عودته، وبالتأكيد نحتاج إليه، لكنه يحتاج إلى أخذ وقته. مع مثل هذه الإصابات من المهم أن يعود بصورة جيدة وعندما يكون جاهزاً تماماً، وإن شاء الله سيعود.

وأشاد عوار بزميله ريوس بعد مشاركته الأولى، قائلاً: إنه لاعب جيد جداً، وكانت هذه مباراته الأولى. نحن سعداء جداً بوجوده معنا، وأعتقد أنه سيساعد الفريق كثيراً.

وختم عوار حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الاتحاد: سعيد جداً برؤية هذا العدد الكبير من الجماهير في الملعب، وأتمنى حضورهم مجدداً في المباراة المقبلة، لأننا نحتاج إليهم حتى نقدم أفضل ما لدينا.