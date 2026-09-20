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الرياضة رياضة سعودية

لاعبو الأهلي يلتحقون بالأخضر قبل مواجهة الكويت في «خليجي 27»

دونيس يركز على الجوانب التكتيكية... ومختار علي يشارك في التدريبات

صالح أبو الشامات لاعب الأهلي بعد انضمامه إلى معسكر المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
صالح أبو الشامات لاعب الأهلي بعد انضمامه إلى معسكر المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
TT
TT

لاعبو الأهلي يلتحقون بالأخضر قبل مواجهة الكويت في «خليجي 27»

صالح أبو الشامات لاعب الأهلي بعد انضمامه إلى معسكر المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
صالح أبو الشامات لاعب الأهلي بعد انضمامه إلى معسكر المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

انتظم لاعبو الأهلي، مساء الأحد، في معسكر المنتخب السعودي بمدينة جدة، بعد فراغهم من المشاركة مع ناديهم في بطولة كأس القارات، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهة الكويت، الأربعاء المقبل، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة مختار علي، إلى جانب لاعبي الأهلي الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباراة فريقهم السبت، فيما خصص الجهاز الفني تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أساسيين في المواجهة.

ميدانياً، واصل المنتخب السعودي استعداداته على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس، وبدأت الحصة بتمارين الاستحواذ على الكرة، قبل الانتقال إلى تطبيقات تكتيكية شملت الجانبين الدفاعي والهجومي.

ويواصل الأخضر، مساء الاثنين، تحضيراته بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية، قبل مواجهة الكويت الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

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الرياضة رياضة سعودية

عصام بحري... موهبة الرياض تحصد جائزة أفضل لاعب واعد في سبتمبر

عصام بحري لاعب نادي الرياض (حساب النادي)
عصام بحري لاعب نادي الرياض (حساب النادي)
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عصام بحري... موهبة الرياض تحصد جائزة أفضل لاعب واعد في سبتمبر

عصام بحري لاعب نادي الرياض (حساب النادي)
عصام بحري لاعب نادي الرياض (حساب النادي)

حصد عصام بحري، لاعب نادي الرياض، جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين عن شهر سبتمبر (أيلول)، بعد المستويات التي قدّمها مع فريقه خلال مباريات الشهر.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأحد، جوائز الأفضل عن شهر سبتمبر، حيث توج الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بجائزة أفضل لاعب، فيما حصل الألماني ينس فيسينغ، مدرب الاتحاد، على جائزة أفضل مدرب، ونال البولندي مارسين بولكا، حارس نيوم، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى بحري.

وشارك بحري، البالغ من العمر 21 عاماً، مع الرياض خلال مباريات سبتمبر أمام الأهلي والخليج والخلود، وحظي بثقة مدرب الفريق البرازيلي ماوريسيو دولاك، قبل أن يسهم حضوره في تحقيق الرياض انتصاره الأول هذا الموسم على حساب الخلود.

وحقّق الرياض الفوز على الخلود بنتيجة 2 - 0 في الجولة السابعة، سجّلهما عبد القادر كيتا ورودريغو أباسكال، ليحصد الفريق أول انتصاراته في الموسم.

ويأتي تتويج بحري بالجائزة بعد ظهوره في المباريات الثلاث للرياض خلال سبتمبر، ليواصل اللاعب الشاب لفت الأنظار في مشاركته مع الفريق، ويحصل على أولى جوائزه الفردية الشهرية في الدوري السعودي للمحترفين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نواف العقيدي: هذا الجيل سيكون بطلاً

نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي (حساب اللاعب)
نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي (حساب اللاعب)
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نواف العقيدي: هذا الجيل سيكون بطلاً

نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي (حساب اللاعب)
نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي (حساب اللاعب)

أكد نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» التامة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 27»؛ مشيراً إلى أن اللعب على أرض السعودية وبين جماهيرها يشكل نقطة قوة دافعة لإعادة المنتخب إلى منصات التتويج.

وقال العقيدي في تصريحاته لوسائل الإعلام: «مستعدون لهذه البطولة على أكمل وجه؛ نسعى ونتمنى التوفيق من الله، وسنقدم كل ما في أيدينا، وبإذن الله، إن شاء الله، تكون هذه البطولة من نصيب المنتخب السعودي، ونحن قادرون على ذلك».

