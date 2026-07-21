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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يعير «دارسي» لأبها

دارسي بشعار فريق أبها (موقع النادي)
دارسي بشعار فريق أبها (موقع النادي)
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الهلال يعير «دارسي» لأبها

دارسي بشعار فريق أبها (موقع النادي)
دارسي بشعار فريق أبها (موقع النادي)

أعلن نادي الهلال موافقته على إعارة لاعبه عبد الكريم دارسي إلى أبها العائد لمصاف أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لمدة موسم واحد.

وكان الهلال تعاقد مع دارسي في صيف عام 2025، قادماً من نادي الأهلي، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده الذي ينتهي مع ناديه السابق ذلك الصيف، ولعب دارسي 28 مباراة مع الهلال معظمها كلاعب بديل، لم يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وكان الجهاز الفني لأزرق العاصمة بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي قد أخطر اللاعب بعد عودة تدريبات الفريق في الرياض تحضيراً لمنافسات الموسم المقبل بعدم رغبتهم الاستعانة بخدماته في الموسم الجديد، حتى إنه استبعد من قائمة اللاعبين المغادرين لمعسكر الزعيم الخارجي الذي يقام حالياً في النمسا، مع منحه الفرصة للانتقال لأي نادٍ يريده.

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية

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