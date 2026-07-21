الإنجليزي جايلز بارنز مدرباً لسيدات القادسية

أعلن نادي القادسية تعاقده مع المدرب الإنجليزي جايلز بارنز لقيادة فريق السيدات لكرة القدم، خلفاً للمدربة الكندية كارملينا موسكاتو بعد ما تم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين.

ويمتلك بارنز سجلاً تدريبياً مميزاً، إذ أسهم خلال فترة عمله مع نادي أورلاندو برايد في التتويج بلقب الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، إلى جانب الفوز بدرع الدوري، كما ساهم في قيادة الفريق لتحقيق رقم قياسي في الدوري، بعد تسجيل 18 انتصاراً خلال موسم واحد.

ويخوض الفريق معسكراً إعدادياً في ملقة من 20 يوليو (تموز) إلى 2 أغسطس (آب) المقبل، في حين سيستكمل برنامجه في جيرونا من 4 إلى 14 أغسطس المقبل.