الأهلي يقترب من ضم موهبة موناكو كابرال بـ44 مليون ريال

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع الفرنسي الشاب بابي كابرال، لاعب وسط موناكو، في صفقة مفاجئة تحركت مفاوضاتها بسرعة خلال الساعات الأخيرة، وسط حاجة النادي الفرنسي إلى توفير سيولة مالية بعد تعثر عدد من عمليات البيع التي كان يعوّل عليها مع إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الأهلي تواصل مع إدارة موناكو من أجل الحصول على خدمات كابرال، البالغ من العمر 19 عاماً، قبل أن تتقدم المحادثات سريعاً بين الطرفين، وبات الاتفاق قريباً على أساس انتقال نهائي مقابل 10 ملايين يورو، نحو 44 مليون ريال.

ويأتي تحرك موناكو في أعقاب تعثر انتقال مهاجمه الأميركي فولارين بالوغون إلى إيفرتون في الساعات الأخيرة من السوق الإنجليزية، وهي الصفقة التي كان النادي الفرنسي ينتظر منها توفير جزء مهم من السيولة المطلوبة لموازنة حساباته.

ويواجه موناكو ضغوطاً مالية مرتبطة بضرورة تحقيق التوازن في حساباته والوفاء بمتطلبات هيئة الرقابة المالية على الأندية الفرنسية (دي إن سي جي)، وهو ما دفعه إلى التحرك سريعاً ودراسة التخلي عن أحد أبرز لاعبيه الشباب، رغم أن كابرال كان يُنظَر إليه بوصفه أحد العناصر الواعدة في مشروع الفريق.

وكان المدير العام لموناكو، تياغو سكورو، قد فتح الباب علناً، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أمام إمكانية رحيل لاعبين إضافيين خلال الأيام التالية، وليس فقط لامين كامارا وفولارين بالوغون، اللذين كانا محور محاولات انتقال لم تكتمل في اليوم الأخير من السوق الأوروبية.

وتمنح نافذة الانتقالات السعودية، التي تستمر بعد إغلاق السوق في عدد من الدوريات الأوروبية، فرصة لموناكو لإتمام عمليات بيع إضافية، وهو ما جعل عرض الأهلي خياراً يمكن أن يخدم الطرفين في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويكتسب احتمال رحيل كابرال أهمية إضافية بالنظر إلى أن موناكو كان قد أعلن في 6 أغسطس(آب) الماضي تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو (حزيران) 2031، في خطوة عكست تمسك النادي بمستقبله على المدى الطويل، قبل أن يظهر عرض الأهلي بعد أقل من شهر على التجديد.

وانضم كابرال إلى أكاديمية موناكو خلال موسم 2022 - 2023 قادماً من سي إس مانفيلييه، وكان أحد العناصر المؤثرة في تتويج النادي بكأس غامبارديلا للشباب عام 2023، بعدما سجَّل في الدور نصف النهائي أمام نانت، ثم أحرز هدفاً أيضاً في المباراة النهائية أمام كليرمون.

وتدرج لاعب الوسط الفرنسي بعد ذلك عبر فرق الفئات السنية، وخاض 22 مباراة مع فريق تحت 19 عاماً، كما مثل منتخب فرنسا تحت 17 عاماً، وشارك معه في بطولة أوروبا لهذه الفئة. وبدأ لاحقاً الاقتراب من الفريق الأول لموناكو بعدما شارك مع مجموعة النخبة التابعة للنادي.

وسجَّل كابرال ظهوره الأول مع الفريق الأول في 27 سبتمبر (أيلول) 2025 أمام لوريان، قبل أن يحصل على مشاركات إضافية خلال الموسم، بينها الظهور أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. وأنهى موسم 2025 - 2026 برصيد 6 مباريات مع الفريق الأول، وفق البيانات الرسمية لموناكو.

وكان اللاعب موجوداً ضمن تحضيرات الفريق للموسم الحالي، وشارك في المباريات الودية أمام سان بريست، وسبورتينغ لشبونة، وسيركل بروج، في مؤشر على وجوده ضمن حسابات موناكو قبل أن تتغير المعطيات المالية في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

في المقابل، لم يكن كابرال ضمن قائمة موناكو في مباراته الأخيرة أمام مرسيليا، التي انتهت بفوز فريق الإمارة 2 - 0، قبل أن تكشف «ليكيب» بعد أيام قليلة عن دخول الأهلي في مفاوضات متقدمة لضمه.