وحول دور الدعم الجماهيري وأهمية خوض البطولة على الأراضي السعودية، أوضح حارس «الأخضر»: «بالتأكيد هي نقطة قوة أن تلعب على أرضك وبين جمهورك، فالجمهور السعودي دائماً داعم لنا. لم نتمكن من إسعادهم في المنافسات الماضية، ونحن حزينون مثل حزنهم تماماً؛ ولكن بإذن الله قادرون في هذه البطولة على إعادة اسم المنتخب السعودي إلى الواجهة من جديد، لتكون خطوة جيدة لبداية البطولات القادمة».

وعن المنافسة والتهيئة النفسية بين ثلاثي حراسة المرمى في القائمة، أفاد نواف العقيدي: «ثلاثة حراس وكلنا نمتلك إمكانات عالية؛ دائماً مَن يشارك أساسياً نكون له السند، وندعو له، ونتمنى له التوفيق، سواء لعب محمد العويس أو أنا أو حامد الشنقيطي، فنحن يد واحدة في النهاية. ليس المهم الاسم الذي سيوجد في المباراة؛ بل المهم من الأجدر والقادر على تقديم الإضافة للمنتخب السعودي».

ورداً على سؤال بشأن الانتقادات الموجهة للجيل الحالي بسبب عدم تحقيق أي لقب مع المنتخب الأول برغم تألقه مع الأندية، شدد العقيدي: «بالنسبة لهذا الجيل، فهو بطل بطبعه منذ بداياته؛ حقق بطولة الناشئين وبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، واللاعبون يعرفون جيداً كيف يصلون إلى المباريات النهائية وكيف يحققون البطولات، والأمر ليس جديداً عليهم. أكيد المنافسة في الفريق الأول تختلف عن الفئات السنية، ولكن هذا الجيل سيكون بطلاً بإذن الله».

واختتم حارس المنتخب السعودي تصريحاته بالحديث عن الانطباع حول الأجواء في جدة، والتعامل مع ضغط المباريات: «نحن في ديرتنا ومتأقلمون دائماً مع كافة الأجواء. وبالتأكيد الرزنامة كانت ضاغطة على الأندية واللاعبين في الفترة السابقة، ولكن بما أننا لاعبون محترفون فنحن على أهبة الاستعداد وجاهزون دائماً لخوض التحديات».

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جدة كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

المدير التنفيذي للمنتخب السعودي: مستحيل استبعاد مصعب الجوير بسبب «وجبة»

فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب السعودي (الشرق الأوسط)
فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب السعودي (الشرق الأوسط)
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المدير التنفيذي للمنتخب السعودي: مستحيل استبعاد مصعب الجوير بسبب «وجبة»

فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب السعودي (الشرق الأوسط)
فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب السعودي (الشرق الأوسط)

أكد فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، أن قرار استبعاد مصعب الجوير من معسكر «الأخضر» جاء لأسباب انضباطية، بعد تكرار اللاعب مخالفة سبق أن تلقَّى إنذاراً بشأنها.

وقال المفرج في حديثه لممثلي وسائل الإعلام: «مصعب الجوير أحد المواهب الواعدة، ولدينا لائحة وأنظمة واضحة، ولكنه خالف وعوقب»؛ مشيراً إلى أن تفاصيل المخالفة ستبقى شأناً داخلياً، في ظل ما وصفه بالخصوصية التي تحيط بمثل هذه الأمور داخل المنتخب.

وحول ما إذا كانت المخالفة مرتبطة بوجبة عشاء، نفى المفرج ذلك، قائلاً: «لا يصل الأمر إلى هذا الحد. هل يتم استبعاد لاعب بسبب وجبة؟!»، قبل أن يؤكد أن القرار جاء نتيجة تكرار المخالفة.

وعن سبب اللجوء إلى الاستبعاد بدلاً من فرض عقوبة مالية، شدد المدير التنفيذي للمنتخب السعودي على أهمية الجوير فنياً، قائلاً: «نحن في المنتخب السعودي نحتاج إلى الجميع، وهناك ثقة بالجميع. مصعب من العناصر المؤثرة والمهمة للمدرب والمنتخب؛ لكنَّ لدينا نظاماً ولوائح، وأعتقد أن الجميع لا يريد أن يصبح المنتخب فوضى».

وكان المنتخب السعودي قد أعلن استبعاد الجوير لأسباب انضباطية، في قرار أكد المفرج أنه يستند إلى اللوائح الداخلية، رغم القيمة الفنية التي يمثلها اللاعب في صفوف «الأخضر».

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