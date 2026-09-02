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الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد وأنيس حاج... «تمت الموافقة»

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
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الاتحاد وأنيس حاج... «تمت الموافقة»

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)

توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق رسمي مع الجزائري أنيس حاج موسى، لاعب فينورد الهولندي، للانضمام إلى صفوف الفريق، ليكون بديلاً للفرنسي موسى ديابي في مركز الجناح الأيمن، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر أن إدارة الاتحاد حصلت على جميع الموافقات اللازمة لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ 24 عاماً، إلى جانب الكولومبي ريتشارد ريوس، القادم من بنفيكا البرتغالي، مشيرة إلى أنه من المتوقع استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة باللاعبين خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وبحسب المصادر، من المنتظر وصول حاج موسى وريوس إلى جدة، الخميس، في حال سارت الإجراءات وفق ما هو مخطط لها، إذ تسعى إدارة الاتحاد إلى إتاحة اللاعبين أمام الألماني ينز فيسينغ مدرب الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وكان من المقرر أن يصل ريوس إلى جدة، الأربعاء، إلا أن بعض الإجراءات تسببت في تأخير وصوله وإتمام توقيع العقود بصورة رسمية.

وأكدت المصادر أن الاتحاد سيواصل تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف إبرام صفقة إضافية لتعزيز صفوف الفريق محلياً، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي

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نادي الاتحاد السعودية

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الأهلي يسابق الزمن للتوقيع مع السنغالي توريه... واللاعب «موافق»

ألفا توريه (الشرق الأوسط)
ألفا توريه (الشرق الأوسط)
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الأهلي يسابق الزمن للتوقيع مع السنغالي توريه... واللاعب «موافق»

ألفا توريه (الشرق الأوسط)
ألفا توريه (الشرق الأوسط)

يسابق الأهلي الزمن للتعاقد مع لاعب وسط نادي ميتز الفرنسي ألفا توريه، من مواليد 2006، خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بحسب ما كشف عنه الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري.

وبحسب تافوليري، فإن الأهلي بدأ تحركاته لضم اللاعب السنغالي الشاب الذي يجيد اللعب في مركز المحور الدفاعي، في إطار مساعي النادي لتعزيز خط وسطه بعنصر شاب قادم من الدوري الفرنسي.

وتشير المعلومات إلى وجود مناقشات بين مسؤولي الأهلي وميتز للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال توريه بشكل نهائي، فيما أبدى اللاعب انفتاحه على خوض تجربة جديدة مع الأهلي في الدوري السعودي.

وشارك توريه الموسم الماضي مع ميتز في 30 مباراة بالدوري الفرنسي، بدأ 16 منها أساسياً، وصنع هدفاً، إلى جانب تسجيله أرقاماً مميزة في الجانب الدفاعي، أبرزها كسب 99 ثنائية وافتكاك 40 كرة، إضافة إلى صناعة 11 فرصة وتقديم 13 تمريرة طويلة صحيحة.

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النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

المغربي الخنوس يرفض عرضاً اتحادياً بـ40 مليون يورو

بلال الخنوس (أ.ب)
بلال الخنوس (أ.ب)
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المغربي الخنوس يرفض عرضاً اتحادياً بـ40 مليون يورو

بلال الخنوس (أ.ب)
بلال الخنوس (أ.ب)

رفض الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب وسط شتوتغارت الألماني، عرضاً متأخراً للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، وذلك على الرغم من تقدم الأخير بعرض رسمي، بلغت قيمته 40 مليون يورو، في محاولة لحسم الصفقة خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الأوروبية.

وبحسب «سكاي ألمانيا»، صاحبة السبق في الكشف عن العرض، فإن الاتحاد تقدم لشتوتغارت بعرض الـ40 مليون يورو، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، بعدما كثّف النادي السعودي تحركاته لإنجاز الصفقة في اللحظات الأخيرة. إلا أن الخنوس حسم موقفه سريعاً ورفض الانتقال، لعدم رغبته في مواصلة مسيرته في الدوري السعودي خلال المرحلة الحالية.

وأضافت صحيفة «بيلد» الألمانية تفاصيل جديدة للملف، مؤكدة أن إدارة شتوتغارت كانت مستعدة بالفعل للنظر جدياً في بيع الخنوس مقابل العرض المقدم من الاتحاد، خصوصاً في ظل رغبة النادي في تحقيق فائض مالي من سوق الانتقالات بعد إنفاق مبالغ كبيرة على تدعيم الفريق.

