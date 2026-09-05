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الرياضة رياضة سعودية

عرض الاتحاد يربك حسابات فينورد الهولندي مع أنيس حاج موسى

اللاعب الجزائري غاب عن مواجهة نيميخن بعد تأخره مرتين... وفان برونكهورست: «لم يكن حاضراً ذهنياً»

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
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عرض الاتحاد يربك حسابات فينورد الهولندي مع أنيس حاج موسى

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)

أربك عرض نادي الاتحاد السعودي المقدم للتعاقد مع الجزائري أنيس حاج موسى حسابات فينورد الهولندي، بعدما استُبعد الجناح البالغ 24 عاماً من قائمة فريقه لمواجهة نيميخن، السبت، في ظل حالة من عدم اليقين تحيط بمستقبله قبل إغلاق فترة الانتقالات في السعودية.

وكان الاتحاد قد تقدم بعرض أول بقيمة 30 مليون يورو للتعاقد مع حاج موسى، قبل أن يعود بعرض جديد تصل قيمته إلى 37.5 مليون يورو، في محاولة لحسم الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات السعودي، الأحد، وفقاً لصحيفة «دي تلغراف» الهولندية.

وذكرت الصحيفة أن حاج موسى يستطيع توقيع عقد مع الاتحاد يحصل بموجبه على أكثر من 50 مليون يورو خلال 5 سنوات، في وقت يمتد فيه عقد اللاعب مع فينورد حتى منتصف عام 2030. وأشارت إلى أن النادي السعودي كان قد وضع مهلة للحصول على رد من فينورد بشأن عرضه الجديد.

وفي خضم هذه التطورات، كشف جيوفاني فان برونكهورست، مدرب فينورد، سبب غياب اللاعب عن مواجهة نيميخن، موضحاً أنه تأخر مرتين عن مواعيد الفريق، الأولى عند حافلة اللاعبين والثانية خلال الاجتماع الفني قبل المباراة.

وقال فان برونكهورست لشبكة «إي إس بي إن» الهولندية: «حدث الكثير حول أنيس خلال الساعات الـ48 الماضية، وكان ذلك ثقيلاً عليه. لم يكن حاضراً ذهنياً؛ ولذلك رأينا أنه من الأفضل ألا يكون معنا اليوم».

وأضاف المدرب أن التأخر للمرة الثانية كان «النقطة الفاصلة» في قرار استبعاد حاج موسى، مشيراً إلى أن اللاعب عنصر مهم للفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التفكير في مصلحة المجموعة واختيار اللاعبين الجاهزين ذهنياً للمباراة.

وأوضح فان برونكهورست أنه يتفهم موقف اللاعب في ظل الأموال الكبيرة المرتبطة بالعرض السعودي، لكنه أكد أن مصلحة الفريق تأتي أولاً. ووفقاً لشبكة «إن أو إس»، أوضح المدرب أنه يتوقع عودة حاج موسى إلى الفريق استعداداً لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تلقى تأكيدات بأن اللاعب «لن يرحل».

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الهولندية؛ ما يضع فينورد أمام معضلة إضافية في حال وافق على رحيل جناحه الجزائري، إذ لن يتمكن النادي من التعاقد مع بديل جديد قبل إغلاق سوقه المحلية.

وبحسب «دي تلغراف» كان المدير الرياضي ديفي ريغاس وفان برونكهورست قد أكدا في وقت سابق من الأسبوع تمسك فينورد بحاج موسى، وعدم الرغبة في التخلي عنه، قبل أن يعود الاتحاد بعرضه الجديد البالغ 37.5 مليون يورو.

كما فقد الفريق بالفعل أحد عناصره الهجومية المهمة، هذا الأسبوع، بعدما انتقل المهاجم الياباني أيازي أويدا إلى ليل الفرنسي مقابل 15 مليون يورو، بحسب «إن أو إس».

ويُعد حاج موسى من أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة فينورد، وكان قد سجل هدف التعادل أمام أدو دين هاغ في الجولة الماضية من الدوري الهولندي.

وفي الوقت الذي أكد فيه فان برونكهورست أنه يتوقع عودة اللاعب إلى التدريبات والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يبقى مستقبل حاج موسى معلقاً حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات السعودية، في ظل إصرار الاتحاد على محاولة إتمام الصفقة.

وكان حاج موسى قد ظهر عبر حسابه في «إنستغرام» خلال وجوده في مدينة نيميخن، حيث نشر ما يؤكد سفره مع الفريق، وذلك لنفي الشائعات التي تحدثت عن بقائه في منزله وفقاً لما نقله موقع «فوتبال إنترناشيونال».

