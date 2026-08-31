رسمياً... الهلال يعلن إنهاء علاقته مع كريم بنزيمة بالتراضي

أعلن نادي الهلال، الاثنين، رسمياً إنهاء علاقته التعاقدية مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة بالتراضي بين الطرفين، لتنتهي تجربة المهاجم الفرنسي مع الفريق الأزرق بعد 7 أشهر فقط من انضمامه إلى النادي بعقد يمتد لعام ونصف.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن توصل الهلال وبنزيمة إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الطرفين بشأن مستقبل اللاعب والصيغة النهائية للانفصال، قبل أن يعلن النادي رسمياً الاتفاق اليوم.

وجاء إنهاء العلاقة في أعقاب تعاقد الهلال مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، بما يتيح للنادي تفريغ خانة في قائمة اللاعبين الأجانب وإعادة ترتيب خياراته الهجومية للموسم الحالي.

وخاض بنزيمة، البالغ من العمر 38 عاماً، 16 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أخرى، وتوج مع الفريق بلقب واحد تمثل في كأس الملك الموسم الماضي.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أيضاً في 25 أغسطس (آب) الجاري تفاصيل الوضع المالي والتعاقدي لبنزيمة، إذ يحصل بموجب عقده المباشر مع الهلال على 25 مليون دولار سنوياً، فيما كانت قيمة مستحقاته عن الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2027 تبلغ نحو 20.8 مليون دولار، أي قرابة 78.1 مليون ريال سعودي.

وكشفت الصحيفة حينها عن وجود عقد آخر مستقل عن عقده مع الهلال، تبلغ قيمته 23 مليون دولار سنوياً ويمتد حتى عام 2030، ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل أدوار يؤديها بنزيمة في الترويج لكرة القدم السعودية والفعاليات المرتبطة بها.

وتبلغ القيمة المتبقية من ذلك العقد، بافتراض انتهائه في 30 يونيو 2030، نحو 330.6 مليون ريال سعودي. وبحسب المصادر، فإن إنهاء عقد بنزيمة مع الهلال لا يعني، في الوقت الحالي، إنهاء هذا الارتباط، إذ يستمر عقده الآخر مع الرابطة مبدئياً حتى عام 2030.

وبذلك جاء الإعلان الرسمي للهلال ليؤكد ما انفردت به «الشرق الأوسط» أمس بشأن اتفاق الطرفين على الانفصال بالتراضي، ويسدل الستار على تجربة بنزيمة القصيرة بالقميص الأزرق.