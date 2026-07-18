معسكر إسبانيا يجهّز سيدات القادسية للموسم الجديد

أعلن فريق القادسية، المنافس في الدوري الممتاز للسيدات، برنامج معسكره الخارجي الذي سيقام في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق معسكراً إعدادياً في ملقة من 20 يوليو (تموز) إلى 2 أغسطس (آب) المقبل، في حين سيستكمل برنامجه في جيرونا من 4 إلى 14 أغسطس المقبل.

وشمل البرنامج الإعدادي 3 مباريات ودية، لم يتم الإعلان عنها بعد.

ويُذكر أن الفريق استأنف تدريباته بعد أربعة أيام من الإعلان عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المديرة الفنية الكندية كارملينا موسكاتو، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد التوصل إلى اتفاق مشترك.

وحقق فريق القادسية المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي؛ إذ حصد 23 نقطة من 14 مباراة.