وبين تمسّك فينورد باللاعب ورغبة الاتحاد في حسم الصفقة، تتجه الأنظار إلى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات السعودية، لمعرفة ما إذا كان العرض الجديد سينجح في تغيير موقف النادي الهولندي، أم سيبقى حاج موسى في صفوف فينورد حتى نهاية الموسم.

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الرياضة رياضة سعودية

عرض اتحادي «أخير» لحاج موسى: 40 مليون يورو

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
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عرض اتحادي «أخير» لحاج موسى: 40 مليون يورو

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)

قدم نادي الاتحاد السعودي عرضاً «أخيراً» بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، الذي أبدى تصميمه على الرحيل عن فينورد روتردام.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الاتحاد لم يتراجع عن مساعيه للتعاقد مع الجناح الجزائري البالغ من العمر 24 عاماً، وقدم عرضه الأخير إلى النادي الهولندي لحسم الصفقة.

ويحظى حاج موسى باهتمام الاتحاد منذ مدة، بينما يرغب اللاعب، المولود في باريس والذي تدرج في أكاديمية لانس، في مغادرة فينورد الذي انضم إلى صفوفه عام 2024.

وأبلغ اللاعب إدارة فينورد برغبته في الرحيل؛ إذ رفض المشاركة مع الفريق أمام نيميغن.

ويملك حاج موسى 18 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري، كما شارك معه في كأس العالم.

وتزداد الضغوط لحسم الصفقة سريعاً في ظل إغلاق سوق الانتقالات في الدوري السعودي، مساء الأحد؛ ما يجعل عرض الاتحاد البالغ 40 مليون يورو المحاولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع فينورد.

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نادي الاتحاد كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب التعاون: عندما تكون الأمور معقدة يجب أن تَظهر شخصيتنا

زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)
زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)
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مدرب التعاون: عندما تكون الأمور معقدة يجب أن تَظهر شخصيتنا

زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)
زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)

‏عبَّر زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون عن أسفه لتواصل النتائج السلبية لفريقه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الحالية.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب التعادل السلبي أمام الفتح: «لسنا سعيدين بالنتيجة 3 مباريات على أرضنا لا نسجل، وبالتأكيد إذا لم تسجل لن تنتصر، وأتفهم الحديث عن البداية السيئة، لكن لعبنا اليوم بعشرة لاعبين، والمشكلة واضحة جداً، علينا أن نكون أكثر حسماً في الهجوم، وعلينا أن نكون مجموعة واحدة في الهجوم والدفاع».

‏ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مشكلة الفريق الهجومية قال: «تركيزي دائماً على المجموعة الحالية، وربما يلجأ مدربون آخرون إلى الأعذار والحديث عن الحاجة إلى لاعبين جدد. مشكلتنا ليست في صناعة الفرص، فقد أظهرنا جودتنا كفريق، لكن الحُكم في النهاية يكون على النتائج. علينا بذل المزيد من الجهد لحصد النقاط، والنقد أمر طبيعي، وأنا أتحمل المسؤولية. الخوف لن يساعدنا، والعمل الجاد هو طريقنا لتجاوز هذه المرحلة».

‏وزاد بالقول: «لدينا لاعبون بالفريق لديهم سجل تهديفي، لكن الجميع يستطيع أن يسجلوا الأهداف، واليوم شاهدت اللاعبين مضغوطين نوعاً ما، وطغى عليهم التسرع، لكن الضغط جزء من كرة القدم ولدينا مثل في بلدي يقول: «عندما تكون الأمور معقدة يجب أن تَظهر شخصيتك».

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الجابر من النصر إلى القادسية «معاراً»

عبد الملك الجابر (موقع نادي النصر)
عبد الملك الجابر (موقع نادي النصر)
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الجابر من النصر إلى القادسية «معاراً»

عبد الملك الجابر (موقع نادي النصر)
عبد الملك الجابر (موقع نادي النصر)

اتفقت إدارة القادسية مع نظيرتها في النصر على انتقال اللاعب عبد الملك الجابر إلى صفوف الأول بصيغة الإعارة على أن يتحمل رواتب اللاعب مع أفضلية شراء العقد.

وجاءت الصفقة بعد مفاوضات جادة بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وأبرم الاتفاق في ظل رغبة الجابر الانتقال إلى نادٍ يتيح له فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب أكثر.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في وقت سابق بدخول إدارة القادسية في مفاوضات جادة مع النصر للحصول على خدمات الجابر، مشيرة إلى رغبة اللاعب في الانتقال مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على النادي ضمن خطتها لتقليص ديون والتزامات النادي المالية.

وينتظر أن تستكمل إدارة الناديين الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة والإعلان عنها، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين.

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