مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهلال وبنزيمة ينهيان العلاقة بالتراضي... والفرنسي يتجه للاعتزال

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، الأحد، أن نادي الهلال أنهى علاقته التعاقدية بالتراضي مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة، بعد نحو ستة أشهر من الارتباط الرسمي بين الطرفين، الذي بدأ في 2 فبراير (شباط) 2026.

وبحسب مقربين من بنزيمة، فإن النجم الفرنسي يتجه إلى اعتزال كرة القدم نهائياً بعد نهاية تجربته مع الهلال، خصوصاً بعد رفضه الانتقال إلى صفوف الشباب، الذي أبدى موافقته على ضمه وتحرك من أجل إتمام الصفقة خلال الساعات الماضية.

وعاشت العلاقة بين الهلال وبنزيمة ثلاثة أيام حافلة بالمفاوضات الساخنة بين الطرفين بشأن مستقبل اللاعب والصيغة التي ستنتهي بها العلاقة التعاقدية، قبل أن يتوصلا في النهاية إلى اتفاق يقضي بالانفصال بالتراضي.

#عاجل و خاص مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهلال لن يفسخ عقد كريم بنزيمة «أحادياً»... وتكلفة التراضي 78 مليون ريال سعوديالنجم الفرنسي يرتبط بعقد أخر مع الرابطة بـ23 مليون دولار سنوياً حتى 2030... و«بند» يمنعه من اللعب خارجياًتفاصيل حول تكلفة عقد بنزيمة https://t.co/Z9W56Lxnh8 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 25, 2026

وكشفت المصادر أن بنزيمة كان غاضباً بشكل كبير جداً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في ظل رغبته في الاستمرار مع الهلال وعدم إنهاء تجربته مع الفريق، قبل أن تقود المفاوضات المكثفة بين الطرفين إلى الاتفاق على إنهاء العلاقة.

وأوضحت المصادر أن نهاية ارتباط بنزيمة تتعلق بعقده مع نادي الهلال فقط، فيما سيستمر، مبدئياً، في عقده الآخر المرتبط برابطة الدوري السعودي للمحترفين حتى عام 2030، رغم اتجاهه إلى إنهاء مسيرته لاعباً.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في 25 أغسطس (آب) الجاري تفاصيل الوضع المالي والتعاقدي لبنزيمة، إذ يحصل بموجب عقده المباشر مع الهلال على 25 مليون دولار سنوياً، فيما تبلغ قيمة مستحقاته عن الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو 2027 نحو 20.8 مليون دولار، أي قرابة 78.1 مليون ريال سعودي.

وكشفت الصحيفة حينها أيضاً عن وجود عقد آخر مستقل عن الهلال، تبلغ قيمته 23 مليون دولار سنوياً، ويمتد حتى عام 2030، ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل أدوار يؤديها بنزيمة في الترويج لكرة القدم السعودية والفعاليات المرتبطة بها.

وتبلغ القيمة المتبقية من ذلك العقد، بافتراض انتهائه في 30 يونيو 2030، نحو 330.6 مليون ريال سعودي. وبحسب المصادر، فإن إنهاء عقده مع الهلال لا يعني في الوقت الحالي إنهاء هذا الارتباط، إذ سيستمر العقد مع الرابطة مبدئياً حتى 2030.

#عاجل و خاص | كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن نادي الشباب أبدى موافقته على التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة، في حال انتهاء علاقته مع الهلال، وطلب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسهيل إجراءات انتقاله، إلا أن المهاجم الفرنسي يرفض بشكل كبير فكرة الانتقال إلى النادي... — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 30, 2026

وكانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قد كشفت، الأحد، أن الشباب أبدى موافقته على التعاقد مع بنزيمة، وطلب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسهيل إجراءات انتقاله، إلا أن اللاعب رفض بشكل كبير فكرة الانتقال إلى النادي العاصمي.

كما كشفت «الشرق الأوسط» في تقريرها المنشور في 25 أغسطس أن بنزيمة رفض خيار تسجيله ضمن قائمة الهلال الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن تشهد الأيام الثلاثة الأخيرة مفاوضات مكثفة وساخنة انتهت بالاتفاق على إسدال الستار على تجربته مع الهلال.

وبذلك، تنتهي رحلة بنزيمة مع الهلال بعد نحو ستة أشهر فقط من بدايتها، فيما يتجه الفرنسي، بحسب مقربين منه، إلى إعلان نهاية مسيرته لاعباً، مع استمرار ارتباطه، مبدئياً، بعقده الآخر مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين حتى عام 2030.

ومنذ موسم 2024، سجل بنزيمة بقميصي الاتحاد والهلال 48 هدفاً خلال 76 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، ليحافظ على حضوره التهديفي خلال تجربته مع الناديين.