مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشباب يتحرك لضم بنزيمة... والفرنسي يرفض

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن نادي الشباب أبدى موافقته على التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة، في حال انتهاء علاقته مع الهلال، وطلب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسهيل إجراءات انتقاله، إلا أن المهاجم الفرنسي يرفض بشكل كبير فكرة الانتقال إلى النادي العاصمي.

وبحسب المصادر، أبلغ بنزيمة الهلال بتمسكه بالبقاء مع الفريق، أو إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، شريطة حصوله على كامل مستحقاته المالية المتبقية حتى نهاية عقده في 30 يونيو (حزيران) 2027.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في 25 أغسطس (آب) الجاري تفاصيل الوضع المالي والتعاقدي لبنزيمة، إذ يحصل على 25 مليون دولار سنوياً بموجب عقده المباشر مع الهلال، وتبلغ مستحقاته المتبقية، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو المقبل، نحو 20.8 مليون دولار، أي قرابة 78.1 مليون ريال سعودي.

وكشفت الصحيفة حينها أيضاً عن وجود عقد آخر مستقل عن الهلال، تبلغ قيمته 23 مليون دولار سنوياً ويمتد حتى عام 2030، ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل أدوار يؤديها بنزيمة في الترويج لكرة القدم السعودية والفعاليات المرتبطة بها.

وتبلغ القيمة المتبقية من ذلك العقد، على افتراض انتهائه في 30 يونيو 2030، نحو 330.6 مليون ريال، فيما يتضمن بنداً يمنع بنزيمة من اللعب خارج السعودية طوال مدة سريانه، إذ يؤدي انتقاله إلى نادٍ خارج المملكة ومشاركته معه إلى إلغاء العقد فوراً.

وتجعل هذه المعادلة انتقال بنزيمة إلى نادٍ آخر داخل الدوري السعودي أحد الخيارات التي تسمح له بالمحافظة على عقده الآخر الممتد حتى 2030، إلا أن دخول الشباب على خط المفاوضات اصطدم حتى الآن برفض اللاعب.

وفي المقابل، لا يرتبط إتمام الصفقة بموافقة بنزيمة وحدها، إذ يصطدم طلب الشباب بضرورة تصريف لاعبه الإنجليزي جوش براونهيل، البالغ 30 عاماً، قبل أن تتاح للنادي إمكانية استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وطلب الشباب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسهيل إجراءات انتقال بنزيمة، إلا أن المصادر شددت على أن موقف اللاعب لا يزال يمثل العقبة الأكبر أمام الصفقة، في ظل رفضه الكبير لفكرة ارتداء قميص الشباب.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أيضاً في تقريرها المنشور في 25 أغسطس أن بنزيمة يرفض خيار تسجيله ضمن قائمة الهلال الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويضع التطور الجديد مستقبل المهاجم الفرنسي أمام خيارات محدودة، في ظل تمسكه بالحصول على كامل حقوقه المالية إذا انتهت علاقته مع الهلال، وفي الوقت ذاته حاجته إلى البقاء داخل كرة القدم السعودية إذا أراد المحافظة على عقده الآخر الممتد حتى عام 2030، بينما لم تنجح موافقة الشباب وتحركه لدى رابطة الدوري حتى الآن في تغيير موقف اللاعب الرافض للانتقال.