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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: تشرفت بتدريب بنزيمة... وواتكينز يملك خصائص عالية

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: هيثم الزاحم)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: هيثم الزاحم)
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إنزاغي: تشرفت بتدريب بنزيمة... وواتكينز يملك خصائص عالية

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: هيثم الزاحم)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: هيثم الزاحم)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال أن إمكانية مشاركة الإنجليزي أولي واتكينز، وحسان تمبكتي في مواجهة الأهلي، الثلاثاء، ستتحدد بعد مران اليوم.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «اللاعبان تمرنا مع الفريق، وعلى حسب جاهزيتهما في مران اليوم سنقرر أمر مشاركتهما».

‏وعن الخصائص التي أعجبته في واتكينز الذي جاء بديلاً للفرنسي بنزيمة، أجاب إنزاغي رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «أولاً نشكر بنزيمة على ما قدمه من عطاء، وهو لاعب كبير تشرفت بتدريبه، وواتكينز يملك خصائص عالية، وتمت متابعته منذ الموسم الماضي من قبلي ومن قبل الإدارة الرياضية، وأنا معجب بمهاراته وأسلوب لعبه».

وعن رأيه في الأداء الذي يقدمه مدافع فريق السنغالي خاليدو كوليبالي، قال: «كوليبالي عاد هذا الموسم من إصابة غيبته 3 أشهر في الموسم الماضي، وهو يقوم بعمل رائع طوال المباريات الماضية، وهو من الأعمدة التي نعتمد عليها في الفريق».

وعن مواجهة الأهلي، قال: «نعرف أن المواجهة ستكون صعبة، ونحن مستعدون لها، وسندخلها بكل قوة، والأهلي يلعب معنا وهو خارج من خسارة؛ لذلك نعرف أنه سيحاول التعويض أمامنا، لكن الهلال فريق كبير لذلك سنسعى لتقديم كل ما بوسعنا، وأنا قابلت الأهلي 3 مرات الموسم الماضي، وأعرف طريقة ونهج لعبه، وأنا راضٍ عن الأداء الذي قُدم في المباريات الماضية، ونعمل دائماً للظهور بشكل أفضل، كما أنني سعيد بالمقر التدريبي الجديد، وهو مقر رائع من جميع الجوانب، ولدينا إدارة قوية توفر لنا كل ما نطلب».

وحول اختلاف الخصائص الهجومية للفريق، هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي، أجاب: «بالطبع هناك اختلاف في العديد من الخصائص الهجومية بين اللاعبين عن الموسم الماضي، وعلى سبيل المثال سلطان مندش وسامرفيل وميتي وواتكينز، لديهم القدرة على الاستلام بالمساحة، ومواجهة المرمى».

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رياضة سعودية الدوري السعودي نادي الهلال كريم بنزيمة السعودية

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الرياض يقترب من ضم حسين قاسم لاعب الفتح

حسين قاسم (حساب نادي الفتح على إنستغرام)
حسين قاسم (حساب نادي الفتح على إنستغرام)
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الرياض يقترب من ضم حسين قاسم لاعب الفتح

حسين قاسم (حساب نادي الفتح على إنستغرام)
حسين قاسم (حساب نادي الفتح على إنستغرام)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الرياض بصدد إبرام صفقة محلية جديدة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بكسب خدمات حسين قاسم، الظهير الأيسر لنادي الفتح.

وتسعى إدارة الرياض من خلال هذه التحركات السريعة إلى تدعيم التشكيلة وتوفير خيارات إضافية للجهاز الفني قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

ويحتل الفريق المركز الـ12 على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ4 نقاط من أول 4 جولات، إلى جانب تأهله مؤخراً لدور الـ16في «كأس الملك» بعد الفوز على الزلفي بهدفين نظيفين.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... الهلال يعلن إنهاء علاقته مع كريم بنزيمة بالتراضي

كريم بنزيمة ودّع الهلال رسمياً (رويترز)
كريم بنزيمة ودّع الهلال رسمياً (رويترز)
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رسمياً... الهلال يعلن إنهاء علاقته مع كريم بنزيمة بالتراضي

كريم بنزيمة ودّع الهلال رسمياً (رويترز)
كريم بنزيمة ودّع الهلال رسمياً (رويترز)

أعلن نادي الهلال، الاثنين، رسمياً إنهاء علاقته التعاقدية مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة بالتراضي بين الطرفين، لتنتهي تجربة المهاجم الفرنسي مع الفريق الأزرق بعد 7 أشهر فقط من انضمامه إلى النادي بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن توصل الهلال وبنزيمة إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الطرفين بشأن مستقبل اللاعب والصيغة النهائية للانفصال، قبل أن يعلن النادي رسمياً الاتفاق اليوم.

