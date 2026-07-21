الصرنوخ في معسكر الهلال «النمساوي»

وصل اللاعب محمد الصرنوخ إلى مقر معسكر فريقه الجديد «الهلال» بالنمسا، بعدما أعلن «الزعيم» التعاقد معه لمدة 5 أعوام.

وقدم الصرنوخ من نادي الفتح، ضِمن خطة الإدارة الرياضية في النادي العاصمي، لتعزيز مركز الظهير الأيمن، استعداداً للموسم الجديد.

وعانى «الزعيم»، خلال الموسم الماضي، كثيراً في مركز الظهير الأيمن، وتحديداً بعد إصابة البرتغالي كانسيلو، مطلع الموسم الماضي، ومن ثم استبعاده من القائمة المحلية، حتى انتقاله إلى «برشلونة» مُعاراً خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وبعد التعاقد مع الصرنوخ، يأمل الهلاليون أن يكون أحد الحلول التي تُحسِّن هذا المركز على الصعيد الفني.