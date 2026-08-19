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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ليفركوزن عرض 25 مليون يورو على ديابي

ديابي خلال مشاركته في تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)
ديابي خلال مشاركته في تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ليفركوزن عرض 25 مليون يورو على ديابي

ديابي خلال مشاركته في تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)
ديابي خلال مشاركته في تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وصول عرض شفهي من باير ليفركوزن بقيمة تقارب 25 مليون يورو للتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي لاعب الاتحاد.

ووفق المصادر، فإن التأكيدات القادمة من القائمين على نادي الاتحاد تشير إلى أن ديابي يعد عنصراً مهماً في صفوف الفريق، ولا توجد نية حالياً للتخلي عنه، مع تمسك النادي باستمراره.

لكن ذلك لا يمثل إغلاقاً نهائياً للملف، خصوصاً أن ديابي، الذي يتقاضى نحو 13 مليون يورو سنوياً، كان قد طلب من النادي في نهاية الموسم الماضي السماح له بالرحيل في حال وصول عرض مقنع للنادي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ووصل ديابي إلى تحضيرات الفريق منتصف يوليو (تموز) الماضي بجاهزية بدنية جيدة وحماس كبير، لكنه لم يخفِ عدم رضاه عن عدم وضوح مستقبله حتى الآن، في ظل استمرار المناقشات حول وضعه، ما يبقي إمكانية رحيله مفتوحة خلال الفترة الحالية.

وتزداد حساسية الملف في ظل الالتزامات المالية التي لا يزال نادي الاتحاد يتحملها جراء انتقال اللاعب قبل موسمين قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، إذ يدفع النادي أقساطاً سنوية من قيمة الصفقة، على أن تستمر هذه الالتزامات حتى عام 2028.

ولم يشارك ديابي في مواجهة الاتحاد أمام النجمة ضمن بطولة كأس الملك، بعدما فضل فيسينغ إراحته، وقال المدرب رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «قررت إراحة اللاعب، لدي 23 لاعباً، وفي كل مواجهة أختار اللاعبين الأكثر جاهزية».

ويرى الاتحاديون أن الفريق لا يزال بحاجة ماسة إلى مزيد من التعاقدات وتعزيز صفوفه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اكتفاء النادي حتى الآن بإبرام صفقة أجنبية واحدة، من خلال التعاقد مع ديون لوبي قادماً من ألميريا الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلى جانب التعاقد مع الثلاثي المحلي فارس عابدي وراكان الكعبي ومختار علي.

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نادي الاتحاد السعودية

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بيسيرو عن عدم صعود العلا للأضواء: أنتم تعرفون ما حدث!

لاعبو العلا يحتفلون بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك (موقع النادي)
لاعبو العلا يحتفلون بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك (موقع النادي)
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بيسيرو عن عدم صعود العلا للأضواء: أنتم تعرفون ما حدث!

لاعبو العلا يحتفلون بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك (موقع النادي)
لاعبو العلا يحتفلون بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك (موقع النادي)

أكد البرتغالي بيسيرو مدرب العلا أن فريقه حقق فوزا مستحقا على الفتح في بطولة كأس الملك.وقال في المؤتمر الصحافي "كانت مباراة جيدة أمام فريق منظم، وأظهرنا إمكانيات لاعبينا وتنظيمنا الجيد. عانينا بعد تسجيل الهدف، لكننا أجرينا تغييرات في وسط الملعب ونجحنا في الحد من خطورة المنافس.‏وأضاف "سعيد بالفوز وأهنئ اللاعبين على الأداء، لكنها مجرد مباراة ولم نحقق شيئًا بعد. علينا أن نتحلى بالتواضع ونواصل مسيرتنا بالطريقة نفسها.وردًا على سؤال «الشرق الأوسط» حول الفريق الذي يفضّل مواجهته في الدور المقبل من كأس الملك قال بيسيرو "بكل صراحة، ليس هناك فريق بعينه أفضل ملاقاته، وتركيزي الآن بالكامل منصب على مباراتنا المقبلة أمام الجبلين في دوري الدرجة الأولى.‏وزاد بالقول: نعرف أن هذا أول انتصار للعلا في كأس الملك، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا، لكن الأهم الآن هو المباراة المقبلة وكل تركيزي منصب عليها.

وقال بيسيرو مدرب العلا ردًا على سؤال «الشرق الأوسط» حول التحدي الأكبر أمام الفريق لتحقيق الصعود" بصراحة، قدمنا موسمًا جيدًا في العام الماضي، وكنا نستحق الصعود من خلال ما قدمناه في الملعب؛ أنهينا الموسم في المركز الثاني وأنتم تعرفون ما حدث بعد ذلك".‏

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

العطوي: لا أبحث عن الأعذار... أتحمل «خروج الفتح»

من مباراة الفتح والعلا في بطولة كأس الملك (موقع نادي الفتح)
من مباراة الفتح والعلا في بطولة كأس الملك (موقع نادي الفتح)
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العطوي: لا أبحث عن الأعذار... أتحمل «خروج الفتح»

من مباراة الفتح والعلا في بطولة كأس الملك (موقع نادي الفتح)
من مباراة الفتح والعلا في بطولة كأس الملك (موقع نادي الفتح)

‫قدم خالد العطوي مدرب الفتح التهنئة لفريق العلا بعد الفوز على العبور لدور الـ16 من بطولة كأس الملك.وقال العطوي في المؤتمر الصحافي "أبارك للعلا، استحق الفوز. حاولنا العودة في المباراة بأكثر من فرصة، وقدمنا ما لدينا، لكن لم نوفق في التسجيل".

