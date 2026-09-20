لاعبو الأهلي يلتحقون بالأخضر قبل مواجهة الكويت في «خليجي 27»

انتظم لاعبو الأهلي، مساء الأحد، في معسكر المنتخب السعودي بمدينة جدة، بعد فراغهم من المشاركة مع ناديهم في بطولة كأس القارات، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهة الكويت، الأربعاء المقبل، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة مختار علي، إلى جانب لاعبي الأهلي الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباراة فريقهم السبت، فيما خصص الجهاز الفني تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أساسيين في المواجهة.

ميدانياً، واصل المنتخب السعودي استعداداته على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس، وبدأت الحصة بتمارين الاستحواذ على الكرة، قبل الانتقال إلى تطبيقات تكتيكية شملت الجانبين الدفاعي والهجومي.

ويواصل الأخضر، مساء الاثنين، تحضيراته بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية، قبل مواجهة الكويت الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.