أخضر الناشئات يختتم مشاركته الآسيوية بخماسية في الإمارات

أنهى المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة المقامة في الأردن، بانتصار ساحق على نظيره الإماراتي بنتيجة 5-0.

وشهدت المواجهة تألق دانة الضحيان بتسجيلها ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 27 و53 و63، فيما أضافت سوار الكعبي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 50، واختتمت سديم السهيمي الخماسية في الدقيقة 73، ليحقق “الأخضر” أول انتصاراته في البطولة وينهي مشواره في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

ورغم الفوز الكبير، فقد غادر المنتخب السعودي المنافسات مع نهاية دور المجموعات، بعدما حسم المنتخبان السوري واللبناني بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى إلى الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الأخرى، انتزع المنتخب السوري صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على لبنان بهدف دون مقابل، حمل توقيع بيان جمعة في الدقيقة 88، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب اللبناني عند 6 نقاط في المركز الثاني، ليضمن المنتخبان العبور إلى نصف النهائي.

وكانت منافسات المجموعة الأولى قد شهدت تفوق لبنان على الإمارات بنتيجة 8-0 وسوريا على السعودية 1-0 في الجولة الأولى، قبل أن يواصل المنتخبان السوري واللبناني انتصاراتهما في الجولة الثانية بفوز سوريا على الإمارات 8-0 ولبنان على السعودية 2-0، ليحسما التأهل مبكراً قبل لقاء القمة بينهما.

وتتجه الأنظار الأربعاء نحو المواجهة الأخيرة في دور المجموعات بين الأردن والبحرين ضمن المجموعة الثانية، لحسم هوية المنتخبين المتأهلين إلى الدور نصف النهائي إلى جانب سوريا ولبنان، إذ يكفي المنتخب الأردني التعادل لضمان العبور، بينما لا بديل للبحرين عن الفوز، في حين تترقب فلسطين نتيجة اللقاء لمعرفة مصيرها في المنافسة.