‏وأضاف "أغلب العناصر الموجودة لم تخض أسبوعًا تدريبيًا كاملًا، ولم نتدرب معًا بالشكل الكافي، ونحتاج إلى الوقت. هارد لك لجماهيرنا ونعدهم بالأفضل في القادم.‏

وردًا على سؤال «الشرق الأوسط» حول مستجدات التعاقد مع حارس المرمى الجديد، قال العطوي "نتفاوض حاليًا مع حارس مرمى، والأمور أصبحت قريبة، ونأمل أن ينضم إلى الفريق قريبًا".

وعن المدة التي يحتاجها لتطبيق أفكاره مع الفريق، قال كرة القدم تحتاج إلى الوقت لتطبيق الأفكار وتحقيق الاستمرارية. وبكل صراحة، لدي مجموعة من اللاعبين خاضت 4 حصص تدريبية فقط، وأخرى حصتين، وهناك من لم يخض أي حصة تدريبية.‏وختم بالقول "نسابق الزمن للوصول إلى الانسجام المطلوب، لكنني لا أبحثعن أعذار وأتحمل كامل المسؤولية. وأكرر: نحتاج إلى الوقت".

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب جدة لـ«الشرق الأوسط»: نتفق مع لاعبين ويذهبون لغيرنا!

ماهر الشمري والطاقم المساعد خلال مباراتهم أمام الخلود (موقع نادي جدة)
ماهر الشمري والطاقم المساعد خلال مباراتهم أمام الخلود (موقع نادي جدة)
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مدرب جدة لـ«الشرق الأوسط»: نتفق مع لاعبين ويذهبون لغيرنا!

ماهر الشمري والطاقم المساعد خلال مباراتهم أمام الخلود (موقع نادي جدة)
ماهر الشمري والطاقم المساعد خلال مباراتهم أمام الخلود (موقع نادي جدة)

وصف الكويتي ماهر الشمري، مدرب فريق جدة، الهزيمة أمام الخلود بخماسية في بطولة كأس الملك، بالخسارة الأقسى في مسيرته بالملاعب السعودية.

وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»: هذا هو سابع موسم لي في السعودية، وهذه هي المرة الأولى التي أخسر فيها بهذه النتيجة العريضة، سواء في مسابقة الكأس أو الدوري. في الموسم الماضي أو الذي قبله رفقة نادي العربي نجحنا في إقصاء فريق من دوري المحترفين وهو الأخدود، لأن الأمور كانت بيدي نوعاً ما وكنت أستطيع التحكم في بعض التفاصيل الفنية، بعكس الظروف القاسية التي نمر بها حالياً.

ورغم الخسارة القاسية، وجه الشمري وعداً جازماً بتغيير صورة الفريق، قائلا: أعدكم بأن الأمور ستتغير تماماً وشكل الفريق سيتغير مستقبلاً، أنا متأكد من ذلك. الظروف تكون قاسية أحياناً، ولكن في النهاية هناك فروق فردية بين اللاعبين؛ أنا لا أتهرب من المسؤولية كمدرب، ولكن الأمور واضحة للجميع وللمتابعين، ومن يشاهد وضع أجانبنا وظروفنا يدرك الحقيقة دون الحاجة للسؤال، فالشارع الرياضي اليوم بات يفهم كرة القدم جيداً.

وتطرق المدرب الكويتي إلى أزمة نقص العناصر الأجنبية والتعاقدات المتأخرة، قائلاً: مسألة حسم الملفات ليست بيدي؛ فهناك أجانب اتفقنا معهم ولكننا لم نتمكن من جلبهم بسبب ظروف الفريق، وهناك أجانب كنا قريبين جداً من التوقيع معهم ولكننا تأخرنا في الإجراءات فانتقلوا لأندية أخرى. المتاحون لي إدارياً في التدريبات كان عددهم قليلاً؛ فهناك لاعب تأخر توقيعه، وآخر لم يجلب مخالصته المالية، ولاعب لم تُحسم أموره في لجنة الاستدامة المالية، ودوري يقتصر على الاختيار الفني فقط.

واختتم الشمري تصريحاته لـ «الشرق الأوسط» بتوجيه رسالة شاملة حول أهمية التنسيق الزمني للإجراءات الإدارية قائلًا: في ظل الملايين والمليارات التي تُدفع والدعم السخي للرياضة السعودية، لا يليق بأن يظل هناك ناد متأخر في أموره المادية والإدارية؛ يُفترض أن تكون كافة التسهيلات متاحة لجميع الأندية ليتواكب العمل الإداري والفني مع 'التارغت' والمستهدفات الكبرى للدولة ووزارة الرياضة.

وأتم: "لا يمكن فرض شروط وتنظيمات جديدة -مثل تحديد مواليد 2004- قبل انطلاقة الدوري بأسبوعين فقط؛ بل يجب إقرارها قبل شهرين أو ثلاثة لمنح الأندية متسعاً من الوقت للتنظيم ودخول الموسم بجاهزية تامة، لأن الإرباك الإداري يؤثر بشكل مباشر على الأداء الفني داخل الملعب.

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