البرازيلية كاثلين من النصر إلى الهلال

أعلن نادي الهلال تعاقده مع المدافعة البرازيلية كاثلين سوزا بعقد يمتد حتى عام 2028 في إطار تدعيم صفوف فريق السيدات استعداداً للموسم الجديد.

وتصل كاثلين إلى الهلال قادمة من الغريم فريق النصر بعدما قدمت مستويات مميزة في الدوري السعودي للسيدات لتبدأ محطة جديدة في مسيرتها الاحترافية بقميص الأزرق.

وتعد سوزا واحدة من أبرز المدافعات البرازيليات في السنوات الأخيرة إذ تمتلك خبرة دولية واسعة بعد تمثيل منتخب البرازيل الأول في العديد من الاستحقاقات الكبرى، أبرزها كأس العالم للسيدات في نسختي 2019 بفرنسا و2023 في أستراليا ونيوزيلندا، كما سبق لها الظهور مع منتخبات البرازيل في الفئات السنية، قبل أن تفرض نفسها ضمن عناصر المنتخب الأول.

وامتدت مسيرة سوزا الاحترافية عبر عدة محطات خارج البرازيل، حيث لعبت في الدوري الأميركي مع هيوستن داش، وخاضت تجربة في الدوري الفرنسي مع بوردو، ثم انتقلت إلى الدوري الإيطالي عبر إنتر ميلان، قبل أن تمثل ريال مدريد في الدوري الإسباني، لتواصل بعدها مشوارها في الدوري السعودي مع النصر، قبل انتقالها إلى الهلال.