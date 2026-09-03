مورينيو: ريال مدريد يفتح إجراءً تأديبياً بحق أسنسيو

أكد مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، الخميس، أن النادي فتح إجراءً تأديبياً بحق المدافع الإسباني راؤول أسنسيو، على خلفية تورطه في عدد من القضايا القضائية والأمور خارج المستطيل الأخضر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً والذي تدرَّج في أكاديمية النادي الملكي، قد حُكم عليه الأربعاء بغرامة قدرها 14400 يورو (16700 دولار)، وسحب رخصة القيادة لمدة 8 أشهر، على خلفية القيادة تحت تأثير الكحول.

كما تبدأ الخميس في غران كناريا محاكمته في قضية قضائية أخرى، إلى جانب 3 لاعبين سابقين من أكاديمية النادي.

ويُحاكم أسنسيو على خلفية اتهامه بتسريب تسجيل مصور ذي طابع جنسي عام 2023، يتضمَّن شابتين تبلغان من العمر 16 و18 عاماً.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، يُتوقع أن تتم تبرئته بعد أن قدَّم اعتذاره إلى الضحيتين.

وأكد مورينيو أن النادي فتح «إجراءً تأديبياً» بحق المدافع الإسباني، في إشارة إلى احتمال عدم عودته للمشاركة تحت قيادته.

جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: «إنه لاعب محترف نموذجي. عندما كان في كامل جاهزيته البدنية، لم يكن هناك مَن يتدرب بجدية مثله. والآن، رغم إصابته منذ أسابيع عدة، فإنه أول مَن يصل وآخر مَن يغادر».

وأضاف: «لكن لاعب ريال مدريد يبقى لاعباً في ريال مدريد على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، و12 شهراً في السنة. وكل ما تفعله خارج الملعب يمثل ريال مدريد، ويمكن أن يسيء إلى سمعة النادي ومكانته. أنا لست سعيداً. الجميع يرتكب الأخطاء، لكن تراكم الأخطاء أمر مختلف».

ويعاني أسنسيو من إصابة في أوتار الركبة منذ منتصف يوليو (تموز)، ولم يوجه إليه مورينيو أي استدعاء للمباريات حتى الآن.

وكان أسنسيو قد فرض نفسه خلال الموسمين الماضيين خياراً جدياً في قلب دفاع ريال مدريد، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الإسباني عام 2025، من دون أن يخوض أي مباراة دولية حتى الآن.