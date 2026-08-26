ديابي يغيب عن تدريب الاتحاد... ويتجه صباحاً إلى ألمانيا

تغيب الفرنسي موسى ديابي عن حصة الاتحاد التدريبية «الأربعاء» التي تسبق ملاقاة الفتح، وذلك رغم وجوده في مقر النادي، ما يؤكد قرب انضمامه رسمياً لنادي ليفركوزن الألماني.

وبحسب المصادر الخاصة، فإن اللاعب سيغادر صباح الخميس إلى ألمانيا لإتمام إجراءات انتقاله.

ووفقاً لمصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن نادي الاتحاد وبعد انتقال ديابي سيكون قد أغلق التزامات مستقبلية تشكلت في دفعات جراء انتقال ديابي بعدما تم تقسيط قيمة الانتقال ما يقارب 60 مليون يورو على خمس دفعات، مع تبقي دفعتين حتى 2028 سيتم إغلاقها من رسوم انتقال اللاعب.

ويستهدف الاتحاد حالياً تعاقدين رئيسيين في مركز الجناح والمحور لرفع الجودة الفنية للفريق وفق احتياجات ينز فيسينغ مدرب الفريق.

ويعد اسم الجزائري هشام بوداوي هو الأقرب ليكون الاسم الأجنبي القادم في مركز المحور، في وقت ينتظر فيه الاتحاديون حسم ملف كيسيه الذي يعطي العروض القادمة من إيطاليا أولوية.

من جانبه، شارك سعد الموسى في التدريبات الجماعية بعد تعافيه التام من الإصابة كذلك شارك مهند الشنقيطي في تدريبات الفريق الجماعية تحضيراً لمواجهة الفتح.