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الرياضة رياضة سعودية

ديابي يغيب عن تدريب الاتحاد... ويتجه صباحاً إلى ألمانيا

ديابي في الطريق للانضمام إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)
ديابي في الطريق للانضمام إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)
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ديابي يغيب عن تدريب الاتحاد... ويتجه صباحاً إلى ألمانيا

ديابي في الطريق للانضمام إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)
ديابي في الطريق للانضمام إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)

تغيب الفرنسي موسى ديابي عن حصة الاتحاد التدريبية «الأربعاء» التي تسبق ملاقاة الفتح، وذلك رغم وجوده في مقر النادي، ما يؤكد قرب انضمامه رسمياً لنادي ليفركوزن الألماني.

وبحسب المصادر الخاصة، فإن اللاعب سيغادر صباح الخميس إلى ألمانيا لإتمام إجراءات انتقاله.

ووفقاً لمصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن نادي الاتحاد وبعد انتقال ديابي سيكون قد أغلق التزامات مستقبلية تشكلت في دفعات جراء انتقال ديابي بعدما تم تقسيط قيمة الانتقال ما يقارب 60 مليون يورو على خمس دفعات، مع تبقي دفعتين حتى 2028 سيتم إغلاقها من رسوم انتقال اللاعب.

ويستهدف الاتحاد حالياً تعاقدين رئيسيين في مركز الجناح والمحور لرفع الجودة الفنية للفريق وفق احتياجات ينز فيسينغ مدرب الفريق.

ويعد اسم الجزائري هشام بوداوي هو الأقرب ليكون الاسم الأجنبي القادم في مركز المحور، في وقت ينتظر فيه الاتحاديون حسم ملف كيسيه الذي يعطي العروض القادمة من إيطاليا أولوية.

من جانبه، شارك سعد الموسى في التدريبات الجماعية بعد تعافيه التام من الإصابة كذلك شارك مهند الشنقيطي في تدريبات الفريق الجماعية تحضيراً لمواجهة الفتح.

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نادي الاتحاد السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يلحق بالخلود متعادلاً برأسية «النمر»

النمر لحظة تسجيله هدف التعادل للدرعية (موقع نادي الدرعية)
النمر لحظة تسجيله هدف التعادل للدرعية (موقع نادي الدرعية)
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الدرعية يلحق بالخلود متعادلاً برأسية «النمر»

النمر لحظة تسجيله هدف التعادل للدرعية (موقع نادي الدرعية)
النمر لحظة تسجيله هدف التعادل للدرعية (موقع نادي الدرعية)

فرض الدرعية نتيجة التعادل 1-1 على ضيفه الخلود ​في الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء. وبعدما غابت الفرص عن الشوط الأول، سجل عبد العزيز العليوة هدف التقدم للخلود في الدقيقة 71 بتسديدة مباشرة من ‌داخل منطقة ‌الجزاء. وجاء هدف ​العليوة ‌بعد ⁠لحظات ​من إلغاء ⁠تقنية حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء للفريق الزائر. لكن مشاري النمر أدرك التعادل للدرعية قبل سبع دقائق من النهاية بضربة رأس متقنة بعد ⁠تمريرة عرضية من ‌عبد العزيز ‌الفرج.

ويحتل الخلود المركز ​الثامن برصيد ‌خمس نقاط متقدماً بنقطة ‌واحدة ومركز واحد على الدرعية.

