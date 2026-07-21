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الرياضة رياضة سعودية

النصر وسامو كوستا: اتفاق «شفهي»

سامو كوستا (الشرق الأوسط)
سامو كوستا (الشرق الأوسط)
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النصر وسامو كوستا: اتفاق «شفهي»

سامو كوستا (الشرق الأوسط)
سامو كوستا (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن وجود اتفاق شفهي بين نادي النصر وريال مايوركا الإسباني والبرتغالي سامو كوستا، بشأن انتقال الأخير إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المصادر، فإن نادي النصر يعمل حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة التي تتيح له الدخول في مفاوضات رسمية مع النادي الإسباني واللاعب، تمهيداً لاستكمال إجراءات التعاقد.

وجاء اختيار كوستا بناءً على طلب الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، الذي أوصى بضرورة تعزيز مركز المحور الدفاعي بعد رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقاد البرتغالي سيماو، المدير الرياضي لنادي النصر، الاتصالات المتعلقة بالصفقة، حيث تم التوصل إلى تفاهمات أولية واتفاق شفهي بين الأطراف، في انتظار الموافقات المالية والإدارية التي تسمح للنادي بالانتقال إلى مرحلة التفاوض الرسمي والتوقيع.

ويأتي ذلك في ظل الرقابة المالية المشددة على تعاقدات النادي، وضرورة اعتماد الميزانية المخصصة للصفقة قبل منح اللجنة التنفيذية صلاحية إتمام المفاوضات الرسمية.

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