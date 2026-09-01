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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد يزج بريوس في كلاسيكو النصر

ريتشارد ريوس (حساب اللاعب على إكس)
ريتشارد ريوس (حساب اللاعب على إكس)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد يزج بريوس في كلاسيكو النصر

ريتشارد ريوس (حساب اللاعب على إكس)
ريتشارد ريوس (حساب اللاعب على إكس)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولين في نادي الاتحاد كثفوا تحركاتهم لتأمين وصول لاعب الوسط الكولومبي ريتشارد ريوس إلى جدة خلال الـ24 ساعة القادمة، وذلك لضمان التحاقه بالتدريبات وتجهيزه للمشاركة في مباراة النصر، السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع بنفيكا البرتغالي لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

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ميركاتو السيدات: غنائم هلالية... وسبات «أهلاوي – نصراوي»

ابتسام جرايدي إحدى أبرز صفقات سيدات الهلال هذا الصيف (موقع النادي)
ابتسام جرايدي إحدى أبرز صفقات سيدات الهلال هذا الصيف (موقع النادي)
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ميركاتو السيدات: غنائم هلالية... وسبات «أهلاوي – نصراوي»

ابتسام جرايدي إحدى أبرز صفقات سيدات الهلال هذا الصيف (موقع النادي)
ابتسام جرايدي إحدى أبرز صفقات سيدات الهلال هذا الصيف (موقع النادي)

أسدل الستار، الاثنين، على فترة التسجيل الصيفية للدوري السعودي الممتاز للسيدات وسط تباين في تحركات الأندية لتدعيم صفوفها، حيث برزت تعاقدات الهلال والقادسية والاتحاد، مقابل غياب الأهلي عن إبرام أي صفقة جديدة واكتفاء النصر بتحركات محدودة.

وأغلقت نافذة التسجيل في 31 أغسطس (آب)، بعدما انطلقت في 18 يوليو (تموز)، لتنتهي معها الفترة الصيفية التي أتاحت للأندية استقطاب اللاعبات وإعادة ترتيب قوائمها للموسم الرياضي 2026-2027.

وكان الهلال حاضراً في الأيام الأخيرة من السوق، بإعلانه التعاقد مع المغربية ابتسام جرايدي حتى عام 2027، في إحدى أبرز صفقاته الصيفية، إلى جانب ضم النيجيرية كريستي أوتشيبي بعقد يمتد حتى عام 2028، والتعاقد مع أليس كوسي حتى عام 2027.

ومنحت هذه التعاقدات الفريق الأزرق خيارات إضافية، مع تنوع الأسماء المنضمة إلى صفوفه، في وقت أعلن فيه النادي أيضاً التحاق النيجيرية الدولية أوشوالا بالتدريبات ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وفي الخبر سجل القادسية حضوراً بارزاً بالتعاقد مع الإسبانية إستر غونزاليس التي سبق لها تمثيل أتلتيكو مدريد وليفانتي وريال مدريد، وخاضت تجربة في الدوري الأميركي، إلى جانب تتويجها مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات عام 2023.

كما أعلن القادسية ضم ماريا إدواردا، المعروفة باسم «دودا»، بعقد يمتد حتى عام 2029، لتكون ضمن الأسماء التي عزز بها الفريق قائمته خلال الفترة الصيفية، في خطوة تمنحه استمرارية تعاقدية لعدة مواسم.

الإسبانية إستر غونزاليس وقّعت لسيدات القادسية (موقع النادي)

بدوره، دعم الاتحاد صفوفه بالتعاقد مع داليا عادل حتى عام 2028، إلى جانب ضم ليثا شامورو بعقد يمتد حتى عام 2027، ضمن تحركاته لإضافة خيارات جديدة إلى تشكيلته.

وفي المقابل، أنهى الأهلي فترة الانتقالات الصيفية دون إبرام أي صفقة جديدة، ولم يعلن عن استقطاب لاعبات لتدعيم صفوفه طوال النافذة ليغيب اسمه عن قائمة الأندية التي شهدت تعاقدات صيفية رغم تحركات عدد من منافسيه.

أما النصر فاقتصرت تحركاته على تعاقدات محدودة، دون إجراء إضافات واسعة إلى قائمته، ليأتي حضوره في السوق أكثر هدوءاً مقارنة بالأندية التي أعلنت انضمام مجموعة من الأسماء الجديدة.

ومع إغلاق التسجيل، تنتقل الأنظار من إعلانات التعاقدات إلى أثرها داخل الملعب، ومدى قدرة الأندية على الاستفادة من إضافاتها، فيما سيكون توظيف العناصر المتاحة عاملاً مهماً لدى الفرق التي أنهت الصيف بتحركات محدودة أو دون صفقات.

ومن المقرر أن تفتح فترة التسجيل الشتوية للدوري الممتاز للسيدات في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيحاء: فوز الخلود على الأهلي يصعب مهمتنا أمامه

كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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مدرب الفيحاء: فوز الخلود على الأهلي يصعب مهمتنا أمامه

كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

شدد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب ⁧‫الفيحاء⁩ على صعوبة مواجهة فريقه أمام الخلود ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وقال: «هي مباراة صعبة وأمام فريق منافس على المراكز الأولى ومنتشٍ بعد فوزه على الأهلي في الجولة الماضية، وبدأنا تحضيراً جيداً من خلال التدريبات، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية».

وزاد كاريلي: «سعدنا بجاهزية جميع اللاعبين وعودة المصابين... بكل تأكيد جاهزية جميع اللاعبين للمباراة ستعطينا دافعاً قوياً لتقديم مستوانا، وذلك بدعم جماهيرنا ودعم الإدارة».

وأوضح فابيو أنه شاهد مباراة الخلود والأهلي، وقال: «في تصوري كان الأهلي هو الأفضل في المباراة، وأضاع فرصاً محققه، لكن الخلود نجح في التسجيل، وأنهى المباراة لصالحه».

وقال مدرب الفيحاء عن المهاجم مالك عبد المنعم لاعب فريق الفيحاء تحت 21 عاماً: «عبد المنعم كان يعاني من إصابة خلال المباريات الماضية، وبكل تأكيد يعد من المهاجمين الجيدين، وكان نجم الفريق في عام 2022، ومتى ما احتجناه فسيكون حاضراً».

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البليهي «شبابياً» لموسم واحد

البليهي سيمثل الشباب لموسم إضافي (موقع النادي)
البليهي سيمثل الشباب لموسم إضافي (موقع النادي)
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البليهي «شبابياً» لموسم واحد

البليهي سيمثل الشباب لموسم إضافي (موقع النادي)
البليهي سيمثل الشباب لموسم إضافي (موقع النادي)

أعلن نادي الشباب تعاقده مع المدافع الدولي السعودي علي آل بليهي، بعقد يمتد لمدة موسم واحد، في خطوة تهدف إلى تدعيم خيارات الفريق في الخط الخلفي.

وكان آل بليهي قد ارتدى قميص الشباب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن تتجدد علاقته بالنادي هذه المرة بعقد لمدة عام، ليواصل مشواره مع الليوث.

ويحمل المدافع الدولي خبرة طويلة في الملاعب السعودية، بعد مسيرة بارزة مع الهلال، مثّل خلالها الفريق في المنافسات المحلية والقارية، إلى جانب حضوره مع المنتخب السعودي في عدد من الاستحقاقات الدولية.

ويأتي انضمام آل بليهي إلى الشباب ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوف الفريق، فيما ينتظر المدافع السعودي بدء تجربته الجديدة بعد 9 سنوات قضاها بقميص الهلال.

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