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تمسك الهلال بـ«بوابري» يدفع الاتفاقيين إلى صفقة «سرية»

لاعبو الاتفاق يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
لاعبو الاتفاق يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
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تمسك الهلال بـ«بوابري» يدفع الاتفاقيين إلى صفقة «سرية»

لاعبو الاتفاق يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
لاعبو الاتفاق يحتفلون بأحد أهدافهم في مباراة النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الاتفاق تدرس إعارة الجناح الشاب موهاو نكوتا إلى ناديه السابق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نكوتا (21 عاماً) قد انضم إلى صفوف «فارس الدهناء» في صيف 2025 قادماً من أورلاندو بايرتس؛ حيث خاض مع الفريق 22 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

وفي حال إتمام خروج اللاعب الجنوب أفريقي، فستتجه الإدارة الاتفاقية إلى تعزيز خط الوسط بالتعاقد مع لاعب في مركز «المحور» من مواليد تحت 21 عاماً، وسط سرية تامة لإتمام المفاوضات بنجاح.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن الفرنسي سايمون بوابري، لاعب فريق الهلال، كان ضمن الخيارات المطروحة والبارزة على طاولة إدارة الاتفاق لتدعيم هذا المركز، إلا أن تمسّك إدارة الهلال باللاعب حال دون استمرار المفاوضات.

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العطوي: لاعبو الفتح مرهقون والسبب مَن وضع «جدول المسابقة»

العطوي اشتكى من ضغط جدولة الدوري (تصوير: مشعل القدير)
العطوي اشتكى من ضغط جدولة الدوري (تصوير: مشعل القدير)
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العطوي: لاعبو الفتح مرهقون والسبب مَن وضع «جدول المسابقة»

العطوي اشتكى من ضغط جدولة الدوري (تصوير: مشعل القدير)
العطوي اشتكى من ضغط جدولة الدوري (تصوير: مشعل القدير)

أبدى خالد العطوي، المدير الفني لفريق الفتح، رضاه عقب التعادل أمام الفيصلي بهدف لمثله (1-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، واصفاً النقطة المحققة بعيداً عن الديار بـ«الإيجابية».

وقال العطوي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهة الفيصلي: «العودة بنقطة من خارج الميدان تُعد نتيجة جيدة ومقبولة بالنسبة لنا، خصوصاً عندما نأخذ بعين الاعتبار حجم الإرهاق وضغط التنقلات المتتالية التي مر بها الفريق مؤخراً؛ حيث خضنا مواجهة النصر، ثم العلا، يليهما لقاء الاتفاق، واليوم أمام الفيصلي».

وانتقد المدرب السعودي آلية جدولة المباريات وتأثير السفر المتكرر قائلاً: «من وضع جدول المسابقة تسبب في ضغط فريقنا وإرهاقه بهذا الشكل المكثف؛ ولكن نحمد الله كثيراً على خروجنا دون تسجيل إصابات بدنية بين اللاعبين، رغم ضغط اللقاءات والرحلات المتوالية، ولا سيما الرحلات البرية المجهدة».

بدوره أشاد الإيطالي جيوفاني سوليناس، المدير الفني لفريق الفيصلي، بالروح القتالية والأداء الفني الذي أظهره فريقه في ظل عدم اكتمال صفوفه منذ بداية التحضيرات.

وقال سوليناس: «أتوجه بالتهنئة الخالصة لجميع اللاعبين على هذا الأداء الرائع؛ لقد قدمنا مباراة جيدة، رغم الظروف المعقدة والنقص العددي الذي واجهناه في الشوط الثاني عقب حالة الطرد».

وأضاف: «نادي الفيصلي يمر بظروف استثنائية منذ بداية مرحلة الإعداد، وحتى هذه اللحظة ولم يكتمل قوام الفريق بالشكل النهائي لنتمكن من الحكم على النتائج الإجمالية. اليوم سنحت لنا عدة فرص محققة وكنا قريبين جداً من إحراز الهدف الثاني وحسم النقاط الثلاث، لكننا لم نوفق في استغلالها».

وبسؤاله عن الفرص العديدة التي أضاعها مهاجم الفريق ألكسندر مندي، أوضح: «إهدار الفرص يظل جزءاً من خصائص وطبيعة أي مهاجم في كرة القدم، ومن الطبيعي جداً إضاعة بعض الهجمات في المباريات. مع مرور الوقت واستمرار العمل ستشاهدونه يسجل الأهداف».

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