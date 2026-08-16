سيدات النصر يستعدن لمشوارهن الآسيوي

يدخل فريق النصر للسيدات اختباراً آسيوياً جديداً عندما يفتتح، الاثنين، مشاركته في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026 - 2027، في محطة يسعى خلالها الفريق إلى تأكيد حضوره القاري بعد النجاحات التي حققها أخيراً على مستوى بطولات المنطقة.

ويستهل الأصفر مشاركته بمواجهة الاتحاد الأردني، الاثنين، بملعب استاد هيسور المركزي في طاجيكستان، قبل أن يلتقي بام خاتون الإيراني مستضيف المجموعة، الخميس المقبل.

ويختتم الفريق السعودي مبارياته في الدور التمهيدي بمواجهة سيسكا دوشنبه الطاجيكي، الأحد، 23 أغسطس (آب).

سيدات النصر تُوجن مؤخراً ببطولة أندية غرب آسيا للسيدات (نادي النصر)

ويسعى النصر إلى مواصلة حضوره اللافت على مستوى كرة القدم النسائية السعودية، ونقل نجاحاته المحلية والإقليمية إلى المنافسة الآسيوية لا سيما بعد تتويجه أخيراً بلقب بطولة أندية غرب آسيا للسيدات في إنجاز قاري هو الأول من نوعه للأندية السعودية في كرة القدم النسائية.

وتأتي مشاركة النصر في البطولة الآسيوية ضمن مرحلة جديدة للفريق، الذي يدخل المنافسات بطموح حجز بطاقة العبور من الدور التمهيدي ومواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا للسيدات.