مصدر أهلاوي لـ«الشرق الأوسط»: غياب جالينو «قرار فني»

قلب «النصر» تأخره أمام «التعاون» إلى فوز مثير 2-1، الجمعة، في مباراة أصبح فيها كريستيانو رونالدو هدّافه التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين. واهتزت شِباك «النصر» مبكراً في الدقيقة 11 ‌عندما أطلق ‌يوسف البحراوي تسديدة ​قوية ‌من خارج ​منطقة الجزاء ارتدّت من العارضة لينقضّ عليها بسام الحريجي ويضعها في الشباك من مسافة قريبة.

وعلى عكس ما حدث في المباراة الماضية أمام «الاتفاق» عندما أنهى «النصر» الشوط الأول ‌متأخراً ‌2-1، أدرك فريق المدرب ​أنجي بوستيكوغلو التعادل ‌في الدقيقة الخامسة من ‌الوقت المحتسَب بدل الضائع عن طريق سامو أكوستا الذي سدد كرة منخفضة من خارج منطقة ‌الجزاء إلى داخل الشباك.

وبعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني في مرمى «التعاون»، بعدما حوَّل مسار تسديدة محمد سيماكان من مسافة قريبة ليرفع رصيده إلى 104 أهداف بقميص «النصر».

وبهذا يحقق «النصر» العلامة الكاملة بعد 4 جولات في الصدارة برصيد 12 ​نقطة ويتجمد ​رصيد «التعاون» عند نقطتين في المركز الـ15.