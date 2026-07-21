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الرياضة رياضة سعودية

الإنجليزي جايلز بارنز مدرباً لسيدات القادسية

بارنز لدى قيادته تدريبات سيدات القادسية (موقع النادي)
بارنز لدى قيادته تدريبات سيدات القادسية (موقع النادي)
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الإنجليزي جايلز بارنز مدرباً لسيدات القادسية

بارنز لدى قيادته تدريبات سيدات القادسية (موقع النادي)
بارنز لدى قيادته تدريبات سيدات القادسية (موقع النادي)

أعلن نادي القادسية تعاقده مع المدرب الإنجليزي جايلز بارنز لقيادة فريق السيدات لكرة القدم، خلفاً للمدربة الكندية كارملينا موسكاتو بعد ما تم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين.

ويمتلك بارنز سجلاً تدريبياً مميزاً، إذ أسهم خلال فترة عمله مع نادي أورلاندو برايد في التتويج بلقب الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، إلى جانب الفوز بدرع الدوري، كما ساهم في قيادة الفريق لتحقيق رقم قياسي في الدوري، بعد تسجيل 18 انتصاراً خلال موسم واحد.

ويخوض الفريق معسكراً إعدادياً في ملقة من 20 يوليو (تموز) إلى 2 أغسطس (آب) المقبل، في حين سيستكمل برنامجه في جيرونا من 4 إلى 14 أغسطس المقبل.

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