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الرياضة رياضة عالمية

مورينيو: ريال مدريد يفتح إجراءً تأديبياً بحق أسنسيو

راؤول أسنسيو (د.ب.أ)
راؤول أسنسيو (د.ب.أ)
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مورينيو: ريال مدريد يفتح إجراءً تأديبياً بحق أسنسيو

راؤول أسنسيو (د.ب.أ)
راؤول أسنسيو (د.ب.أ)

أكد مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، الخميس، أن النادي فتح إجراءً تأديبياً بحق المدافع الإسباني راؤول أسنسيو، على خلفية تورطه في عدد من القضايا القضائية والأمور خارج المستطيل الأخضر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً والذي تدرَّج في أكاديمية النادي الملكي، قد حُكم عليه الأربعاء بغرامة قدرها 14400 يورو (16700 دولار)، وسحب رخصة القيادة لمدة 8 أشهر، على خلفية القيادة تحت تأثير الكحول.

كما تبدأ الخميس في غران كناريا محاكمته في قضية قضائية أخرى، إلى جانب 3 لاعبين سابقين من أكاديمية النادي.

ويُحاكم أسنسيو على خلفية اتهامه بتسريب تسجيل مصور ذي طابع جنسي عام 2023، يتضمَّن شابتين تبلغان من العمر 16 و18 عاماً.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، يُتوقع أن تتم تبرئته بعد أن قدَّم اعتذاره إلى الضحيتين.

وأكد مورينيو أن النادي فتح «إجراءً تأديبياً» بحق المدافع الإسباني، في إشارة إلى احتمال عدم عودته للمشاركة تحت قيادته.

جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: «إنه لاعب محترف نموذجي. عندما كان في كامل جاهزيته البدنية، لم يكن هناك مَن يتدرب بجدية مثله. والآن، رغم إصابته منذ أسابيع عدة، فإنه أول مَن يصل وآخر مَن يغادر».

وأضاف: «لكن لاعب ريال مدريد يبقى لاعباً في ريال مدريد على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، و12 شهراً في السنة. وكل ما تفعله خارج الملعب يمثل ريال مدريد، ويمكن أن يسيء إلى سمعة النادي ومكانته. أنا لست سعيداً. الجميع يرتكب الأخطاء، لكن تراكم الأخطاء أمر مختلف».

ويعاني أسنسيو من إصابة في أوتار الركبة منذ منتصف يوليو (تموز)، ولم يوجه إليه مورينيو أي استدعاء للمباريات حتى الآن.

وكان أسنسيو قد فرض نفسه خلال الموسمين الماضيين خياراً جدياً في قلب دفاع ريال مدريد، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الإسباني عام 2025، من دون أن يخوض أي مباراة دولية حتى الآن.

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الرياضة كرة القدم ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا

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الاتحاد الألماني يتخذ خطوة نحو الانفصال عن رابطة البوندسليغا للسيدات

اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
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الاتحاد الألماني يتخذ خطوة نحو الانفصال عن رابطة البوندسليغا للسيدات

اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)

يعقد الاتحاد الألماني لكرة القدم جمعية عمومية غير عادية يوم 18 سبتمبر (أيلول) لنقل مسؤولية إدارة دوري السيدات الألماني (البوندسليغا) إلى الرابطة النسائية الجديدة.

وأوضح الاتحاد الألماني، في بيان له، اليوم (الخميس)، أنه بصدد إجراء التعديلات اللازمة على لائحة النظام الأساسي واعتماد الإطار التعاقدي لعملية النقل خلال هذه العمومية.

وتأسست رابطة الدوري الألماني للسيدات في أواخر 2025 كهيئة مستقلة عن اتحاد الكرة الألماني، على خطى رابطة البوندسليغا للرجال التي تدير بطولة الدوري للدرجتين الأولى والثانية.

وتستهدف الرابطة الجديدة لدوري الكرة النسائية تطوير الهياكل التنظيمية في البوندسليغا وإدارة دوري السيدات بشكل كامل اعتباراً من أول يوليو (تموز) 2027.

وفي مايو (أيار) الماضي، توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني لكرة القدم النسائية إلى اتفاق بشأن إدارة التدفقات المالية.

