محمد عبدالرحمن: فرق بين بوسيتش ويايسله

أكد محمد عبد الرحمن، لاعب الأهلي، أن فريقه نجح في تطبيق التعليمات الفنية المطلوبة خلال مواجهة أوكلاند، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فرض على اللاعبين التعامل بشكل مختلف مع مجريات المباراة.

وقال محمد عبد الرحمن في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: بسبب حرارة الأجواء حاولنا الاستحواذ على الكرة بصورة أكبر، حتى لا نبذل جهداً بدنياً مضاعفاً خلال المباراة.

وعن تفاهمه مع ترينكاو، قال: هناك تفاهم بيني وبين ترينكاو، وهذا الأمر بدأ منذ فترة المعسكر والعمل الذي خضناه معاً.

️| محمد عبدالرحمن لاعب #الأهلي في حديثه لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة:«بسبب حرارة الأجواء حاولنا الاستحواذ أكثر على الكرة لتقليل المجهود، وهناك تفاهم بيني وبين ترينكاو منذ فترة المعسكر».ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول انسجام اللاعبين مع تكتيك المدرب: «طبقنا اليوم ما... pic.twitter.com/jklvklqIov — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 26, 2026

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مدى انسجام اللاعبين مع تكتيك المدرب مارينو بوسيتش، أوضح: نعم، في مباراة اليوم طبقنا ما طلبه منا المدرب، ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية.

وعن الفارق بين المدرب السابق ماتياس يايسله والمدرب الحالي بوسيتش، قال محمد عبد الرحمن: بالتأكيد هناك اختلاف، فلكل مدرب تكتيكه وأسلوبه الخاص في العمل.