وجاء إنهاء العلاقة في أعقاب تعاقد الهلال مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، بما يتيح للنادي تفريغ خانة في قائمة اللاعبين الأجانب، وإعادة ترتيب خياراته الهجومية للموسم الحالي.

وخاض بنزيمة، البالغ من العمر 38 عاماً، 16 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أخرى، وتوج مع الفريق بلقب واحد تمثل في كأس الملك الموسم الماضي.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أيضاً في 25 أغسطس (آب) الحالي تفاصيل الوضع المالي والتعاقدي لبنزيمة، إذ يحصل بموجب عقده المباشر مع الهلال على 25 مليون دولار سنوياً، فيما كانت قيمة مستحقاته عن الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2027 تبلغ نحو 20.8 مليون دولار، أي قرابة 78.1 مليون ريال سعودي.

وكشفت الصحيفة حينها عن وجود عقد آخر مستقل عن عقده مع الهلال، تبلغ قيمته 23 مليون دولار سنوياً ويمتد حتى عام 2030، ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل أدوار يؤديها بنزيمة في الترويج لكرة القدم السعودية والفعاليات المرتبطة بها.

وتبلغ القيمة المتبقية من ذلك العقد، بافتراض انتهائه في 30 يونيو 2030، نحو 330.6 مليون ريال سعودي. وحسب المصادر، فإن إنهاء عقد بنزيمة مع الهلال لا يعني، في الوقت الحالي، إنهاء هذا الارتباط، إذ يستمر عقده الآخر مع الرابطة مبدئياً حتى عام 2030.

وبذلك جاء الإعلان الرسمي للهلال ليؤكد ما انفردت به «الشرق الأوسط» أمس بشأن اتفاق الطرفين على الانفصال بالتراضي، ويسدل الستار على تجربة بنزيمة القصيرة بالقميص الأزرق.

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نادي الهلال كريم بنزيمة رياضة سعودية الدوري السعودي كرة القدم الرياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السعودية فاطمة العماري تستعد لأول ظهور في رابطة المقاتلين المحترفين

فاطمة العماري تواجه آية لوناس في ظهورها الأول (على حسابيهما في «إكس»)
فاطمة العماري تواجه آية لوناس في ظهورها الأول (على حسابيهما في «إكس»)
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السعودية فاطمة العماري تستعد لأول ظهور في رابطة المقاتلين المحترفين

فاطمة العماري تواجه آية لوناس في ظهورها الأول (على حسابيهما في «إكس»)
فاطمة العماري تواجه آية لوناس في ظهورها الأول (على حسابيهما في «إكس»)

تسجل المقاتلة السعودية الواعدة فاطمة العماري ظهورها الأول على مسرح رابطة المقاتلين المحترفين عندما تواجه الجزائرية آية لوناس، في نزال للهواة ضمن وزن الديك، وذلك في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في العاصمة السعودية الرياض على هامش منافسات نصف نهائي بطولة دوري المقاتلين.

وتدخل العماري المواجهة بوصفها واحدة من أبرز المواهب السعودية الصاعدة في الرياضات القتالية إذ حققت بطولة المملكة أربع مرات في الملاكمة ومثلها في المواي تاي قبل انتقالها إلى فنون القتال المختلطة وتوسيع خبرتها في أكثر من أسلوب قتالي.

ورغم أن العماري لا تزال في السابعة عشرة من عمرها فإنها راكمت حضوراً محلياً ودولياً لافتاً وسبق لها تمثيل المنتخب السعودي في بطولة العالم للشباب لفنون القتال المختلطة عام 2025 في الإمارات، حيث سجلت أول انتصار للمنتخب السعودي خلال البطولة في محطة عززت مكانتها ضمن جيل المقاتلات الصاعد.

كما تمتلك المقاتلة السعودية تجربة في نزالات المواي تاي، من بينها نزال احترافي إلى جانب مشاركاتها في بطولات الاتحاد الدولي للمواي تاي، مما يمنحها خلفية متنوعة تجمع بين مهارات الوقوف واللكم والركل، مع تطور تجربتها في فنون القتال المختلطة.

وتشكل مواجهة الجزائرية آية لوناس خطوة جديدة في مسيرة العماري، واختباراً مهماً أمام جماهيرها في الرياض، وسط مساعيها لترجمة نجاحاتها في بطولات الهواة إلى انطلاقة قوية على إحدى أبرز منصات فنون القتال المختلطة عالمياً.

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