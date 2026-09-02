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الرياضة رياضة سعودية

بارتي والبليهي يشعلان تدريبات الشباب قبل «الهلال»

بارتي والبليهي خلال تدريبات الشباب الاربعاء (موقع النادي)
بارتي والبليهي خلال تدريبات الشباب الاربعاء (موقع النادي)
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بارتي والبليهي يشعلان تدريبات الشباب قبل «الهلال»

بارتي والبليهي خلال تدريبات الشباب الاربعاء (موقع النادي)
بارتي والبليهي خلال تدريبات الشباب الاربعاء (موقع النادي)

عاد الغاني توماس بارتي، لاعب وسط الشباب، إلى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك قبل مواجهة الهلال الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان بارتي قد غادر مباراة الرياض متأثراً بآلام في عضلات الصفاق، قبل أن يغيب عن مواجهة الحزم الأخيرة، فيما شهدت التدريبات التي تسبق لقاء الهلال عودته للمشاركة مع زملائه بصورة جماعية.

وكشف توماس ليتش، مدرب الشباب، عقب مواجهة الرياض عن سبب استبدال اللاعب، قائلاً أنه «شعر بآلام في عضلات الصفاق واشتكى منها، ولذلك قررنا استبداله».

كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة المدافع علي البليهي، المنضم حديثاً إلى صفوف الشباب بعقد يمتد لمدة عام، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الهلال فريقه السابق.

وتمنح مشاركة بارتي والبليهي في التدريبات الجهاز الفني خيارات إضافية قبل مواجهة الجولة الخامسة، في وقت يواصل فيه الشباب تحضيراته للمباراة المرتقبة أمام الهلال.

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الرياضة رياضة سعودية

ريوس اتحادي... والنادي: «الكولومبي يضبط مزاجك ووسط ميدانك»

ريتشارد ريوس (الشرق الأوسط)
ريتشارد ريوس (الشرق الأوسط)
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ريوس اتحادي... والنادي: «الكولومبي يضبط مزاجك ووسط ميدانك»

ريتشارد ريوس (الشرق الأوسط)
ريتشارد ريوس (الشرق الأوسط)

أتمت إدارة الاتحاد إجراءات التوقيع مع الكولومبي ريتشارد ريوس، على أن يصل اللاعب إلى جدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وبث النادي مقطع فيديو تشويقي بعنوان: الكولومبي يضبط مزاجك ووسط ميدانك... وحصد تفاعل الآلاف من جماهير النادي.

وتسعى إدارة الاتحاد إلى إتاحة اللاعب أمام الألماني ينز فيسينغ، مدرب الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وكان من المقرر أن يصل ريوس إلى جدة، الأربعاء، إلا أن بعض الإجراءات تسببت في تأخير وصوله.

وأكدت المصادر أن الاتحاد سيواصل تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف إبرام صفقة إضافية لتعزيز صفوف الفريق محلياً، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد وأنيس حاج... «تمت الموافقة»

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
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الاتحاد وأنيس حاج... «تمت الموافقة»

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)

توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق رسمي مع الجزائري أنيس حاج موسى، لاعب فينورد الهولندي، للانضمام إلى صفوف الفريق، ليكون بديلاً للفرنسي موسى ديابي في مركز الجناح الأيمن، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر أن إدارة الاتحاد حصلت على جميع الموافقات اللازمة لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ 24 عاماً، إلى جانب الكولومبي ريتشارد ريوس، القادم من بنفيكا البرتغالي، مشيرة إلى أنه من المتوقع استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة باللاعبين خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وبحسب المصادر، من المنتظر وصول حاج موسى وريوس إلى جدة، الخميس، في حال سارت الإجراءات وفق ما هو مخطط لها، إذ تسعى إدارة الاتحاد إلى إتاحة اللاعبين أمام الألماني ينز فيسينغ مدرب الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وكان من المقرر أن يصل ريوس إلى جدة، الأربعاء، إلا أن بعض الإجراءات تسببت في تأخير وصوله وإتمام توقيع العقود بصورة رسمية.

وأكدت المصادر أن الاتحاد سيواصل تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف إبرام صفقة إضافية لتعزيز صفوف الفريق محلياً، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي

مواضيع
نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يسابق الزمن للتوقيع مع السنغالي توريه... واللاعب «موافق»

ألفا توريه (الشرق الأوسط)
ألفا توريه (الشرق الأوسط)
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الأهلي يسابق الزمن للتوقيع مع السنغالي توريه... واللاعب «موافق»

ألفا توريه (الشرق الأوسط)
ألفا توريه (الشرق الأوسط)

يسابق الأهلي الزمن للتعاقد مع لاعب وسط نادي ميتز الفرنسي ألفا توريه، من مواليد 2006، خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بحسب ما كشف عنه الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري.

وبحسب تافوليري، فإن الأهلي بدأ تحركاته لضم اللاعب السنغالي الشاب الذي يجيد اللعب في مركز المحور الدفاعي، في إطار مساعي النادي لتعزيز خط وسطه بعنصر شاب قادم من الدوري الفرنسي.

وتشير المعلومات إلى وجود مناقشات بين مسؤولي الأهلي وميتز للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال توريه بشكل نهائي، فيما أبدى اللاعب انفتاحه على خوض تجربة جديدة مع الأهلي في الدوري السعودي.

وشارك توريه الموسم الماضي مع ميتز في 30 مباراة بالدوري الفرنسي، بدأ 16 منها أساسياً، وصنع هدفاً، إلى جانب تسجيله أرقاماً مميزة في الجانب الدفاعي، أبرزها كسب 99 ثنائية وافتكاك 40 كرة، إضافة إلى صناعة 11 فرصة وتقديم 13 تمريرة طويلة صحيحة.

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