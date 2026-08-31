إنزاغي: تشرفت بتدريب بنزيمة... وواتكينز يملك خصائص عالية

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال أن إمكانية مشاركة الإنجليزي أولي واتكينز، وحسان تمبكتي في مواجهة الأهلي، الثلاثاء، ستتحدد بعد مران اليوم.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «اللاعبان تمرنا مع الفريق، وعلى حسب جاهزيتهما في مران اليوم سنقرر أمر مشاركتهما».

‏وعن الخصائص التي أعجبته في واتكينز الذي جاء بديلاً للفرنسي بنزيمة، أجاب إنزاغي رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «أولاً نشكر بنزيمة على ما قدمه من عطاء، وهو لاعب كبير تشرفت بتدريبه، وواتكينز يملك خصائص عالية، وتمت متابعته منذ الموسم الماضي من قبلي ومن قبل الإدارة الرياضية، وأنا معجب بمهاراته وأسلوب لعبه».

وعن رأيه في الأداء الذي يقدمه مدافع فريق السنغالي خاليدو كوليبالي، قال: «كوليبالي عاد هذا الموسم من إصابة غيبته 3 أشهر في الموسم الماضي، وهو يقوم بعمل رائع طوال المباريات الماضية، وهو من الأعمدة التي نعتمد عليها في الفريق».

وعن مواجهة الأهلي، قال: «نعرف أن المواجهة ستكون صعبة، ونحن مستعدون لها، وسندخلها بكل قوة، والأهلي يلعب معنا وهو خارج من خسارة؛ لذلك نعرف أنه سيحاول التعويض أمامنا، لكن الهلال فريق كبير لذلك سنسعى لتقديم كل ما بوسعنا، وأنا قابلت الأهلي 3 مرات الموسم الماضي، وأعرف طريقة ونهج لعبه، وأنا راضٍ عن الأداء الذي قُدم في المباريات الماضية، ونعمل دائماً للظهور بشكل أفضل، كما أنني سعيد بالمقر التدريبي الجديد، وهو مقر رائع من جميع الجوانب، ولدينا إدارة قوية توفر لنا كل ما نطلب».

وحول اختلاف الخصائص الهجومية للفريق، هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي، أجاب: «بالطبع هناك اختلاف في العديد من الخصائص الهجومية بين اللاعبين عن الموسم الماضي، وعلى سبيل المثال سلطان مندش وسامرفيل وميتي وواتكينز، لديهم القدرة على الاستلام بالمساحة، ومواجهة المرمى».