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الرياضة الدوري الألماني كرة القدم للسيدات ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

نوريس يطلق مشروعاً طموحاً لرعاية نجوم «فورمولا 1» القادمين

لاندو نوريس (رويترز)
لاندو نوريس (رويترز)
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نوريس يطلق مشروعاً طموحاً لرعاية نجوم «فورمولا 1» القادمين

لاندو نوريس (رويترز)
لاندو نوريس (رويترز)

شارك بطل العالم لسباقات السيارات «فورمولا1» لاندو نوريس في تأسيس فريق جديد؛ يهدف إلى ​مساعدة السائقين الشبان على شق طريقهم عبر فئات التطوير المختلفة، وصولاً إلى أعلى مستويات رياضة المحركات.

واستحوذ مشروع «إل إن 4 فيوجن» على أصول من فريق «إيه آي إكس ريسينغ»، وأكد مشاركته في بطولة «فورمولا4» الإيطالية، وبطولة «فورمولا» الإقليمية الأوروبية، وبطولة «فورمولا3» التابعة لـ«الاتحاد الدولي للسيارات»، التي تقام ‌بوصفها فئة داعمة ‌لـ«بطولة العالم لفورمولا​1». كما ‌يعمل ⁠الفريق على ​توسيع نشاطه ⁠ليشمل بطولة «فورمولا4» البريطانية، وبطولة «فورمولا2».

وبالتوازي مع ذلك، يطلق نوريس برنامجاً مستقلاً وممولاً بالكامل لتطوير السائقين؛ يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة الواعدة ودعمها من خلال إزالة العوائق المالية، إلى جانب توفير التدريب والتوجيه والإرشاد ⁠المهني. وقال نوريس قبل سباق «جائزة ‌إيطاليا الكبرى» المقرر ‌هذا الأسبوع: «كنت محظوظاً بوجود أشخاص ​رائعين إلى جانبي ‌طيلة مسيرتي، وأدرك أن الوصول إلى (فورمولا1) يتطلب أكثر بكثير من الموهبة وحدها. فأنت بحاجة إلى الأشخاص المناسبين، والدعم المناسب، والفرص المناسبة في التوقيت المناسب. وهذا هو جوهر هذين المشروعين».

وأضاف: «أرغب ‌في توفير فرص حقيقية للجيل المقبل، سواء أكان داخل الحلبة أم خارجها، ونأمل ⁠أن ⁠نحدث فارقاً ملموساً في مسيرة السائقين الشبان الصاعدين في هذه الرياضة».

وسيتولى رينيه روزين منصب الرئيس التنفيذي للفريق الجديد. وينتمي روزين إلى العائلة المؤسسة لفريق «بريما» الإيطالي العريق، الذي لعب دوراً بارزاً في صقل مواهب عدد من سائقي «فورمولا1» الحاليين، من بينهم كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس»، وشارل لوكلير سائق «فيراري»، بالإضافة إلى أوسكار بياستري، زميل نوريس ​في «مكلارين».

كما سيتولى ​جيوم كابيتو، المدير التقني السابق لفريق «بريما»، منصب «مدير السباقات» في المشروع الجديد.

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الرياضة رياضة عالمية

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
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اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)

ستحظى اليابان بفرصة للثأر من هزيمتها المؤلمة أمام البرازيل في كأس العالم لكرة القدم، عندما تشارك في دورة دولية رباعية تستضيفها سنغافورة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لما أعلنه المنظمون الخميس.

وكان غابرييل مارتينيلي قد سجل هدفاً في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل الفوز 2 - 1 ويقصي منتخب اليابان من دور الـ32.

كما يشارك منتخبا باراغواي وسنغافورة في بطولة «تحدي ميزوهو الأزرق» التي تقام بين 13 و17 نوفمبر خلال النافذة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتفتتح سنغافورة منافسات البطولة التي تستضيفها على ملعبها الوطني، بمواجهة باراغواي في 13 نوفمبر، قبل أن تلتقي اليابان مع البرازيل في اليوم التالي. وتختتم البطولة في 17 نوفمبر بإقامة مباراتين، تجمع الأولى سنغافورة بالبرازيل، بطلة العالم 5 مرات، بينما تلتقي اليابان مع باراغواي في الثانية.

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