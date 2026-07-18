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الرياضة رياضة سعودية

معسكر إسبانيا يجهّز سيدات القادسية للموسم الجديد

ثلاث مباريات ودية في انتظار سيدات القادسية هذا الصيف (موقع النادي)
ثلاث مباريات ودية في انتظار سيدات القادسية هذا الصيف (موقع النادي)
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معسكر إسبانيا يجهّز سيدات القادسية للموسم الجديد

ثلاث مباريات ودية في انتظار سيدات القادسية هذا الصيف (موقع النادي)
ثلاث مباريات ودية في انتظار سيدات القادسية هذا الصيف (موقع النادي)

أعلن فريق القادسية، المنافس في الدوري الممتاز للسيدات، برنامج معسكره الخارجي الذي سيقام في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق معسكراً إعدادياً في ملقة من 20 يوليو (تموز) إلى 2 أغسطس (آب) المقبل، في حين سيستكمل برنامجه في جيرونا من 4 إلى 14 أغسطس المقبل.

وشمل البرنامج الإعدادي 3 مباريات ودية، لم يتم الإعلان عنها بعد.

ويُذكر أن الفريق استأنف تدريباته بعد أربعة أيام من الإعلان عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المديرة الفنية الكندية كارملينا موسكاتو، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد التوصل إلى اتفاق مشترك.

وحقق فريق القادسية المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي؛ إذ حصد 23 نقطة من 14 مباراة.

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الرياضة رياضة سعودية

دوليو النصر يلتحقون بالتدريبات في معسكر لشبونة

من تدريبات النصر في الرياض (موقع النادي)
من تدريبات النصر في الرياض (موقع النادي)
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دوليو النصر يلتحقون بالتدريبات في معسكر لشبونة

من تدريبات النصر في الرياض (موقع النادي)
من تدريبات النصر في الرياض (موقع النادي)

أنهى فريق النصر مرحلة تحضيراته الصيفية في الرياض، من خلال خوضه حصة تدريبية، قبل المغادرة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، في محطة مفصلية من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد.

ويُنتظر أن يشهد معسكر لشبونة التحاق عدد من نجوم الفريق الدوليين، المحليين والأجانب، عقب انتهاء مشاركاتهم مع منتخباتهم في كأس العالم، في خطوة تهدف إلى استكمال الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاقة الموسم.

وأعلن النادي، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن تدريب السبت يمثل الوداع الرسمي للحصص المقامة داخل المملكة، تمهيداً للانتقال إلى المعسكر الخارجي الذي يمتد حتى مطلع أغسطس (آب) المقبل.

وكشف النادي رسمياً عن برنامج مبارياته الودية في البرتغال؛ إذ يستهل مشواره بمواجهة الفريق الثاني لبنفيكا يوم 22 يوليو (تموز)، تليها مباراة أمام ميريدا الإسباني في 28 من الشهر ذاته، ثم يواجه إستريلا دا أمادورا البرتغالي في الأول من أغسطس، على أن يختتم جولته الودية بلقاء ألميريا الإسباني يوم 4 أغسطس، قبل عودة البعثة إلى الرياض في اليوم التالي مباشرة.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الراشد والفرج ودهل على طاولة الهلال

من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (موقع النادي)
من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الراشد والفرج ودهل على طاولة الهلال

من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (موقع النادي)
من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (موقع النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال، كثّفت تحركاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب محلي، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع إدارة التعاون بشأن التعاقد مع محمد محزري، بعدما اصطدمت المفاوضات بعدد من الشروط التي لا تزال محل نقاش بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فقد وضعت الإدارة الهلالية عدة أسماء على طاولة الخيارات، يتقدمها سعود الراشد لاعب الحزم، و عبد العزيز الفرج لاعب الدرعية، إلى جانب عواد دهل لاعب الاتفاق، تحسباً لتعثر المفاوضات مع التعاون، في إطار رغبة الجهاز الفني في حسم الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، تسير المفاوضات مع محمد الصرنوخ، ظهير الفتح، بصورة إيجابية، وسط تقدم ملحوظ في الإجراءات، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لتعزيز الجبهة اليمنى خلال الأيام المقبلة.

وعلى صعيد ملف اللاعبين الراحلين، فلا يزال الراتب السنوي المرتفع للجناح البرازيلي مالكوم يمثل العقبة الأبرز أمام انتقاله إلى الأندية الخارجية التي أبدت رغبتها في ضمه، إذ لم تتمكن تلك الأندية حتى الآن من الوصول إلى صيغة مالية تتناسب مع قيمة عقد اللاعب.

كما يواجه المدافع علي البليهي وضعاً مشابهاً، حيث يقف راتبه السنوي، البالغ نحو 13 مليون ريال، عائقاً أمام انتقاله إلى أندية محلية مهتمة بالحصول على خدماته، رغم تبقي موسم واحد في عقده مع الهلال، ما يجعل مستقبله مع الفريق مرهوناً بالتوصل إلى حلول مالية ترضي جميع الأطراف.

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

القباني يكسب تحدي «صعود الهضبة»

لحظة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (الشرق الأوسط)
لحظة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (الشرق الأوسط)
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القباني يكسب تحدي «صعود الهضبة»

لحظة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (الشرق الأوسط)
لحظة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (الشرق الأوسط)

اختُتمت، مساء السبت، منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية «صعود الهضبة 2026»، والتي استضافتها عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بصفته الجهة المالكة للبطولة.

وشهدت الجولة الثانية مشاركة 46 متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا ضمن 10 فئات، إلى جانب كأس السيدات، على مسار عقبة المحمدية ذي الطبيعة الجبلية والمنعطفات المتتابعة، الذي شكّل اختباراً فنياً لقدرات المتسابقين في التحكم والقيادة، والموازنة بين السرعة والسيطرة.

وفي الترتيب العام للجولة، أحرز مأمون القباني المركز الأول بعد احتساب مجموع أفضل زمنين سجلهما في السباقات الأربعة، والبالغ 3 دقائق و25 ثانية و451 جزءاً من الثانية، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، كما نجح في تسجيل رقم قياسي جديد لمسار عقبة المحمدية بعد أن أنهى السباق الثاني بزمن دقيقة واحدة و42 ثانية و301 جزء من الثانية.

وجاء فيصل القباني في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة و650 جزءاً من الثانية، وحل ربيع مؤيد الأعور في المركز الثالث بفارق 7 ثوانٍ و948 جزءاً من الثانية عن المتصدر.

وعلى الجانب التنظيمي، تولّى 38 مارشالاً مهام ميدانية أسهمت في نجاح الجولة الثانية، شملت تنظيم حركة المتسابقين والمركبات، ومتابعة جاهزية المسار، ودعم تطبيق إجراءات السلامة، ما انعكس على انسيابية المنافسات وخروجها بصورة منظمة وآمنة.

وتختتم بطولة صعود الهضبة 2026 منافساتها بالجولة الثالثة والأخيرة، التي تُقام على عقبة المحمدية خلال الفترة من 31 يوليو (تموز) إلى 1 أغسطس (آب) المقبل، لتُختتم معها منافسات البطولة.

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