مدرب الرياض: قلة التركيز وراء الأهداف التي استقبلناها

أبدى ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، فخره بالمستوى والشخصية التي أظهرها فريقه أمام الشباب، مؤكداً أن فريقه كان يستحق تحقيق الفوز، فيما أرجع استقبال الأهداف إلى غياب التركيز وليس إلى ضعف في التنظيم الدفاعي.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي: «أنا فخور جداً بفريقي، وكل لاعب في الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه. أظهرنا شخصية جيدة وكنا نستحق الفوز».

وأضاف: «عندما تحدثت عن الشخصية، فأنا أقصد شخصية الفريق، وهذه هي الشخصية التي أريدها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الأولوية في المرحلة المقبلة بين الحفاظ على الفاعلية الهجومية وتحسين التنظيم الدفاعي، بعدما سجل الرياض 3 أهداف أمام الشباب لكنه استقبل مثلها، ووصل عدد الأهداف التي استقبلها إلى 11 هدفاً خلال أول 3 مباريات في الدوري، قال دولاك: «استقبلنا بعض الأهداف بسبب عدم التركيز وأخطاء تحدث في كرة القدم، وهذه هي المشكلة التي عليّ حلها».

وأضاف: «الأهداف التي استقبلناها لم تكن بسبب ضعف دفاعي، وإنما بسبب قلة تركيز اللاعبين، والمشكلة التي عليّ حلها هي تركيز اللاعبين في المباراة».

وعن تبديل اللاعب أنتوني، أوضح مدرب الرياض: «اللاعب أنتوني هو من طلب التبديل».