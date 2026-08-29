الهلال الهجومي... «ممتع ومرعب»

نجح الهلال في تقديم عرض كروي ممتع توجه بانتصار قوامه خمسة أهداف مقابل هدف أمام الخليج ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، في خطوة أخرى تشير إلى نهج هجومي مختلف بات يتبعه المدرب الإيطالي إنزاغي.

وواصل أزرق العاصمة أداءه الرائع مقدماً نسخة هجومية شرسة، وأعلى جودة في بناء اللعب، وأكثر قدرة على فرض إيقاعه منذ انطلاق صافرة البداية، وهو الأمر الذي عكسته نتيجة المباراة التي سجل فيها لاعبو الفريق خمسة أهداف في شوط واحد، مع إهدارهم عدداً من الفرص السانحة للتسجيل طوال شوطي اللقاء، والتي كانت كفيلة بخروجه بنتيجة أكبر قد تصل إلى 7 أو 8 أهداف.

لذلك يمكن وصف هذا الانتصار بـ«الفوز المقنع»؛ لأنه كان مرضياً ومقنعاً لجميع الهلاليين، مدرب ولاعبين، حتى على مستوى الجماهير، التي رأت أن فريقها استعاد شيئاً من بريقه في هذه المواجهة، عبر انتهاجه أسلوباً هجومياً شرساً، ساهم بتسجيله خمسة أهداف، وهو الأمر الذي تطالب به الجماهير الزرقاء؛ ألا يكتفي فريقهم بحصد النقاط فقط، بل تريد أن يجعل طريقة الفوز جزء من هويته الهجومية التي عرف بها الهلال طوال عقود ماضية.

وبهذا الفوز العريض خرج الهلال من اللقاء بعدة مكتسبات إضافية خارج مسألة الحصول على النقاط الثلاث؛ حيث ساعدت الـ5 الأهداف الزرقاء التي سجلت في الشوط الأول الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق، عبر منحه مساحة كبيرة لإراحة أبرز نجومه في الشوط الثاني، نظراً لصعوبة الأجواء التي صاحبت المباراة أولاً والتي شهدت حضور رطوبة عالية أكثر من المعتاد بالنسبة للأجواء في مدينة الدمام، بجانب منحهم راحة أكبر قبل مواجهة الفريق المرتقبة في الكلاسيكو أمام الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، والتي تتطلب مواصلة الفريق حصد النقاط ليواصل مسيرته الطويلة في طريقه لاستعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين الغائب عن خزائنه لمدة موسمين متتاليين، نظراً لأن الأهلي أحد الفرق القوية التي تنافس بشكل مباشر على بطولة الدوري.

إنزاغي قدّم نسخة هجومية مذهلة للهلال هذا الموسم (تصوير: نايف العتيبي)

كذلك من ضمن المكتسبات الزرقاء في اللقاء، المستوى اللافت الذي قدمه لاعبه الجديد الهولندي سامرفيل، الذي ساهم في تسجيل ثلاثة أهداف من الخماسية الزرقاء، بعد تسجيله هدفاً هو الأول له مع الهلال بعد 4 مباريات لعبها مع الفريق، وصناعته المباشرة لهدفين آخرين، بجانب أدائه الرائع طوال دقائق المباراة، الأمر الذي جعله يحصل على العلامة الكاملة 10/10 حسب تقييم موقع «سوفاسكور».

لكن وفي خضم الفرحة، اتجهت الأنظار صوب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي قدم أداءً متواضعاً غاب فيه التركيز، بعد خطأ أول ارتكبه في هدف الخليج الوحيد، بجانب تسببه في ركلة جزاء غريبة بعد أن مرر له زميله حارس المرمى ياسين بونو ضربة المرمى داخل منطقة الـ6 أمتار، ليمسكها كوليبالي بيديه ويثبتها ساعياً لتنفيذها من الجهة الأخرى، ليحتسب حكم المباراة فوراً ركلة جزاء للخليج، معتبراً أن الكرة دخلت في مجريات اللعب بعد أن نفذها بونو، الذي صحح الخطأ الذي ارتكبه كوليبالي، بعد أن تمكن ببراعته المعهودة من التصدي لركلة الجزاء.

وبهذا الانتصار المقنع، يأمل الهلاليون أن يستمر ما قدموه في المباراتين الماضيتين فيما هو مقبل، حتى ترتفع الثقة داخل البيت الأزرق، وخارجه من جماهيره، بالفريق بقيادة مدربه إنزاغي، الذي افتقد هذه الثقة من شريحة هلالية كبيرة في الفترة الماضية، مما قد يسهم في تعزيز قيمة الانتصار المصحوب بهوية الهلال الهجومية، التي غالباً ما كانت مصحوبة بتحقيق البطولات والإنجازات الكبرى.