تأكيد سعودي - إيطالي - إسباني على حرية الملاحة ورفض تهديد أمنها

أكدت السعودية وإيطاليا وإسبانيا، الثلاثاء، أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات من شأنها تهديد أمن الملاحة وسلامتها فيهما.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين أجراهما مع نظيريه الإيطالي أنتونيو تاجاني، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تطورات المنطقة، كما جرى خلالهما إدانة واستنكار الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهدف المنطقة الجنوبية في السعودية.

من جهة أخرى، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإثيوبي الدكتور جيديون تيموثيوس، الثلاثاء، العلاقات بين الرياض وأديس بابا، وعدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.