وكان شتوتغارت قد دفع 25 مليون يورو (نحو 109 ملايين ريال)، للتعاقد مع دزينان بييتشينوفيتش من فولفسبورغ، إلى جانب 12.5 مليون يورو، نحو 54 مليون ريال، لضم ليو ساور من فينورد، ما جعل الحصول على 40 مليون يورو مقابل الخنوس خياراً مالياً جذاباً بالنسبة للنادي الألماني.

غير أن اللاعب المغربي لم يكن متحمساً للانتقال إلى السعودية، وهو ما أنهى المحاولة الاتحادية رغم استعداد شتوتغارت لإتمام العملية.

ووفقاً لـ«بيلد»، كان العرض السعودي سيمنح الخنوس راتباً لا يقل عن ضعف ما يتقاضاه حالياً مع شتوتغارت، إلا أن العامل المالي لم يغير موقفه.

وحسم الخنوس موقفه علناً أثناء توجهه إلى تدريبات شتوتغارت الثلاثاء، إذ أكد للصحيفة الألمانية بعبارة مقتضبة أن قراره اتُخذ، وأنه سيبقى مع الفريق.

وكانت «بيلد» قد ذكرت قبل الكشف عن قيمة عرض الاتحاد أن اللاعب أبلغ جميع الأندية المهتمة به بقراره الاستمرار مع شتوتغارت.

وجاءت محاولة الاتحاد في وقت شهد فيه شتوتغارت تحركات واسعة في اليوم الأخير من السوق، إذ كان النادي الألماني يتعامل مع إمكانية رحيل أكثر من لاعب، بينهم الخنوس وجيمي ليويلينغ ويوشا فاغنومان وتشيما أندريس.

وفي النهاية، حصل شتوتغارت على السيولة التي كان يبحث عنها من خلال انتقال تشيما أندريس إلى برايتون، مقابل 25 مليون يورو، نحو 109 ملايين ريال، الأمر الذي خفف الحاجة المالية إلى بيع الخنوس بعد رفض اللاعب العرض السعودي.

وكان الخنوس قد انتقل إلى شتوتغارت من ليستر سيتي في صيف 2025 على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند الشراء وتحويل انتقاله إلى دائم.

ويؤكد شتوتغارت رسمياً أن اللاعب شارك في 41 مباراة بجميع المسابقات خلال موسمه الأول، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 7، فيما أكدت «سكاي ألمانيا» أن عقده الحالي يمتد حتى 2030.

كما أصبح الدولي المغربي عنصراً بارزاً في منتخب بلاده؛ إذ ذكر شتوتغارت عند تثبيت عقده في مايو (أيار) الماضي أنه كان قد وصل إلى 35 مباراة دولية مع المغرب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، إضافة إلى تتويجه بكأس أمم أفريقيا 2026 وحصوله على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وبذلك، انتهت محاولة الاتحاد المتأخرة بالتعاقد مع الخنوس عند قرار اللاعب نفسه، وليس نتيجة رفض شتوتغارت للعرض؛ إذ تؤكد معلومات «بيلد» أن النادي الألماني كان مستعداً للتخلي عنه، فيما رفض المغربي الانتقال رغم عرض الاتحاد البالغ 40 مليون يورو، وإمكانية حصوله على راتب يساوي على الأقل ضعف راتبه الحالي.

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نادي الاتحاد الدوري السعودي الدوري الألماني السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... باعطية «أهلاوي»

سعيد باعطية إلى الأهلي (دوري المحترفين السعودي)
سعيد باعطية إلى الأهلي (دوري المحترفين السعودي)
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رسمياً... باعطية «أهلاوي»

سعيد باعطية إلى الأهلي (دوري المحترفين السعودي)
سعيد باعطية إلى الأهلي (دوري المحترفين السعودي)

وقعت إدارة الأهلي العقود الرسمية لانتقال لاعب الفتح سعيد باعطية إلى صفوف القلعة، بعد حصول الطرفين على الموافقات اللازمة لإتمام إجراءات التعاقد.

وتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب، قبل أن يتم توقيع العقود واعتماد الصفقة رسمياً، ليصبح باعطية لاعباً في صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبذلك يحسم الأهلي صفقة باعطية بعد مفاوضات بين الناديين، في إطار تحركاته لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

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