بارتي والبليهي يشعلان تدريبات الشباب قبل «الهلال»

عاد الغاني توماس بارتي، لاعب وسط الشباب، إلى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك قبل مواجهة الهلال الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان بارتي قد غادر مباراة الرياض متأثراً بآلام في عضلات الصفاق، قبل أن يغيب عن مواجهة الحزم الأخيرة، فيما شهدت التدريبات التي تسبق لقاء الهلال عودته للمشاركة مع زملائه بصورة جماعية.

وكشف توماس ليتش، مدرب الشباب، عقب مواجهة الرياض عن سبب استبدال اللاعب، قائلاً أنه «شعر بآلام في عضلات الصفاق واشتكى منها، ولذلك قررنا استبداله».

كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة المدافع علي البليهي، المنضم حديثاً إلى صفوف الشباب بعقد يمتد لمدة عام، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الهلال فريقه السابق.

وتمنح مشاركة بارتي والبليهي في التدريبات الجهاز الفني خيارات إضافية قبل مواجهة الجولة الخامسة، في وقت يواصل فيه الشباب تحضيراته للمباراة المرتقبة أمام الهلال.