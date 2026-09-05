عرض الاتحاد يربك حسابات فينورد الهولندي مع أنيس حاج موسى

أربك عرض نادي الاتحاد السعودي المقدم للتعاقد مع الجزائري أنيس حاج موسى حسابات فينورد الهولندي، بعدما استُبعد الجناح البالغ 24 عاماً من قائمة فريقه لمواجهة نيميخن، السبت، في ظل حالة من عدم اليقين تحيط بمستقبله قبل إغلاق فترة الانتقالات في السعودية.

وكان الاتحاد قد تقدم بعرض أول بقيمة 30 مليون يورو للتعاقد مع حاج موسى، قبل أن يعود بعرض جديد تصل قيمته إلى 37.5 مليون يورو، في محاولة لحسم الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات السعودي، الأحد، وفقاً لصحيفة «دي تلغراف» الهولندية.

وذكرت الصحيفة أن حاج موسى يستطيع توقيع عقد مع الاتحاد يحصل بموجبه على أكثر من 50 مليون يورو خلال 5 سنوات، في وقت يمتد فيه عقد اللاعب مع فينورد حتى منتصف عام 2030. وأشارت إلى أن النادي السعودي كان قد وضع مهلة للحصول على رد من فينورد بشأن عرضه الجديد.

وفي خضم هذه التطورات، كشف جيوفاني فان برونكهورست، مدرب فينورد، سبب غياب اللاعب عن مواجهة نيميخن، موضحاً أنه تأخر مرتين عن مواعيد الفريق، الأولى عند حافلة اللاعبين والثانية خلال الاجتماع الفني قبل المباراة.

وقال فان برونكهورست لشبكة «إي إس بي إن» الهولندية: «حدث الكثير حول أنيس خلال الساعات الـ48 الماضية، وكان ذلك ثقيلاً عليه. لم يكن حاضراً ذهنياً؛ ولذلك رأينا أنه من الأفضل ألا يكون معنا اليوم».

وأضاف المدرب أن التأخر للمرة الثانية كان «النقطة الفاصلة» في قرار استبعاد حاج موسى، مشيراً إلى أن اللاعب عنصر مهم للفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التفكير في مصلحة المجموعة واختيار اللاعبين الجاهزين ذهنياً للمباراة.

وأوضح فان برونكهورست أنه يتفهم موقف اللاعب في ظل الأموال الكبيرة المرتبطة بالعرض السعودي، لكنه أكد أن مصلحة الفريق تأتي أولاً. ووفقاً لشبكة «إن أو إس»، أوضح المدرب أنه يتوقع عودة حاج موسى إلى الفريق استعداداً لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تلقى تأكيدات بأن اللاعب «لن يرحل».

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الهولندية؛ ما يضع فينورد أمام معضلة إضافية في حال وافق على رحيل جناحه الجزائري، إذ لن يتمكن النادي من التعاقد مع بديل جديد قبل إغلاق سوقه المحلية.

وبحسب «دي تلغراف» كان المدير الرياضي ديفي ريغاس وفان برونكهورست قد أكدا في وقت سابق من الأسبوع تمسك فينورد بحاج موسى، وعدم الرغبة في التخلي عنه، قبل أن يعود الاتحاد بعرضه الجديد البالغ 37.5 مليون يورو.

كما فقد الفريق بالفعل أحد عناصره الهجومية المهمة، هذا الأسبوع، بعدما انتقل المهاجم الياباني أيازي أويدا إلى ليل الفرنسي مقابل 15 مليون يورو، بحسب «إن أو إس».

ويُعد حاج موسى من أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة فينورد، وكان قد سجل هدف التعادل أمام أدو دين هاغ في الجولة الماضية من الدوري الهولندي.

وفي الوقت الذي أكد فيه فان برونكهورست أنه يتوقع عودة اللاعب إلى التدريبات والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يبقى مستقبل حاج موسى معلقاً حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات السعودية، في ظل إصرار الاتحاد على محاولة إتمام الصفقة.

وكان حاج موسى قد ظهر عبر حسابه في «إنستغرام» خلال وجوده في مدينة نيميخن، حيث نشر ما يؤكد سفره مع الفريق، وذلك لنفي الشائعات التي تحدثت عن بقائه في منزله وفقاً لما نقله موقع «فوتبال إنترناشيونال».

وبين تمسّك فينورد باللاعب ورغبة الاتحاد في حسم الصفقة، تتجه الأنظار إلى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات السعودية، لمعرفة ما إذا كان العرض الجديد سينجح في تغيير موقف النادي الهولندي، أم سيبقى حاج موسى في صفوف فينورد حتى نهاية الموسم.